El guitarrista de Queen Brian May fue llevado de urgencia a un hospital después de un ataque al corazón

(CNN) — El guitarrista de Queen, Brian May, reveló que su médico lo llevó de urgencia al hospital después de sufrir un ataque cardíaco.

En un video publicado en Instagram el lunes, May reveló que, además de lesionarse las nalgas en un incidente de jardinería a principios de este mes, también había sufrido recientemente problemas cardíacos graves.

El músico de 72 años describió la “saga” de incidentes que le habían sucedido en mayo, comenzando por la lesión en sus nalgas.

Queen ya tiene su moneda en Reino Unido 1:22

“Me hicieron una resonancia magnética y sí, tuve una rasgadura en mi … mi glúteo mayor”, dijo en un video este lunes, señalando que asumió que la lesión fue la causa del dolor que sentía.

Sin embargo, una semana después, el rockero dijo que todavía estaba en “agonía”, lo que lo llevó a hacerse una resonancia magnética de su columna vertebral, que reveló un nervio ciático comprimido.

El nervio, dijo May, estaba “severamente comprimido y es por eso que tuve la sensación de que alguien me estaba poniendo un destornillador en la espalda”.

Pero ese no es el final de la historia: aunque todavía soporta el dolor de glúteos, el guitarrista de Queen reveló que sufrió un ataque al corazón.

Hmm … Sheer Heart Attack eh ? Well, I think I always worried a little bit about that album title. I wondered if it might upset some people who had actually had heart attacks. I’m actually quite relieved now that I’m in that club – and I don’t find it upsetting at all ! Take. care folks. And … why did those discs in my spine get so squished? Well I think 50 years of running around with a guitar strap over my left shoulder holding a heavy guitar might have something to do with it ! But it probably WAS all worth it ! Bri

“En medio de toda la saga del dolor de nalga tuve un pequeño ataque al corazón”, dijo, y agregó que soportó alrededor de 40 minutos de dolor y opresión en el pecho.

En el video, May reveló que su médico lo llevó al hospital, donde descubrió que tenía tres arterias bloqueadas y que los médicos lo trataron como un “caso de emergencia”.

“En realidad resultó que tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre a mi corazón”, dijo.

Aunque algunos recomendaron que se hiciera un bypass cardíaco triple, el músico le dijo a los espectadores que optó por colocar tres stents, tubos cortos de malla de alambre que actúan como un andamio para ayudar a mantener abierta una arteria.

May dijo que después de una “operación increíble” realizada por médicos, salió del hospital, sintiéndose notablemente bien.

“Cuando llegué, fue como si nada hubiera pasado: no podía sentir que habían estado aquí, no podía sentir nada”, describió.

El mes pasado, May, el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert se unieron para lanzar una nueva versión de la icónica canción de Queen “We Are the Champions”, rebautizada como “You Are The Champions”, en apoyo de los trabajadores de primera línea que luchan contra el coronavirus.

Todos los ingresos obtenidos de la canción se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria para el covid-19 para la Organización Mundial de la Salud.

Queen y Lambert, que ahora canta en lugar del fallecido líder Freddie Mercury, estaban programados para estar en la etapa europea de su gira Rhapsody antes de que la pandemia de coronavirus los llevara a posponer las fechas.

Jack Guy de CNN contribuyó a este informe.