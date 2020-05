OPINIÓN | Los deportes no pueden existir sin fanáticos en las tribunas

Nota del editor: Amy Bass (@ bassab1) es profesora de estudios deportivos en Manhattanville College y autora de “One Goal:…

Nota del editor: Amy Bass (@ bassab1) es profesora de estudios deportivos en Manhattanville College y autora de “One Goal: A Coach, a Team, and the Game that Bmed a Divided Town Together” y “Not the Triumph but the Struggle: The 1968 Olympics and the Making of the Black Athlete”, entre otros títulos. Las ideas expresadas aquí son únicamente suyas. Lea más columnas de opinión en CNNE.com/opinión.

(CNN) — El béisbol ha servido como una bisagra del tiempo en Estados Unidos, una constante a lo largo de los años, como explica James Earl Jones cuando interpreta al escritor Terence Mann en la película “Field of Dreams” de 1989. “La gente vendrá”, le dice a su nuevo amigo Ray, encarnado por Kevin Costner, un hombre que ha arado su cosecha de maíz en Iowa para construir un campo de béisbol inédito. “Y verán el juego, y será como si se hubieran sumergido en aguas mágicas”.

El juego, concluye, “nos recuerda todo lo que una vez fue bueno, y podría volver a serlo”.

Pero ahora, debido a la pandemia de covid-19, ya no podemos ir. Ni siquiera estamos invitados. Este lunes, los gobernadores de Nueva York, California y Texas dijeron que los deportes profesionales pueden regresar en sus estados, pero sin espectadores, como se describe en sus respectivos planes de reapertura.

Si bien muchos deportes, como la carrera hípica Belmont Stakes, el golf, el fútbol, intentan encontrar su camino de regreso, en muchos sentidos durante este tiempo oscuro y terrible, es la ausencia del pasatiempo favorito de Estados Unidos, y las complicadas conversaciones sobre su regreso, incluidos los relativos a los salarios de los jugadores, que marca nuestro momento actual. La Major League Baseball está considerando una apertura del 4 de julio para una temporada acortada de 82 juegos sin fanáticos, algo que los gobernadores de California y Nueva York, estados que han trabajado más duro para aplanar sus curvas y hacer que los números vayan en la derecha dirección, han declarado un acuerdo clave para que jueguen a la pelota.

Los estadounidenses estamos tratando de encontrar nuestra normalidad donde podemos, algunos de nosotros trabajando duro para lograrlo, mientras que otros parecen solo esperar que reaparezca mágicamente algún día. Por ahora, mi normalidad es pensar en el béisbol, porque el juego de mis recuerdos tendrá que servir como el béisbol, el Estados Unidos de mis sueños.

He pasado la mayor parte de mi vida profesional amando y escribiendo sobre deportes, y no quiero ver una retransmisión del draft de la NFL o una de la WNBA. No quiero ver un documental sobre Michael Jordan o un partido de golf benéfico. Estoy cansada de apoyar a Mabel por sobre Olive y nunca pude hacer que el Marble Runs Sand Marble Rally de Jelle sea lo mío. El regreso de los deportes no se trata solo de deportes por el bien de sí mismos. Es más que eso.

Después de completar un semestre de primavera enseñando deportes en el Manhattanville College en un mundo sin ellos (medios deportivos, ética deportiva, deportes y cambio social) y trabajando con estudiantes en proyectos sobre el impacto del covid-19 en los deportes, o su propia pérdida durante las temporadas como estudiantes atletas, me quedó claro que traer una parte de los deportes de vuelta al vacío, sin comprender cómo va a funcionar el resto de la sociedad, no es necesariamente el paso adelante que esperamos que sea.

Quiero ver béisbol. Quiero a los Red Sox. Quiero llevar a mi hija de regreso a Fenway. Quiero ver un juego y tener un diálogo interno con mi difunto padre, quien me dejó, entre muchas otras cosas, un profundo conocimiento del lanzamiento y el bateo, y una comprensión de por qué la regla de infield fly es justa y correcta a pesar de mi protestas cada vez que sucede.

Los espectadores son partes interesadas importantes en los deportes. Nuestras profundas inversiones en nuestros equipos van más allá de los impuestos que construyen estadios palaciegos y los precios exorbitantes de los hot dogs, las cervezas y el estacionamiento. Ayudan a construir una comunidad, creando, junto con empleos y causas comunes en torno a un objetivo compartido, un sentido de pertenencia, ya sea que uno esté sentado en el parque o en el sofá.

