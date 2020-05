Jonathan Steingard, cantante cristiano, revela que ya no cree en Dios

(CNN) – Jonathan Steingard, líder de la banda de rock cristiano Hawk Nelson, reveló algo muy personal. A través de…

A través de una larga publicación en su cuenta de Instagram, el cantante compartió que ya no cree en Dios.

“Durante un tiempo, me ha aterrorizado publicar esto, pero parece que es hora de que sea honesto”, escribió junto a varias imágenes que mostraban su declaración. “Espero que este no sea el final de la conversación, sino el principio”, añadió.

En su nota, Steingard explicó cómo cambió su punto de vista.

“Después de crecer en un hogar cristiano, ser el hijo de pastores, tocar y cantar en una banda cristiana y tener la palabra ‘cristiano’ frente a la mayoría de las cosas en mi vida, he descubierto ahora que ya no creo en Dios”, escribió en su declaración. “Fue difícil escribir las últimas palabras de esa frase. Todavía me siento con ganas de suavizar esa declaración redactándola de manera diferente o menos específica, pero no sería tan cierta”.

I’ve been terrified to post this for a while – but it feels like it’s time for me to be honest. I hope this is not the end of the conversation, but the beginning. I hope this is encouraging to people who might feel the same but are as afraid to speak as I am. I want to be open. I want to be transparent with you all – and also open to having my heart changed in the future. I am not looking for a debate at all – just a chance to share my story in the hopes some good can come from it. I love you all.

Según Steingard, “el proceso de llegar a esa frase tomó varios años de proceso”.

Escribió que empezó procesando en privado sus dudas y luego compartiéndolas en una conversación con algunos amigos cercanos.

Para su sorpresa, relató Steingard, descubrió que su incredulidad era compartida por otros que también habían crecido en la iglesia, pero que, como él, temían “perder todo si están abiertos al respecto”.

Steingard dijo que sentía que era el momento adecuado para compartirlo dado que su banda actualmente está a un lado debido a la pandemia.

Sus compañeros de la agrupación apoyaron al cantante en una declaración a USA Today, diciendo que la misión de Hawk Nelson es “inspirar y alentar a todas las personas con la verdad de que Dios está PARA ellos y no contra ellos”.

“Dios todavía está PARA Jon y él aún importa”, señaló la declaración. “¿Por qué porque la verdad no cambia solo porque uno la cuestione”.