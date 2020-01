BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 26433 3.23 3.11 3.16+.03 AT&TInc 2.08f 116401 39.30 38.98 39.17+.07 AbbVie 4.72f 31958 89.54 88.26 88.48—.92 AlcoaCp 28496 21.55 20.99 21.22+.22 AlexREE 4.12f 22944 157.53 155.81 156.51—4.52 Alibaba 47775 218.68 216.69 218.12+1.48 AlpAlerMLP 1.35e 82730 8.83 8.75 8.81—.02 Ambev .05e 72875 4.63 4.58 4.62 Annaly 1e 37928 9.54 9.45 9.51+.05 AnteroRes 1 36444 2.64 2.53 2.56—.06 Apache 1 214337 32.25 29.50 32.03+6.39 AuroraC 144628 1.93 1.83 1.88—.02 BPPLC 2.46f 65515 39.48 39.00 39.12—.73 BcoBrad .06a 61669 8.88 8.77 8.81—.21 BcoSantSA .21e 34711 4.17 4.13 4.13—.08 BkofAm .72 144421 34.92 34.58 34.59—.27 BarrickGld 2.82e 65853 18.47 18.13 18.43+.04 BlackBerry 30174 6.83 6.67 6.67—.01 Boeing 8.22 56177 344.19 330.71 340.40+6.66 BrMySq 1.80 64487 64.13 62.77 64.04+1.06 CVSHealth 2 32045 73.64 72.66 73.08—.78 CabotO&G .40f 23020 17.41 17.06 17.25—.17 CallonPet 98579 4.87 4.68 4.69—.20 CanopyGr 24307 20.44 19.70 19.88—.21 Cemigpf .08e 22929 3.51 3.41 3.48+.14 CntryLink 1 66603 12.88 12.57 12.60—.26 ChesEng 198337 .87 .83 .87—.01 Chevron 4.76 32300 119.73 117.77 117.99—2.61 CgpVelLCrd 29203 15.42 14.83 15.12—.26 CgpVelICrd 69380 3.34 3.21 3.28+.05 Citigroup 2.04f 39491 79.30 78.82 78.86—.59 ClevCliffs .24 62519 8.15 7.78 7.94+.15 CocaCola 1.60 26021 54.60 54.24 54.38—.29 Coeur 31674 7.03 6.81 6.94+.01 ConocoPhil 1.68f 25711 66.44 65.80 66.03—.45 DenburyR 59679 1.62 1.52 1.57—.05 DeutschBk .12e 30279 8.29 8.14 8.26+.20 DxSOXBrrs 28069 21.14 20.14 20.25—1.22 DxGBull 53770 35.27 33.82 35.18+.72 DxGlMBr 35591 10.15 9.60 9.64—.37 DirSPBear 33536 13.21 13.06 13.14+.09 DirDGlBr 56762 5.80 5.56 5.57—.13 Disney 1.76 27746 146.66 145.42 146.24+.59 Dupontrs 1.20 24288 61.92 60.44 60.50—1.23 EnCanag .07 49257 4.89 4.79 4.80—.10 EgyTrnsfr 1.22 63081 13.78 13.50 13.56—.13 EnLinkLLC 1.11e 46891 6.20 6.06 6.09—.17 EntProdPt 1.77f 24749 28.70 28.35 28.54—.17 ErosIntl 24207 3.99 3.70 3.92+.26 ExxonMbl 3.48 54756 70.52 69.55 69.64—1.23 Fitbit 45379 6.59 6.40 6.48—.02 FordM .60a 161244 9.24 9.12 9.16—.01 FrptMcM .20 78954 13.06 12.84 13.04+.19 GameStop 1.52 28610 5.83 5.51 5.58—.27 Gap .97 x49589 18.50 17.85 17.97—.08 GenElec .04 332392 12.24 11.92 11.95—.20 GenMotors 1.52 63956 35.84 34.88 34.91—.93 Gerdau .02e 49565 5.00 4.89 4.96—.01 GoldFLtd .01e 30742 6.57 6.37 6.43—.13 Hallibrtn .72 53221 25.35 24.22 24.32—1.08 HeclaM .01e 90195 3.44 3.23 3.42+.11 HPEnt .45e 23821 15.77 15.60 15.61—.11 HostHotls .85a 54220 17.57 17.37 17.52—.05 Huya 33484 20.96 19.71 20.86+1.03 IAMGldg 1.52f 28023 3.66 3.57 3.64—.01 iPtShFut 142901 15.36 14.91 14.100—.09 iShGold 130213 15.03 14.97 15.02+.06 iShBrazil .67e 75664 46.96 46.64 46.83—.42 iShHK .61e 28263 24.67 24.60 24.61—.05 iShSilver 69767 17.11 16.93 17.10+.16 iShChinaLC .87e 44799 44.09 43.90 43.96—.16 iShEMkts .59e 269726 44.90 44.70 44.79—.04 iSEafe 1.66e 65390 69.54 69.34 69.37—.18 iShiBxHYB 