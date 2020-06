Los astronautas estadounidenses desembarcaron del Crew Dragon de SpaceX y abordaron la Estación Espacial Internacional

(CNN Business) — Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley desembarcaron con éxito de la cápsula Crew Dragon de SpaceX…

(CNN Business) — Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley desembarcaron con éxito de la cápsula Crew Dragon de SpaceX y entraron en la Estación Espacial Internacional.

Tras un viaje de 19 horas la nave espacial Crew Dragon de SpaceX atracó en la estación espacial a las 10:16 am ET del domingo, después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el sábado. Luego de hacer un contacto inicial con la ISS, la Crew Dragon siguió una serie de pasos para acoplar aún más la nave espacial con su puerto, incluida la conexión de energía y la creación de un sello con cierre de aire, antes de que se abriera la primera de las dos escotillas.

Se espera que Behnken y Hurley permanezcan a bordo de la estación espacial durante uno o tres meses, o por un máximo de 110 días.

MIRA: NASA y SpaceX lanzan astronautas desde suelo estadounidense por primera vez en una década

El domingo por la mañana, la nave espacial se acercó cuidadosamente a la estación espacial y luego realizó una “captura suave”, lo que significa que la Crew Dragon hizo su primer contacto físico con su puerto de atraque en la Estación Espacial Internacional. La nave ejecutó posteriormente una “captura dura”, que implicó el uso de 12 pestillos para crear un sello hermético entre la cabina de la tripulación de Behnken y Hurley y su entrada a la estación espacial y conectó la fuente de alimentación de la Crew Dragon a la EEI.

Behnken y Hurley salieron, sonrientes, de la cápsula alrededor de la 1:15 pm ET. Fueron recibidos por su compañero astronauta de la NASA Christopher Cassidy y los cosmonautas rusos Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner, que ya estaban a bordo del laboratorio en órbita.

El administrador de la NASA Jim Bridenstine llamó a la estación desde el centro de control de misiones de la agencia espacial en Houston, Texas.

“Estamos muy, muy orgullosos de todo lo que han hecho por nuestro país y, de hecho, por inspirar al mundo”, expresó Bridenstine.

Cuando se les preguntó sobre su viaje de 19 horas a la estación espacial, Hurley dijo que “no podría estar más feliz” sobre el desempeño del Crew Dragon de SpaceX.

Los astronautas pudieron dormir durante unas horas, compartir comidas y usar el baño a bordo durante su viaje. “El Dragon era un vehículo eficiente y teníamos un buen flujo de aire, así que tuvimos una excelente, excelente noche”, comentó Hurley.

La Crew Dragon tiene un nombre: Endeavour

Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley dieron un recorrido por su nave espacial Crew Dragon usando cámaras a bordo mientras el vehículo se dirigía hacia la Estación Espacial Internacional el sábado por la noche.

Y anunciaron un nombre para el vehículo: Endeavour.

Welcome aboard the @SpaceX Crew Dragon spacecraft!

In this video from space, @AstroBehnken and @Astro_Doug reveal the name of their capsule: Endeavour. Take a look inside as the crew continues their journey to the @Space_Station: https://t.co/K9S5mejONx pic.twitter.com/mvH8UhE5FW

— NASA (@NASA) May 31, 2020

Los astronautas eligieron ese nombre por varias razones, reveló Hurley en la transmisión por Internet de la NASA y SpaceX. Por un lado, el nombre honra el esfuerzo de años que devolvió los vuelos tripulados por humanos a Estados Unidos, después de que el Transbordador espacial se retiró en 2011. Y honra la amistad de muchos años que Hurley y Behnken han compartido, y sus historias con la NASA: ambos astronautas comenzaron sus carreras en vuelos espaciales con misiones a bordo del transbordador espacial Endeavour. (El homónimo de ese vehículo era un barco del siglo XVIII comandado por el explorador británico James Cook, de ahí la ortografía británica de “Endeavour“).

Una carga especial: un dinosaurio reluciente

La NASA y SpaceX ya revelaron que un par de objetos especiales estaban a bordo del Crew Dragon con los astronautas. Pero los espectadores en vivo también vieron un pequeño y brillante dinosaurio al lado de Hurley y Behnken.

Durante la información desde la órbita el sábado, los astronautas compartieron de qué se trataba: ambos tienen hijos jóvenes que son grandes fanáticos de los dinosaurios, y los astronautas permitieron que sus hijos votaran sobre cuáles de sus juguetes pondrían en esta misión.

La selección fue un Apatosaurus azul y rosa con lentejuelas.

Lo qué significa este hito

La Crew Dragon y los astronautas han superado hasta el momento dos hitos principales: lanzamiento y atraque, sin encontrar ningún problema importante. Esa es una gran victoria para SpaceX, que ha estado trabajando para este momento desde la fundación de la compañía en 2002.

MÁS: Lo que debes saber de la misión tripulada de SpaceX y la NASA

También es un punto de celebración para la NASA, que tomó la controvertida decisión de pedirle al sector privado que diseñara vehículos para el transporte a la EEI después de que el programa del transbordador espacial se retiró en 2011. La NASA se ha asociado durante mucho tiempo con el sector privado, pero nunca antes había entregado el diseño, desarrollo y pruebas de una nave espacial con calificación humana a una empresa comercial.

Después de demoras, problemas de desarrollo y algunos obstáculos políticos, un primer lanzamiento exitoso de astronautas marcará una gran victoria para las personas dentro de la agencia espacial que esperan continuar usando contratos comerciales más extensos. Eso incluye las ambiciones de la NASA de poner gente en la Luna en 2024.