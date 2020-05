¿Alguien ha probado el aceite de cannabis como una forma de tratamiento natural contra el covid-19?

(CNN Español) – En este episodio del podcast “Coronavirus: realidad vs. ficción”, el doctor Elmer Huerta contesta algunas de las…

(CNN Español) – En este episodio del podcast “Coronavirus: realidad vs. ficción”, el doctor Elmer Huerta contesta algunas de las preguntas que ha recibido de nuestra audiencia en las redes sociales. Entre ellas: ¿Cuáles son las secuelas después de tener covid-19? ¿Tienen los fumadores de marihuana el mismo riesgo ante el coronavirus que los fumadores de tabaco? ¿Qué tan seguro es adoptar un gato en estas circunstancias?

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy responderemos a algunas de las preguntas que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter.

@drhuerta nadie ha probado el aceite de cannabis como una forma de tratamiento natural contra el covid-19?

— Jessie Spiers (@JessieSp12) May 21, 2020

Hola Jessie, recientemente, investigadores canadienses publicaron un estudio –considerado muy preliminar– que muestra que el CBD o cannabidiol, la sustancia presente en la marihuana medicinal, tendría un efecto en impedir el ingreso del virus a las células. Creo que el estudio debe tomarse con mucho cuidado y no pensamos que haya sustento para empezar a usar la marihuana como tratamiento en este momento.

Dr.muchas gracias por la información me gustaría nos pueda brindar como son las secuelas después de tener covid 19 .Si cumpliste la cuarentena y ya no tenías síntomas puedes seguir contagiandoYo en casa cumplí la cuarentena y estuve bien pero todos les dio gripe y con pánico aun

— Mags (@DamicelaLinda) May 21, 2020

Mags, tu pregunta es muy buena, pero en este momento no tiene respuesta. En el momento de producir este episodio, recién hace 143 días que se conoce esta enfermedad y es muy pronto para saber que secuelas dejará a largo plazo.

Estimado @drhuerta una consulta: un fumador de marihuana tiene el mismo factor de riesgo ante el coronavirus que un fumador de tabaco..?Gracias anticipadas por su respuesta. Saludos.

— Javier Cano 🧼🤲🏼🚨🦠 (@jcano88184) May 21, 2020

Buena pregunta Javier, pero el riesgo de fumadores de marihuana a las complicaciones de la enfermedad no ha sido estudiado. Con respecto al tabaco sí, un estudio chino ha demostrado que los fumadores tienen mayor riesgo de complicarse, de ser internados en una unidad de cuidados intensivos y de morir.

Gran episodio, doctor. Me gustaría que me resuelva una intriga, si el virus no entra por la comida pues no es digestivo. Si como comida servida por alguien positivo que respira encima de ésta, ¿me infectará? Si esta comida me llevo a la boca y por la boca también entra el virus.

— Alexanax (@aleta_in) May 21, 2020

Excelente pregunta, Alexanax. Por lo que se sabe hasta este momento, el nuevo coronavirus no se transmite por la vía digestiva, sino por la vía respiratoria. En ese sentido, se piensa que, si una persona ingiere el virus, este será destruido por los jugos gástricos y no causará la enfermedad.

Disculpe la molestia ojalá me pueda orientar, el lunes comenze con dolores articulares y un ligero calentamiento. Ayer empezó una ligera tos con flema y una indigestión hoy aún tengo la tos ligera, un pequeño fastidio en la garganta y congestión en la nariz, debo preocuparme?

— Edward Lopez (@EduLopger) May 21, 2020

Edward, creo que si vives en una región en la que se están presentando muchos casos de covid-19, debes asumir que tienes la enfermedad, buscar que te hagan la prueba y si no se puede, quedarte en la casa, aislándote de la familia durante 14 días para no contagiarlos. Independientemente de tu edad, si presentas dificultad respiratoria en algún momento de la enfermedad, debes acudir inmediatamente a un hospital.

Dr.Huerta un saludo y agradecimiento por todo lo q se esfuerza en enseñarnos, mis niñas y yo alérgicos a humedad,humo, ácaros,polvo, nos cuidamos mucho pero somos propenso a q nos de más fuerte el covid??…estamos en Hemg 11.30 a12:30…le agradezco su respuesta.

— Lissette (@Lissetterobles5) May 21, 2020

Buena pregunta Lissette, las enfermedades alérgicas no constituyen un grupo de riesgo para complicarse por la infección por el nuevo coronavirus. Eso debido a que –al revés de lo que la gente piensa– las personas con alergias no tienen sistemas de defensa débiles.

@drhuerta ¿las pruebas rápidas o moleculares son la única forma de saber si se tiene coronavirus? si durante ésta cuarentena no presentó ningún síntoma se puede concluir que no tenga coronavirus gracias

— franz gonzalo (@franzgonzalo) May 20, 2020

Excelente pregunta Franz. No, la ausencia de síntomas durante la cuarentena no garantiza que no hayas tenido la enfermedad. Eso debido a que 25% a 50% de las personas infectadas son asintomáticas, es decir, no presentan síntomas. Una manera de demostrar si tuviste la infección, sería hacerte unas pruebas serológicas que detectan anticuerpos en la sangre contra el virus.

@drhuerta doctor buenas tardesDi positivo a prueba d covid , soy asintomático. Solo me han dicho cuarentena x 14 días, por favor q más puedo hacer ….. No tengo ningún malestar , tengo 39 años .Su ayuda con su experiencia y conocimientos

— Jean P. Segovia (@deseret_10) May 20, 2020

Buena pregunta Jean. Al parecer tu caso es el de una persona infectada, pero asintomática. Creo que por razones de seguridad, debes usar una mascarilla por 14 días después del día en que tu prueba salió positiva.

quisiera preguntarle a @drhuerta qué tan seguro/inseguro es adoptar un gato en estas circunstancias

— gabriela, (@45_grados) May 20, 2020

Gabriela, qué buena pregunta, no hay ningún problema. No existe ninguna prueba de que los gatos puedan contagiar el nuevo coronavirus a los seres humanos. ¡Goza de tu gatito!

@drhuerta Doctor una consulta se puede comer ceviche sin temor a ser contagiado?,ya q es pescado crudo.Le agradece su respuesta.Que tenga un buen día

— Rodrigo (@Salmon22Rodrigo) May 21, 2020

Muy buena pregunta Rodrigo, pero como dijimos antes, hasta este momento se considera que el nuevo coronavirus no se transmite por la vía digestiva, sino por la vía respiratoria. En ese sentido, se piensa que si una persona ingiere el virus, este será destruido por los jugos gástricos y no causará enfermedad.

