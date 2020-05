Ana Villafañe presente en “A Night of Covenant House Stars 2020”

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la…

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) — Todos los años en Nueva York se lleva a cabo uno de los eventos más importantes en el que la comunidad de Broadway se reúne para recaudar fondos y ayudar a Covenant House, un refugio que ofrece alojamiento y servicios de apoyo a jóvenes que se encuentran sin hogar.

El lunes 18 de mayo se desarrolló de manera virtual y desde más de 31 ciudades de Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina. Participaron más de 50 celebridades de la talla de Jon Bon Jovi, Meryl Streep, Diane Keaton, Morgan Freeman, Martin Short, Dolly Parton, Dionne Warwick, Tony Shalhoub, Zachary Levi, Zachary Quinto, Deborah Cox, Karen Olivo y también Ana Villafañe, con quien conversó con Zona Pop desde su departamento en la “Gran Manzana”.

Zona Pop

¿Qué es “A Night of Covenant House Stars”?

Ana Villafañe

“Es un programa muy especial para jóvenes que no tienen hogar. Yo no me imagino cómo están ellos si yo estoy con mucha ansiedad en mi apartamento y teniendo a mi familia. Sé que tengo recursos y oportunidades, pero tengo esa incertidumbre. No me puedo imaginar siendo un joven en la calle que no tenga donde dormir, y que no sepa si va a venir el próximo almuerzo. Como latina es importante saber y alzar la voz para nuestra gente que también está sufriendo mucho con esto”.

Pero ¿quién es Ana Villafañe? Ana ha aparecido en diversas series de televisión y películas como “New Amsterdam”, “Sunnyside”, “Max Steel” y “Rizzoli & Isles”. Pero sin duda, lo que representó su ingreso en el mundo de los musicales de Broadway fue interpretar a Gloria Estefan en el musical “On Your Feet!”.

Love! Fun facts: 1. the night we performed @TheTonyAwards I had a fever and had to get a Cortisone shot to sing2. right after the show, I ate my weight in guacamole with Gloria3. our 🔥🔥🔥 choreo is by the legendary @SergioATrujillo– Tony winner last year for @AintTooProud❤️ https://t.co/95442oaERs pic.twitter.com/K7dPyFEGbz

— Ana Villafañe (@aanavee) April 9, 2020

Zona Pop

¿Cuál fue tu participación en “A Night of Covenant House Stars” este año?

Ana Villafañe

“Esta vez será tan diferente porque podemos estar comunicados virtualmente con todos. Estará Meryl Streep, Dolly Parton y Jon Bon Jovi. Hace 3 años canté “Coming Out of the Dark”, que era del musical de Gloria Estefan, junto a 20 personas del elenco. Este año me pidieron cantar una canción nueva, un himno para los niños latinos. Por primera vez habrá una canción en español en el programa, un tema original”.

Desde 1981, Covenant House trabaja de la mano de Casa Alianza en Latinoamérica. Han brindado refugio, protección y rehabilitación a niños y adolescentes que han sido abusados, traficados, adictos o abandonados en las calles. México, Nicaragua, Honduras y Guatemala son los países en donde existen estos hogares: “Mi padre es de El Salvador y mi mamá, cubana y me llega hasta el alma que haya por primera vez una participación en español en este evento”, asegura la actriz nacida en Miami, Florida.

Te invitamos a que escuches el episodio con Ana Villafañe cuando recuerda el momento en que recibió la llamada telefónica en la que le comunicaban que daría vida a Gloria Estefan en el musical “On Your Feet!”. De igual forma, nos cuenta de los tres proyectos que puso en pausa por la pandemia de coronavirus.

No te pierdas este evento musical el lunes 18 de mayo a las 8 p.m. (hora de Miami) en donde más de 50 celebridades como Jon Bon Jovi, Dolly Parton, Meryl Streep, Karen Olivo, Morgan Freeman, Andrew Rannells y Dionne Warwick se unirán para recaudar fondos para que niños y jóvenes en Estados Unidos y Latinoamérica que viven en la calle, reciban protección y rehabilitación. Solo da clic aquí para vivirlo a la distancia.

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.