5.09 34330 88.16 88.08 88.11—.03 iShR2K 1.77e 42254 165.34 164.21 164.79—.57 iShREst 2.76e 26774 92.58 91.42 92.01—.79 iShCorEafe 1.56e 26356 65.35 65.15 65.19—.15 Infosys 40941 10.17 10.10 10.14—.08 iShJapan 25898 59.76 59.57 59.57+.16 iSTaiwn 22925 40.59 40.35 40.54—.26 iShCorEM .95e 24145 53.78 53.54 53.66—.05 ItauUnH 80602 8.98 8.87 8.90—.21 JPMorgCh 3.20 42690 137.86 136.13 136.21—2.03 JohnJn 3.80 33232 145.45 141.38 143.80—.30 Keycorp .74 25209 19.64 19.41 19.42—.19 KindMorg 1 35264 21.34 21.09 21.11—.17 Kinrossg 50825 4.73 4.59 4.73+.08 LBrands 1.20 25777 18.55 18.03 18.06—.11 LloydBkg .47a 50660 3.32 3.28 3.29—.04 Macys 1.51 103129 17.77 17.28 17.35+.25 MarathnO .20 41343 13.84 13.62 13.66—.30 McDerI 88369 .93 .77 .86—.07 Merck 2.44f 52344 91.12 89.12 89.68—1.96 Nabors .24 58890 3.30 3.03 3.09—.24 NewmtM .56 34751 43.38 42.98 43.27+.01 NobleCorp .08 24244 1.55 1.38 1.39—.15 NokiaCp .19e 224786 4.01 3.94 3.98+.04 Nordstrm 1.48a 32585 43.37 41.49 41.74+.76 OcciPet 3.16 39279 45.08 44.42 44.64—.42 Oracle .96 44688 54.25 53.61 54.18+.14 ParsleyEn .12 47230 19.82 19.46 19.55—.45 Penney 29541 1.16 1.11 1.16+.04 Petrobras 48142 16.11 15.92 15.94—.28 Pfizer 1.52f 91038 39.13 38.68 38.76—.13 Pinterestn 29699 19.42 18.76 19.20+.29 RangeRs .08 76638 4.82 4.54 4.57+.11 RiteAidrs 49980 13.42 12.34 12.42—.85 SpdrGold 45421 148.00 147.43 147.92+.53 S&P500ETF 4.13e 167864 323.54 322.24 322.83—.81 SpdrOGEx .73e 93978 24.38 24.00 24.14—.06 Salesforce 34122 175.84 172.09 175.40+1.95 Schlmbrg 2 35030 40.60 39.76 39.88—.94 Schwab .68 22869 47.92 47.30 47.42+.08 SibanyeG .14r 23449 10.23 9.98 10.12+.04 SlackTcn 44689 23.79 23.22 23.68+.16 SnapIncA 89394 16.94 16.55 16.90+.12 SwstnEngy 65689 2.39 2.32 2.33—.03 Sprint 59959 5.24 5.16 5.17—.07 Square 56433 65.49 63.66 64.91+2.34 SPMatls .98e 27496 59.76 59.20 59.51+.05 SPCnSt 1.28e 27648 62.38 62.16 62.17—.34 SPEngy 2.04e 46524 60.70 60.02 60.11—.76 SPDRFncl .46e 101266 30.71 30.56 30.57—.16 SPInds 1.12e 39541 83.00 82.29 82.66—.23 SPTech .78e 35805 92.98 92.38 92.79+.23 SPUtil 1.55e 47242 63.94 63.55 63.89—.11 TaiwSemi .73e 35600 58.46 56.74 58.40+1.01 TallgELP 2.20f 33969 22.19 22.13 22.17—.05 TevaPhrm .73e 58857 9.28 9.08 9.13+.06 Transocn 97747 7.17 6.78 6.82—.36 Twitter 68942 32.70 31.72 32.64+.100 UBSGrp .69e 27520 12.99 12.86 12.95+.27 UberTchn 135225 32.55 31.36 32.42+.84 UndrArm 22883 20.83 20.29 20.49+.05 Unit 32000 .64 .56 .60+.01 USOilFd 70572 13.18 13.01 13.09—.07 USSteel .20 59553 11.17 10.83 10.99+.20 Valaris 38475 7.54 6.89 6.95—.76 ValeSA .29e 72993 13.19 13.04 13.14—.01 VanEGold .06e 131124 29.43 29.02 29.41+.19 VEckOilSvc .47e 53959 13.71 13.25 13.29—.48 VanEJrGld 27148 42.52 41.76 42.47+.52 VangREIT 3.08e 28816 92.18 90.90 91.48—.90 VangEmg 1.10e 52745 44.68 44.45 44.57—.07 VangFTSE 1.10e 43006 44.07 43.94 43.98—.05 Vereit .55 55916 9.18 9.02 9.16—.02 VerizonCm 2.46 54330 60.18 59.85 59.89—.38 WellsFargo 2.04 48366 53.05 52.67 52.70—.41 WhitngPet 37619 8.15 7.77 7.92—.08 Yamanag .02 89446 3.93 3.82 3.92+.05 