Madonna publicó un video en homenaje a George Floyd, y no le salió bien

(CNN) — En medio de la indignación generalizada por la muerte del guardia de seguridad de Minneapolis George Floyd, Madonna…

(CNN) — En medio de la indignación generalizada por la muerte del guardia de seguridad de Minneapolis George Floyd, Madonna está bajo ataque tras dar un paso en falso en las redes sociales.

A medida que crecía la ira por las imágenes que mostraban a un policía arrodillado sobre el cuello de Floyd mientras moría, la cantante tuiteó el jueves un video de dos minutos de su hijo, David Banda, bailando la canción de Michael Jackson “They Don’t Care About Us”.

LEE: El expolicía de Minneapolis que se arrodilló en el cuello de George Floyd está detenido

Madonna escribió en la leyenda: “El asesinato brutal viaja por todo el mundo, mi hijo David baila para honrar y rendir homenaje a George y su familia y todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos. #Davidbanda #JusticeforGeorgeFloyd #MichaelJackson “.

Brutal murder travels around the world my son David Dances to honor and pay tribute to George and His Family and all Acts of Racism and Discrimination that happen on a daily basis in America. #davidbanda #JusticeforGeorgeFloyd #MichaelJackson pic.twitter.com/wLa6YKrYF1

— Madonna (@Madonna) May 28, 2020

Pero la exitosa cantante fue objeto de burlas de varios comentaristas por una respuesta insensible a la historia, que ha provocado protestas en varias ciudades importantes del país.

“Nadie le pidió a Madonna que se metiera hoy. Ni un alma. Los errores no forzados de las figuras públicas han sido rampantes este mes”, escribió April Reign, la creadora de la campaña #OscarsSoWhite.

La escritora de televisión Akilah Green agregó que el video fue “peor que el de Pepsi”, refiriéndose a un infame comercial de 2017 protagonizado por Kendall Jenner que utilizó imágenes de una protesta para vender el refresco.

Varios comentaristas más agradecieron en tono de burla a Madonna por “acabar con el racismo”.

Nobody asked Madonna to weigh in today. Not a soul.

Unforced errors among public figures have been rampant this month. pic.twitter.com/DNOkNCG7at

— April (@ReignOfApril) May 29, 2020

Las imágenes del video de la muerte de Floyd han provocado una conversación más dolorosa sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía estadounidense contra los negros y condujeron al despido del oficial de la Policía Derek Chauvin. Los manifestantes han pedido que los oficiales involucrados enfrenten cargos criminales y estallaron protestas en varias ciudades el jueves por la noche.

Protestas y críticas por el caso de George Floyd 2:44

No es la primera vez que Madonna ha sido criticada por hacer un comentario inoportuno en las últimas semanas.

En marzo, la cantante dijo a sus seguidores que el covid-19 es “el gran igualador” mientras disfrutaba de un baño de leche con pétalos de rosa.

CNN ha contactado a los representantes de Madonna para obtener un comentario sobre la situación.