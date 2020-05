‘Hay un hombre afroamericano amenazando mi vida’. Una mujer blanca se disculpa por llamar a la policía para denunciar a un hombre negro

(CNN) — Una mujer blanca se disculpó por llamar a la policía para denunciar a un hombre negro en Central…

(CNN) — Una mujer blanca se disculpó por llamar a la policía para denunciar a un hombre negro en Central Park el lunes, después de que los dos discutieron sobre que el perro de ella debía llevar correa.

Amy Cooper le dijo a CNN que quería “disculparse públicamente con todos”.

“No soy racista. No quise hacerle daño a ese hombre de ninguna manera”, dijo, y agregó que tampoco quiso herir a la comunidad negra.

Ella estaba paseando a su perro el lunes mientras Christian Cooper estaba observando aves en una zona boscosa de Central Park llamada The Ramble.

Amy Cooper y Christian Cooper no están relacionados.

Ambos le dijeron a CNN que la disputa comenzó porque el perro de Amy Cooper no estaba atado. Se supone que los perros deben estar atados en todo momento en The Ramble, según el sitio web del parque.

El perro fue entregado al refugio del que fue adoptado días antes mientras se abordaba la disputa, según una publicación de Facebook de Abandoned Angels Cocker Spaniel Rescue, Inc.

“El perro ahora está bajo nuestro cuidado y está a salvo y en buena salud “, dijo el post.

Christian Cooper grabó un video de una parte de su encuentro y lo publicó en Facebook, donde desde entonces se ha compartido más de 2.000 veces.

“Estoy tomando una foto y llamando a la policía”, se escucha decir a Amy Cooper en el video. “Les diré que hay un hombre afroamericano amenazando mi vida”.

El Departamento de Policía de Nueva York le dijo a CNN que cuando los agentes respondieron, ni Christian Cooper ni Amy Cooper estuvieron presentes. No se realizaron arrestos ni citaciones, según la policía de Nueva York.

“Creo que estaba asustada”, dijo Amy Cooper. “Cuando estás sola en The Ramble, no sabes lo que está sucediendo. No es excusable, no es defendible”.

Ella le dijo a CNN que desde que se publicó el video, “su vida entera se está destruyendo ahora”.

Su empleadora, la compañía de inversiones Franklin Templeton, la puso en licencia administrativa.

“Tomamos estos asuntos muy en serio, y no toleramos el racismo de ningún tipo. Mientras estamos en el proceso de investigar la situación, la empleada involucrada ha sido puesta en licencia administrativa”, decía la declaración de la compañía.

In response to an incident involving an employee on May 25th, Franklin Templeton issued the following statement. pic.twitter.com/8f2lMwK0r5

— Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020

El incidente se señala como otro ejemplo de personas blancas que llaman a la policía para denunciar personas negras por cosas mundanas.

“La grabé en video porque pensé que era importante documentar las cosas”, dijo Christian Cooper. “Desafortunadamente vivimos en una era con cosas como Ahmaud Arbery, donde los hombres negros son vistos como objetivo. Esta mujer pensó que podía explotar eso para su ventaja, y yo no lo iba a permitir”.

Cuando se le preguntó si aceptaría su disculpa, Christian Cooper dijo a CNN que “si es genuina y si ella planea mantener a su perro con una correa en The Ramble en adelante, entonces no hay problemas entre nosotros”.

¿Qué llevó al video?

El incidente comenzó entre las 7:30 de la mañana y las 8 de la mañana del lunes, dijeron ambas partes a CNN el lunes.

Christian Cooper, quien se describió a sí mismo como un ávido observador de aves, estaba realizando dicha actividad en The Ramble. El área es “un importante punto de observación de aves. Está en la ruta del Atlántico”, dijo.

Ahí es cuando dice que vio a un perro sin correa.

“Eso es importante para los observadores de aves porque sabemos que los perros no estarán sin correa y podemos ir allí para ver las aves que habitan en el suelo”, dijo Christian Cooper. “La gente también gasta mucho dinero y tiempo plantando en esas áreas. Nada crece en un camino de perros por una razón”.

Amy Cooper le dice a CNN que estaba paseando a su perro desatado, sabiendo que estaba en contra de las reglas.

“Estaba corriendo en un campo abierto. Este hombre estaba observando aves. Salió de entre los arbustos”, dijo, y agregó que Christian Cooper le estaba gritando.

Christian Cooper dice que el perro estaba “desgarrando las plantas”, y le dijo a Amy Cooper que el perro tenía que estar atado. Él dice que no le estaba gritando a Amy Cooper y que “en realidad estaba bastante tranquilo”.

Los dos iban y venían sobre el tema de la correa del perro. Christian Cooper, de acuerdo con su publicación de Facebook, le dijo a Amy Cooper: “Mira, si vas a hacer lo que quieras, voy a hacer lo que quiero, pero no te va a gustar”.

“No sabía lo que eso significaba. Cuando estás sola en una zona boscosa, eso es absolutamente aterrador, ¿verdad?”, dijo Amy Cooper.

Fue entonces cuando Christian Cooper dice que sacó golosinas para perros. Él le dijo a CNN que lleva golosinas para perros con él para que los dueños de perros pongan a sus mascotas su correa. Christian Cooper dijo que, en su experiencia, los dueños de perros odian cuando un extraño les da de comer a sus animales e inmediatamente los agarran.

Amy Cooper dice que se las estaba arrojando a su perro, pero Christian Cooper dice que nunca arrojó las golosinas.

Y fue entonces cuando él comenzó a grabar el incidente, dijo Christian Cooper en Facebook.

¿Qué ocurre en el video?

El video comienza con Amy Cooper tirando de su perro por el collar y diciéndole a Christian Cooper que deje de grabar.

“Por favor, no te me acerques”, dice Christian Cooper, mientras ella se le acerca.

“Señor, le estoy pidiendo que deje de grabarme”, dice Amy Cooper.

Él le pide nuevamente que no se acerque.

Ahí es cuando Amy Cooper dice que va a llamar a la policía.

“Les diré que hay un hombre afroamericano amenazando mi vida”, dice ella.

“Por favor diles lo que quieras”, dice Christian Cooper.

El video muestra a Amy Cooper en su teléfono.

“Hay un hombre, afroamericano, tiene un casco de bicicleta”, dice ella. “Me está grabando y me está amenazando a mí y a mi perro”.

Mientras habla por teléfono, su perro parece tratar de liberarse mientras ella trata de contenerlo.

“Estoy siendo amenazada por un hombre en The Ramble”, continúa con una voz notablemente angustiada. “¡Por favor envíen a la policía de inmediato!”.

El video termina con Christian Cooper diciendo “Gracias”.

Julie In de CNN contribuyó a este informe.