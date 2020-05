Gato desaparece en la sotana de un sacerdote durante un sermón en línea

Londres (CNN) — Un sermón en línea que pronunció un clérigo británico de alto rango se descarriló cuando un gato…

Londres (CNN) — Un sermón en línea que pronunció un clérigo británico de alto rango se descarriló cuando un gato intrépido vagó entre sus piernas y desapareció entre su sotana.

Robert Willis, el decano de Canterbury, se vio obligado a hacer una pausa en su discurso cuando la criatura atravesó la toma y desapareció bajo su sotana.

El video de la catástrofe del gato rápidamente se volvió viral luego de ser compartido por la Catedral de Canterbury.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW

— Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020

“¡Leo el gato ha estado haciendo travesuras otra vez! ¿Viste este momento en la oración de la mañana de la semana pasada?”, escribió la catedral en su cuenta de Twitter.

Las órdenes de confinamiento del Reino Unido han obligado a las iglesias de todo el país a dar sermones de forma remota, pero pocos han dado momentos tan puros como este.

Sin embargo, está lejos de ser la única aparición que Leo el gato ha hecho en las páginas de redes sociales de la Iglesia.

El mes pasado, la catedral compartió una foto del decano preparándose para otro sermón con su invitado especial.

Please join us for today’s Morning Prayer from Canterbury Cathedral with the Dean of Canterbury and Leo the cat https://t.co/afVcIQxbrv.#ChurchatHome #ChurchOnline pic.twitter.com/r1DxJVcZcC

— Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) April 29, 2020