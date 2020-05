Jimmy Fallon se disculpa por la imitación de Chris Rock con la cara pintada de negro en ‘SNL’

(CNN) — Jimmy Fallon se refirió a su interpretación de Chris Rock en un episodio de “Saturday Night Live” de…

(CNN) — Jimmy Fallon se refirió a su interpretación de Chris Rock en un episodio de “Saturday Night Live” de hace 20 años en el que apareció con la cara negra (lo que se conoce como blackface).

MIRA: “Blackface”, “Brownface”: ¿qué son y por qué son ofensivas estas prácticas?

Fallon emitió una disculpa el martes después de que el video y las críticas a la escena, emitida originalmente en “SNL” en 2000, volvió a aparecer en las redes sociales.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.

I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.

— jimmy fallon (@jimmyfallon) May 26, 2020

“Mientras estaba en SNL, tomé la terrible decisión de hacerme pasar por Chris Rock con la cara pintada de negro. No hay excusa para esto”, escribió el presentador de “The Tonight Show” en un tuit. “Lamento mucho haber tomado esta decisión incuestionablemente ofensiva y les agradezco a todos por hacerme responsable”.

Fallon fue miembro del elenco en “Saturday Night Live” de 1998 a 2004. Rock protagonizó “SNL” de 1990 a 1993.

En la escena, que no está publicada en NBC o en los sitios web del programa, Fallon apareció como Rock en un programa de entrevistas presentado por Regis Philbin (interpretado por Darrell Hammond).

Fallon se une a otras figuras del entretenimiento, incluida Sarah Silverman, que se disculpa por comedia ofensiva en el pasado luego de las críticas en internet.

CNN se ha comunicado con representantes de Fallon y “SNL” para obtener más comentarios.

“Blackface”: es por esto que pintarse la cara de negro es ofensivo