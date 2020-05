Habla el periodista de CNN de origen colombiano que fue arrestado en Minneapolis

share via email

(CNN Español) — ¿Por qué las fuerzas estatales de Minnesota arrestaron al periodista Omar Jiménez de CNN? Esa es la pregunta: es un hecho que viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Jiménez y su equipo daban un informe televisivo en vivo en Minneapolis en la cobertura de las protestas en curso por la muerte de George Floyd.

Josh Campbell, de CNN, que también estaba en el área pero que no estaba de pie junto al equipo al aire, dijo que la policía se acercó a él también, pero le permitió permanecer allí. Campbell es blanco. ¿Tuvo que ver el color de piel de Jiménez con el arresto? “Es una excelente pregunta porque mi colega Josh no está muy lejos nuestros; dijo que la gente se acercó a él de manera similar a como se nos acercaron y dejaron que reportara cuando se me acercaron”, dijo Jiménez en conversación con Juan Carlos López de CNN en Español, quien lo conoce personalmente.

“Soy negro y mitad colombiano también. Mi padre nació en Cali y ahí es donde parte de mi familia. Así que nosotros junto con mi fotógrafo, que es de El Salvador —él fue arrestado junto conmigo— ni siquiera conocíamos la situación de Josh, de ellos hasta luego liberarnos. Y Josh fue el primero en decirnos: ‘Yo tuve una interacción similar con la policía a la tuya, pero me trataban de manera diferente’. El racismo es un tema central aquí, en esta historia que hemos estado cubriendo de George Floyd y es un tema central en el estado de Minnesota”.

Jiménez, junto con el productor Bill Kirkos y el reportero gráfico Leonel Méndez, fueron arrestados poco después de las 6 a.m. ET en vivo por CNN.

El equipo fue liberado de las instalaciones de Seguridad Pública del Condado de Hennepin en el centro de Minneapolis.

Esto fue la conversación de López con Jiménez:

Juan Carlos López: ¿Cómo hizo para mantener la calma en ese momento en medio de una situación tan difícil?

Omar Jiménez: Bueno, Juan Carlos, intentamos mantenernos los más calmados posible porque sabíamos que esa era una situación muy tensa. Aquí han sido días de manifestaciones y agitaciones y edificios incendiados en la ciudad de Minneapolis, así que no queríamos provocar o agravar a estos agentes y estábamos presentándonos en una situación en la que reportamos una falta de seguridad. Había edificios incendiados, manifestaciones, manifestantes corriendo en las calles y aquí era anarquía en esas dos horas previas a que esos agentes se presentaran. Sabíamos… y yo había hecho todo lo posible en ese momento, les mostré mi identificación de que era periodista, era reportero. Como dije, estábamos en vivo en televisión. Mientras esto ocurría, eso agregaba un poco de calma, de que mi equipo y también lo manejaron muy bien, como siento que yo lo hice. Y ahora estamos de vuelta en el trabajo que queremos hacer y contar la historia de George Floyd aquí en Minneapolis.

No nos gusta ser la noticia. Pero lo de hoy demuestra que hay problemas serios. Ahora a nosotros como periodista de CNN, nos entrenan, nos explican que debemos hacer cuáles son nuestros derechos. En ningún momento les dijeron por qué los estaban deteniendo, que es algo normal. ¿Eso les llamó la atención?

Bueno, una de las preguntas que teníamos era eso, también, porque no nos decían por qué nos arrestaban. Y les preguntamos múltiples veces y nunca hicieron nuestros derechos. Les preguntamos varias veces por qué esto ocurría y eventualmente nos dieron la respuesta. Me dio la respuesta de alguien que se alejaba, la gente que dijo ‘Yo sigo instrucciones’. Ni siquiera tenía una respuesta adecuada. Y más tarde vimos en Twitter que la policía estatal de Minnesota dijo que querían confirmar de que éramos reporteros mientras nos alejaban, pero había muchas pistas hasta el momento de que éramos reporteros, de que estábamos reportando en cámara, se podía poner CNN y vernos en televisión. Y también tenía mi identificación aquí. Pero eso fue lo más lejos que llegamos en cuanto a razones. Les diré que el gobernador de Minnesota se disculpó ante mi equipo y ayudó a liberarnos y que volviéramos al trabajo.