Lo vimos claramente en los días posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando miles regresaron solo 10 días después de la caída de las torres en Nueva York, luchando contra el temor de estar en grandes multitudes para ver al receptor de los Mets Mike Piazza elevar a su equipo a 3-2 victoria sobre los Braves de Atlanta, trayendo consigo no solo los corazones de los neoyorquinos (los de los fanáticos de los Yankees que normalmente odian a los Mets, incluidos) sino los de toda una nación.

El béisbol sin fanáticos, lo sabemos, no carece por completo de precedentes. A raíz de los disturbios en Baltimore después de la muerte de Freddie Gray en 2015, los White Sox se enfrentaron al equipo local en un estadio vacío. Con los sonidos del juego magnificados para aquellos de nosotros que vemos en la televisión, la naturaleza agridulce de esos asientos vacíos se hizo evidente desde el principio cuando el primera base de Baltimore, Chris “Crush” Davis, golpeó un jonrón de tres carreras, el tipo de golpe que Bull Durham “Crash “Davis habría dicho que tenía una azafata a bordo, porque iba a la velocidad de un avión.

Cuando la pelota finalmente aterrizó, no había nadie allí para reclamarla, ninguna escena en la que un chico mayor empujó a un niño con guantes para agarrar el trofeo, solo para ser avergonzado por los que estaban sentados a su alrededor hasta que le entregó la pelota al más pequeño, los vítores estallan y todo está bien en el mundo.

Hemos sido una nación sin béisbol antes. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial obligaron a suspender varias temporadas, creando un vacío tan grande que los poderes hicieron una concesión: las mujeres comenzaron a jugar al béisbol.

Pero sin público en las tribunas, ¿qué significan los deportes? No podemos hablar de deportes sin sus fanáticos. Ellos son parte integrante del mundo del deporte, partes interesadas como cualquier otra. Eliminarlos es sustraer un elemento crítico de la nación apasionada que es Estados Unidos, en la que muchos de nosotros hacemos mucho más que ver el juego, y nos molestamos cuando se nos interrumpe, porque nos sentimos parte de algo más grande que cualquiera de nosotros, algo en lo que no podemos crear por cuenta propia. Así como ver a Jackie Bradley Jr. torcer su cuerpo y saltar del suelo para hacer una captura que salva el juego es parte de ser un fanático de los Red Sox, también lo es escuchar a Jerry Remy decirnos desde el stand que “Están en Fenway “.

Sin embargo, son precisamente estos momentos los que hacen impensable permitir el regreso del béisbol con sus fanáticos, entendiendo que no solo reaccionan a los jugadores y juegan en el campo, sino que reaccionan entre ellos. Tomó solo un partido de fútbol en Italia, solo 90 minutos (más tiempo de adición) mientras partículas llenas de virus volaban hacia la boca de las personas (¡GOOOOLLLLLLLLLLL!) cada vez que la pelota entraba en la red, para causar estragos en Bérgamo, un pueblo que solo días antes había estado lleno de orgullo por su amado Atalanta frente a Valencia en un partido de la Liga de Campeones.

Las complicaciones para el regreso del béisbol, por supuesto, van más allá del papel del espectador. Como el gobernador de California, Gavin Newsom, ha dejado en claro, el béisbol no se trata solo de los nueve muchachos que vemos en el campo, sino de la fuerza laboral acompañante. Hay mucho que descubrir más allá de poner a los jugadores en el campo y dejar a los espectadores en casa, y cuando resolvamos esas cosas, estaremos haciendo el trabajo duro que debemos hacer para que nuestra sociedad vuelva a estar completa.

Recuperar el béisbol debería ser nuestra recompensa por hacer esto bien, no un objetivo que guíe el camino. Cuando repongamos las partes de la sociedad que se han fracturado por el covid-19 o, más mejor dicho, que ha expuesto como roto, volveremos al deporte. No de otra manera.

Porque, ¿cómo podemos regresar al campo, a los deportes, al cine, o incluso a la escuela, o cualquiera de las cosas que nos hacen sentir “normales”, hasta que no hagamos las cosas bien, hasta que nos enfrentemos en todos los niveles con lo que nos precede? Algunos nunca volverán, especialmente las más de 90.000 vidas que hemos perdido, una gran cantidad de personas, que si todavía estuvieran con nosotros y no se hubieran perdido por una respuesta caótica y retrasada a una pandemia global, no se necesitaría uno sino dos de los estadios de béisbol más grandes de Estados Unidos para albergarlos. Y una cantidad que hoy representa un sufrimiento tan profundo que nunca podrá ser contenido.