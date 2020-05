Chris Rock y Rosie Pérez alientan a neoyorquinos a usar mascarillas faciales

(CNN) — Chris Rock y Rosie Pérez tienen un mensaje para sus compatriotas neoyorquinos: usar mascarillas para la cara. El…

(CNN) — Chris Rock y Rosie Pérez tienen un mensaje para sus compatriotas neoyorquinos: usar mascarillas para la cara.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, les dio la bienvenida a los dos para que se unieran a él (en persona) en su conferencia de prensa diaria del día jueves, donde Rock y Pérez abogaron por el uso de mascarillas en público y destacaron la importancia de hacerse la prueba de covid-19.

El gobernador Cuomo dijo que invitó a los dos para correr la voz porque, como lo expresó, simplemente “no es lo suficientemente bueno” para que la gente siga sus consejos.

“Así que voy a traer refuerzos para ayudarnos a comunicar el mensaje”, dijo presentando a los dos, ambos nativos de Brooklyn.

Los dos llegaron con guantes y mascarillas, pero se los quitaron antes de que cada uno hablara.

Pérez calificó la invitación como un “honor” y expresó : “Es realmente bueno estar aquí”.

“Me enorgullece asociarme con el gobernador para asegurarme de que mi ciudad natal … mi querido distrito de Brooklyn y todas las comunidades más afectadas de Nueva York tengan los recursos que necesitan para detener la propagación del virus”.

Pérez continuó: “En Brooklyn, hay un dicho, ‘Difunde el amor a la manera de Brooklyn’. Difundir el amor al estilo de Brooklyn significa respetar a tus vecinos, respetar a tus comunidades y la forma en que puedes hacerlo es haciéndote la prueba, usando máscara”.

Pérez enfatizó que la pandemia no se trata de política y abordó el impacto desproporcionado del virus en las comunidades de color.

Thanks @chrisrock for spreading the message to New Yorkers to get tested if you have symptoms or think you have been exposed to COVID. Find a testing site near you: https://t.co/j034v1VPW2 pic.twitter.com/Z1y68Wsj6E

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 28, 2020

“Esto no es una broma, no es un engaño. Esto es real”, dijo Pérez.

Rock infundió su mensaje con un poco de humor.

“Me hice la prueba hoy, me acaban de hacer la prueba para venir aquí, obtuve un 65, así que, simplemente aprobé”, bromeó antes de alentar hacerse más pruebas de covid-19. “Todos los que puedan hacerse la prueba deben hacérsela lo antes posible”.

El comediante también habló sobre mantener nuestro rumbo pero con distanciamiento físico.

“Es como cuando el médico le receta antibióticos, dice que tome toda la receta y que si deja de hacerlo, lo que haya entrado va a volver peor”, dijo. “Entonces, el distanciamiento físico es la receta, y necesitamos tomar la dosis completa o de lo contrario empeorará”.

El gobernador Cuomo anunció que firmaría una orden ejecutiva que permite a las empresas del estado negar la entrada a personas que no usan máscarillas.

“No usar máscarilla no está bien. Y esa tiene que ser la cultura y esa debe ser la actitud”, dijo Cuomo. “No tienes derecho a poner en peligro mi salud. Es como dijo Rosie, es respeto”.