Otro colega, Josh Campbell, estaba reportando cerca y lo dejaron seguir trabajando. ¿Piensas que de pronto tu color de piel tuvo algo que ver con la decisión de detenerte?

Omar, para quienes nos están viendo, a quien considero un amigo y un profesional con mucho futuro, como decía él su es padre colombiano, su madre estadounidense. Leonel Méndez, camarógrafo salvadoreño, veterano de guerra. También otro gran profesional. Ya sus familias están al tanto. Omar, ¿tu mamá y tu papá saben que están bien y que van a seguir trabajando, que es lo que hacemos nosotros, los periodistas?

Sí, fueron entre los primeros a quienes llamé al salir. Ya habíamos recibido llamados de contarle al mundo lo sucedido en televisión y el siguiente llamado fue a mi madre que dijo que estaba muy preocupada. Ella había recibido llamadas de CNN para decirles que estaban haciendo lo mejor posible para liberarme. Ella estaba muy aliviada de escuchar eso, pero dijo que lloró un poco, que estaba preocupada y mi padre había enviado unos mensajes de texto diciendo que pudo ver la secuencia mientras ocurría en vivo, que estaba enorgullecido de cómo manejé la situación y me llamó. Luego hablé con los dos. Están bien, pero les diré que no pude tomar un llamado de mi abuelita, así que tendré que llamarla en un segundo para decirle que estoy bien.

Ustedes están en la calle rodeados de policías. ¿Qué sientes de tener estos policías cerca? Acepta las disculpas del gobernador y cómo sigues la jornada en medio de lo que ocurrió, que tuvo que haber sido una experiencia bastante difícil.

Es muy difícil. Les diré: solo en términos generales es difícil la dinámica que vemos aquí, porque vemos las manifestaciones y las 48 horas de anarquía, como lo describió el gobernador de Minnesota. Y ven la gente detrás mío. Es una mezcla de policía estatal de Minnesota, la Guardia Nacional, pero también vemos el Departamento de Policía de Minneapolis intentando aplicar, mantener la seguridad que hay en la ciudad. Pero la dificultad es que hay mucha pasión sobre cómo George Floyd murió a principios de esta semana. Pero no sólo eso, cómo su muerte se maneja… porque quieren que se levanten cargos contra los agentes y no hemos visto eso aún. Así que hasta que eso ocurra, el enojo, la ira, el dolor no se irá. El trabajo de estos agentes no se volverá más fácil y el gobernador tocó el factor más principalmente para la fuerza y la confianza. La confianza ha tenido una batalla cuesta arriba en años.

Comenzaste la entrevista con la prioridad, que es lo que le ocurrió a George Floyd, su trágica muerte y las responsabilidades de quienes están involucrados. ¿Se ve diferente el ambiente hoy y ya con la movilización de la Guardia Nacional y una mayor presencia policial, anticipan que el día será tan complicado como el de ayer?

Bueno, esperemos que no ocurra eso, como vimos ayer, y el gobernador dijo que no podemos permitir que lo he visto ayer y el día anterior vuelva a ocurrir. Y los tres pasos que presentaron: intentar volver a una especie de normalidad. Hay que recuperar el control. En segundo lugar, quieren tener una justicia rápida al levantarse cargos; y en tercer lugar, intentar recuperar la confianza.

Una pregunta que sólo te harán aquí: ¿Cómo se llama tu abuelita abuelita?

Inés, Inés Jiménez.

Saludamos, saludamos a la abuelita Inés, lo que está bien, que afortunadamente fue un momento desagradable, pero corrió mejor suerte que muchos de nuestros colegas ejerciendo su trabajo. Omar Jiménez reportando desde Meneaba Omar Muchas gracias, nuestros saludos y nuestros respetos a ti, a Leonel Méndez —el camarógrafo—, a Bill Kirkos —el productor—, a la gente de seguridad que los acompaña. Muchas gracias por representarnos tan bien allá en las calles de Minneapolis.

Muchas gracias, Juan Carlos.