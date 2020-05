J.K. Rowling revela el verdadero origen de Harry Potter y otros secretos de la saga

(CNN) — Durante años, los fanáticos de la querida saga de “Harry Potter” han acudido en masa a Edimburgo, Escocia,…

(CNN) — Durante años, los fanáticos de la querida saga de “Harry Potter” han acudido en masa a Edimburgo, Escocia, para visitar los sitios donde, según los informes, la autora J.K. Rowling había comenzado a escribir la serie.

Pero ahora, Rowling ha revelado que Edimburgo no es realmente donde se comenzó a escribir la historia.

“Estaba alquilando una habitación en un departamento sobre lo que entonces era una tienda de deportes”, dijo Rowling en Twitter, con una imagen de dónde residía en el momento de escribir el primer libro. “Los primeros ladrillos de Hogwarts fueron puestos en un piso en Clapham Junction”.

Y los fanáticos –para tomar prestado de los libros– se quedaron petrificados.

La noticia llegó después de que un fanático publicara una imagen en Twitter de Elephant House, una cafetería en Edimburgo que en su sitio web se describe como el lugar “que se hizo famoso como el sitio de inspiración para escritores como J.K. Rowling, quien se sentó a escribir parte de sus primeras novelas en la trastienda con vistas al castillo de Edimburgo”.

El fanático le pidió a Rowling que explicara “la verdad sobre este ‘lugar de nacimiento’ de Harry Potter”.

Rowling, quien es conocida por lanzar en Twitter varias noticias bombas y detalles desconocidos sobre la franquicia, explicó que el verdadero nacimiento de Harry Potter ocurrió en su departamento.

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Sin embargo, dijo, el momento en el que tuvo la idea de la serie fue mientras viajaba en un tren.

“Si uno define el lugar de nacimiento de Harry Potter como el momento en que tuve la idea inicial, entonces fue en un tren Manchester-Londres”, tuiteó Rowling.

“Pero siempre me divierte la idea de que Hogwarts fue inspirado directamente en hermosos lugares que vi o visité, porque eso está muy lejos de la verdad”.

En cuanto al juego de Quidditch, Rowling dijo que este nació en 1991 después de una estancia de una noche en el Hotel Bourneville en Manchester.

Rowling luego disipó algunos de los otros rumores sobre sus inspiraciones para los íconos clave del mundo de Harry Potter.

Por ejemplo, un fan tuiteó una foto de la librería Livraria Lello, en Oporto, Portugal, que supuestamente sirvió de inspiración para la biblioteca de Hogwarts. El único problema es que Rowling dice que nunca ha estado allí.

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Ella sí reconoció que escribió en un café en la Rua Santa Catarina, Portugal.

“Si esto anima a las personas que están decepcionadas por lo de la librería en Oporto, a veces escribí aquí”, dijo. “Este fue probablemente el café más hermoso en el que escribí”.

Rowling también dijo que los rumores en torno a su inspiración para Hogwarts también son equivocados.

“A veces escucho que Hogwarts se basó en una u otra escuela de Edimburgo, pero eso también es 100% falso”, dijo Rowling.

“¡Hogwarts fue creado mucho antes de que viera cualquiera de ellas! Sin embargo, terminé Hallows en el Balmoral, y no puedo mentir, le daría una mejor calificación que al Bournville”.

De todas las “tonterías sobre los puntos de referencia de Potter”, Rowling dijo que su favorito es el de la gente que acude a un parquímetro que supuestamente usó en Edimburgo mientras escribía “Las Reliquias de la Muerte”.

“No sé conducir”, escribió.

My favourite bit of utter nonsense about Potter landmarks is still this one. I can’t drive. pic.twitter.com/szugSAkIOA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020