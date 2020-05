“Central Park”, la serie animada y musical de Apple TV

(CNN Español) — Ha aparecido en un sinfín de series de televisión, películas, libros y revistas y, todo turista que haya…

(CNN Español) — Ha aparecido en un sinfín de series de televisión, películas, libros y revistas y, todo turista que haya visitado la ciudad de Nueva York o la “Gran Manzana”, se ha tomado una fotografía en alguno de sus tantos sitios emblemáticos.

En esta ocasión, la plataforma Apple TV lanza la serie animada y musical, si, leíste bien, musical, “Central Park”, que cuenta la historia de los Tillermans, una familia que vive justamente en Central Park. Owen, el administrador del parque, y Paige, su esposa periodista, crían a sus hijos Molly y Cole en uno de los lugares más famosos del mundo, mientras se defienden de Bitsy Brandenham, una multimillonaria heredera de un hotel con vista a este parque a quien le encantaría nada más que convertirlo en condominios, y su sufrida asistente Helen.

El elenco de voces de la serie incluye a grandes personalidades: Josh Gad, Leslie Odom, Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs y Stanley Tucci. Conversamos con estos dos últimos quienes dan vida a la amargada Bitsy (Stanley Tucci) y Helen (Daveed Diggs).

Zona Pop

¿Cómo es que esta serie musical animada cobró vida?

Daveed Diggs

Es muy divertida, el equipo creativo nos da mucho con qué trabajar. He disfrutado mucho del proceso, desde hacerla hasta verla. E ir descubriendo todo con el proceso. Es algo muy divertido con la animación, que juegues e ir descubriendo a lo largo del camino lo bueno, y lo que es malo lo deshechas.

This is Bitsy. She hates Central Park, whales, and almost everything else. #CentralPark

En el primer episodio conocemos a todos los personajes, incluido Champagne, el leal perro acompañante de Bitsy y quien hará que los integrantes de la familia Tillerman se enfrenten a Bitsy y a Helen.

Zona Pop

Stanley, Bitsy no puede estar sin su compañero Champagne, en la vida real, ¿tienes alguna mascota como este perro?

Stanley Tucci

No (risas). Debo admitir que no soy alguien a quien le gusten las mascotas. Tuve perros, pero ya no. Entiendo la necesidad de las personas por tener mascotas, pero yo no.

Bitsy Brandenham (Stanley Tucci) y su sufrida asistente Helen buscan desaparecer al famoso Central Park y convertirlo en un centro inmobiliario con departamentos. (Foto cortesía Apple TV+)

De acuerdo a su propia página web, Central Park fue el primer parque público de Estados Unidos. En 1853, la Legislatura estatal autorizó a la ciudad de Nueva York a utilizar el poder del dominio eminente para adquirir más de 280 hectáreas de tierra en el centro de Manhattan.

Zona Pop

¿Qué tan difícil fue retratar al Central Park como el personaje principal?

Daveed Diggs

Lo interesante es cuando hablas con el creador de la serie, Loren Bouchard, con todo lo que ha investigado sobre Central Park y cuanto ha descubierto y ha agregado eso en la historia de la serie. Lo fascinante es ver esas maravillosas historias en el programa e incluir los elementos que le dan vida.

Zona Pop

Si Stanley y Daveed estuvieran dentro de esta serie animada ¿A qué personaje les gustaría conocer y volverse su amigo?

Stanley

Helen, porque es fascinante porque habla tan poco y porque por mucho tiempo ha mantenido esta relación con la persona más horrible.

Daveed

Creo que me gustaría conocer al personaje de Jackson que no se despega de sus patines. Me encanta ese personaje.

En el primer capítulo, cuando Bisty canta el tema en el que dice porque es que odia a Central Park, demuestra su amargura con frases como “me respetarán y me temerán” y “ojalá pudiera olvidar el pasado, los niños en la escuela me elegían a lo último” ¿Por qué es que Bitsy es tan amargada? Tucci afirma: “La verdad es que no lo sé. Conforme avanzan los episodios descubriremos por qué es tan amargada. La audiencia tendrá que sintonizar para averiguarlo”.

¿Quién es quien?

Josh Gad – Birdie

Kristen Bell – Molly Tillerman

Tituss Burgess – Cole Tillerman

Kathryn Hahn – Paige Tillerman

Leslie Odom Jr. – Owen Tillerman

Stanley Tucci – Bitsy Brandenham

Daveed Diggs – Helen (asistente de Bitsy)

“Central Park” se estrena este 29 de mayo en la plataforma Apple TV con dos episodios. Después del debut, se podrán ver nuevos capítulos semanalmente en el servicio de transmisión. ¿Podrá Bitsy Brandenham borrar del mapa al emblemático parque de la isla de Manhattan? No te pierdas esta serie animada que combina la comedia con temas musicales, muy al estilo de Broadway.