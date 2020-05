Carlos Rivera se une a Save the Children y lanza el tema “Ya pasará”

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la…

Listen now to WTOP News

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Se coronó ganador en el programa “La Academia” en la tercera generación, dio vida a Simba en el musical “El Rey León” en México y España, interpretó el tema “Recuérdame” de la cinta animada de Disney, “Coco”, fue parte del elenco de la versión mexicana de “El hotel de los secretos” y, en medio de la pandemia que se vive por el covid-19 en todo el mundo, el cantante mexicano Carlos Rivera lanza el tema “Ya pasará” junto a la organización Save the Children, con el objetivo de ayudar a 100.000 niños.

Con esto se logrará apoyar a niñas y niños vulnerables, y también se estará contribuyendo a generar que la niñez mantenga una nutrición sana, salud emocional y acceso a elementos de higiene, con el fin de reducir las posibilidades de contagio de covid-19, de acuerdo al programa de respuesta humanitaria que implementó Save the Children.

Zona Pop

¿Cómo surge la idea de lanzar este tema junto a Save the Children?

Carlos Rivera

“Primero que todo, es uno de los proyectos que más alegría me da, cuando sabes que todo lo que se pueda recaudar va a ir a personas que lo necesitan, en estos momentos en los que vivimos, con tanta gente que la está pasando mal, más allá del encierro, perder el trabajo o algún familiar por culpa de esta tempestad. A veces, a los que estamos un poco mejor nos hace preguntarnos qué hacemos para regresar a la vida. Primero ayudé junto con mi familia a algunos hospitales, después con mis músicos, porque tuvimos que cancelar todas las presentaciones e hicimos un fondo para ellos, pero seguía sintiendo que no era suficiente. Y surgió esta canción que yo había iniciado a escribir hace algunos años, la desempolvé y la adapté a este tiempo. No podía ser una canción más. Quería que las ganancias fueran a los niños de México y otros países junto con Save the Children, quienes están apoyando a niños cuyos papás se quedaron sin trabajo, o niños que se han quedado sin papás y a los que están alejados de las grandes urbes. Apuntamos ayudar a 100.000 niños con esta canción.

View this post on Instagram

Muy orgulloso de compartirles el lanzamiento de #YaPasará Ésta Canción será 100% Benéfica, todo lo que recaude será donado a @savethechildren_mx para seguir ayudando a los afectados por el Covid. Disponible Viernes 29 de mayo en todas las plataformas digitales. Ayúdanos a ayudar. 🙏🏼✨❤️

A post shared by Carlos Rivera (@_carlosrivera) on May 26, 2020 at 8:17am PDT

Según Rivera, el 100% de los ingresos que se generen por esta canción serán destinados a apoyar a las niñas y niños más vulnerables frente a la pandemia, buscando dar un mensaje de esperanza y unión ante la emergencia mundial sanitaria, social y económica. La letra habla de la resiliencia como capacidad para superar cualquier problema y comenzar de nuevo más fuertes.

Zona Pop

¿Qué te deja el haber escrito esta canción y haber incluido palabras como “perdonar”, “avanzar” “amor” y “empezar”?

Carlos Rivera

Creo que de las peores cosas, no todo puede salir mal. Depende de nosotros cómo aprovechamos y aprendemos de esto. No podemos quedarnos sentados ni arrinconarnos a llorar por lo terrible. Hay que buscar soluciones. Sabemos que hay cosas que no se pueden hacer, pero, gracias a la tecnología, puedes aprender un idioma, curso o incluso a tocar un instrumento. De hecho, yo estoy tomando clases de guitarra. Hay que buscarle y darle la vuelta a la situación. Siempre decimos: “ahora que tenga tiempo lo voy a hacer”. Ahora es cuando se pueden hacer muchas cosas. Hay que buscarle lo bueno a lo malo. Tengo una frase en la canción que dice: “la tempestad traerá la calma”. No todo el tiempo va a llover y vuelve a salir el sol.

Zona Pop

Eres una persona que ayuda mucho y no lo hace público. ¿Qué te deja ver la cara de un niño cuando te sonríe?

Carlos Rivera

(Suspira) Es muy fácil en esta carrera el hacer ruido y que te vean. Cuando las cosas no se tratan de ti y se trata de ayudar es lo importante. Cuando ayudas a alguien más con lo que puedas, el corazón es el que se llena de alegría. Yo no tengo una fundación como tal. Lo que hago es unirme a varias fundaciones de todos los niveles para dar algo. No me siento cómodo estando en el ojo del público.

¿Qué dijo de su vinilo titulado “Sessions Recorded at Abbey Road” con la Orquesta Sinfónica de Londres? ¿Sabías que está tomando clases de guitarra? Te invitamos a que escuches un episodio más de Zona Pop CNN, en el que el cantante y actor conversó desde el estudio musical que tiene en su casa.

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.