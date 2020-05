Esposa de Nick Cordero dice que el actor ha sufrido complicación de salud por coronavirus

(CNN) – La salud de Nick Cordero, actor de Broadway, va “en declive”, reveló su esposa este miércoles en una…

Cordero, de 41 años, ha luchado contra una serie de complicaciones relacionadas al coronavirus desde que fue hospitalizado en marzo. Pasó semanas con un respirador artificial y debieron amputar una de sus piernas tras problemas de coagulación sanguínea.

A principios de esta semana, su esposa, Amanda Kloots, compartió con entusiasmo que él había logrado una “pequeña victoria” en su recuperación.

Pero su salud empeoró este miércoles, informó ella, antes de pedirles a los fanáticos sus oraciones durante una transmisión en vivo de Instagram.

“Nick ha tenido una mañana complicada”, dijo. “Desafortunadamente, las cosas van en declive en este momento, así que estoy pidiendo nuevamente por todas las oraciones, mega-oraciones, ahora mismo”, añadió.

“Por favor, anima y reza por Nick hoy, sé que este virus no lo va a vencer”, insistió Kloots, mientras se secaba las lágrimas. “Así no es cómo termina su historia, así que solo guárdanos en tus pensamientos y oraciones hoy”, completó.

Kloots, quien es entrenadora física, no proporcionó detalles adicionales sobre la salud de su esposo. Pero, anteriormente había señalado que Cordero despertó este mes de su coma médicamente inducido y todavía lucha contra una infección pulmonar persistente.

Este jueves, Kloots compartió en Instagram que permanece optimista.

“Cuando las cosas parecen hacia abajo, nosotros miramos hacia arriba. Tengo a mis maestros en OPTIMISMO”, escribió en una publicación.

Cordero fue nominado para un premio Tony en 2014 por su papel en “Bullets Over Broadway”. También ha aparecido en episodios de las series “Blue Bloods”, “Law & Order: Special Victims Unit” y “Lilyhammer”.

Los fans utilizaron la etiqueta #WakeUpNick (DespiertaNick) para compartir mensajes de esperanza dirigidos al actor, y luego, después de que despertó, el hashtag #offthevent para rezar para que él no necesitara más el respirador artificial.

Kloots señaló que Cordero no padecía condiciones de salud preexistentes antes de dar positivo por coronavirus, y que siempre ha estado sano.

Desde entonces, ha resultado negativo por coronavirus, pero continúa luchando contra las complicaciones derivadas del virus. Algunas de ellas incluyen shock de septicemia, “mini-derrames cerebrales” y una amputación de pierna, informó su esposa.

Lisa France de CNN contribuyó a este informe.