Ruby Rose habla de su partida de ‘Batwoman’

(CNN) — Ruby Rose se pronunció para agradecer a todos los que participaron en la serie que dejó. La actriz recientemente decidió no volver a su papel protagonista en la serie de CW “Batwoman” después de su primera temporada.

El miércoles, Rose compartió un video recopilatorio de algunas de sus escenas del programa en su Instagram. La banda sonora del video fue la canción de Reece, “Last Time”.

“Gracias a todos por venir en este viaje”, Rose subtituló el video.

Thank you everyone for coming on this journey. If I mentioned everyone it would be 1000 tags.. but Thank you to the cast, crew, producers and studio. It wasn’t an easy decision but those who know, know.. I didn’t want to not acknowledge everyone involved and how big this was for TV and for our community. I have stayed silent because that’s my choice for now but know I adore you all. I’m sure next season will be amazing also. Xxx *hangs up cowl and cape. Also @mysmarvel

“Si mencionara a todos, serían 1.000 etiquetas… pero gracias al elenco, el equipo, los productores y el estudio”, escribió.

“No fue una decisión fácil, pero los que saben, saben…”

“No quería no reconocer a todos los involucrados y cuán grande fue esto para la televisión y para nuestra comunidad”, agregó.

Me he quedado en silencio porque esa es mi elección por ahora, pero sé que los adoro a todos”, escribió Rose.

“Estoy segura de que la próxima temporada también será increíble. Xxx * cuelga la capucha y la capa”.

Terminó su publicación con un agradecimiento a la persona que originalmente editó y publicó el video recopilatorio, un superfan que se hace llamar @mysmarvel en Instagram.

CW y Warner Bros. tendrán que escoger una nueva actriz para el personaje si la serie regresa para una segunda temporada. (Warner Bros. y CNN comparten la misma empresa matriz).

“Warner Bros. Television, The CW y Berlanti Productions agradecen a Ruby por sus contribuciones al éxito de nuestra primera temporada y le desean lo mejor”, dijeron las tres compañías detrás de la serie en un comunicado conjunto cuando Rose anunció su partida, agregando que estaban “firmemente comprometidos con la segunda temporada de Batwoman y su futuro a largo plazo”.

Como gran parte de Hollywood, la serie está actualmente en pausa debido a la pandemia.