“Santo llamando a Zona Pop, Santo llamando a Zona Pop”

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Sin duda que hablar del luchador enmascarado “El Santo” es hablar de un ícono popular de los mexicanos. Héroe de varias generaciones, muchos han portado con orgullo la máscara plateada que lo caracteriza.

Por primera vez, “El Hijo del Santo” llega a Zona Pop para hablar de lo que representa ser hijo de un personaje con el que chicos y grandes han crecido, sin importar la clase social a la que se pertenezca. Vía Zoom desde la Ciudad de México y justo antes de la comida, se sentó a conversar sobre este ícono popular, lo que significa la máscara y hasta el tipo de música que escucha cuando entrena.

Zona Pop

¿Qué representa portar esa máscara plateada?

El Hijo del Santo

“Quiero decirles que es un orgullo muy grande llevar esta máscara, porque es emblemática, es conocida en muchas partes del mundo y representa a México. Agradezco a mi padre el haberla dejado en mis manos. Ha sido una gran responsabilidad de 38 años portarla y usarla en el ring”, asegura el luchador.

El Hijo Del Santo, publicó en 2004 un cómic de 20 números al igual que una caricatura realizada por Cartoon Network, canal que pertenece a WarnerMedia, al igual que CNN en Español (Fotografía Getty Images)

Zona Pop

¿En qué momento te nació esa curiosidad por seguir el legado de tu padre?

El Hijo del Santo

Afortunadamente, crecí dentro de una familia muy bella. Yo veía que mi padre viajaba mucho y mi mamá me decía que era un agente de viajes. No me decían quién era porque lo primero que iba a hacer era decirles a todos en la escuela que mi papá era El Santo. Cuando mi papá regresaba de viaje con recortes y pósters de lugares donde peleaba, comencé a cautivarme por ese personaje. En ese momento, Batman, Tarzán y El Hombre Araña eran mis ídolos, hasta que descubrí que mi papa era El Santo y comencé a acompañarlo a las luchas. De ahí en más se volvió mi héroe. Si hubiera sido policía o bombero, yo hubiera sido lo mismo. Admiraba mucho a mi padre.

Uno de los temas que se tienen que hablar con “El Hijo del Santo” son las luchas libres. En la capital mexicana, el recinto por excelencia es Arena México, conocida como “La catedral de la lucha libre”. La instalación fue inaugurada el 27 de abril de 1956 por el comediante Mario Moreno, o “Cantinflas”.

Zona Pop

¿Qué representa la Arena México para la lucha libre?

El Hijo del Santo

La Arena México es conocida como “La Catedral de la lucha libre” porque es un escenario que se formó y se construyó con los primeros luchadores, que fueron “El Santo”, “Rito Romero” y “Blue Demon”. Y se convirtió en un escenario icónico con las mejores luchas de México y el mundo. Venían muchos extranjeros a México a luchar. Llegar a la Arena México como luchador es tan importante como pisar el Palacio de Bellas Artes para un artista.

Zona Pop

¿Cómo surge la idea de hacer los cubre bocas con la máscara de El Santo?

El Hijo del Santo

Con esta pandemia, en la que todo el mundo se vio envuelto, tuvimos que cerrar las tiendas. Tenemos muchos artesanos que trabajan para nosotros y que hacen las máscaras, las botas y las chamarras. Se quedaron sin trabajar y mi manager habló con estos artistas, quienes diseñaron el cubrebocas. Fue una manera de ayudarlos y darles trabajo. Es un accesorio que va arriba de un cubrebocas que se requiere. Estamos muy contentos de darles trabajo a nuestros empleados y artistas.

¿Cómo fue que “El Hijo del Santo” decidió seguir con la tradición que su padre le heredó? ¿Cómo es el día a día de un luchador y una jornada en la vida de “El Hijo del Santo”? ¿Qué tipo de música escucha el luchador? ¿Cuáles son las películas que más le gustan y por qué? ¿Sabías que las cintas de El Santo son consideradas de culto alrededor del mundo? Te invitamos a escuchar esta entrevista con un personaje que porta uno de los símbolos más importantes de la cultura pop mexicana.

