BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 79612 3.17…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 79612 3.17 3.02 3.05—.10 AMCEnt .80 67917 6.68 6.35 6.46—.16 AT&TInc 2.08f x394452 39.00 38.55 38.80—.05 AbbottLab 1.44f 64305 86.68 85.75 86.44+.23 AbbVie 4.72f 75165 90.23 89.05 90.21+.69 Alibaba 131045 223.08 220.82 221.78+3.78 AlpAlerMLP 1.35e 164963 8.82 8.71 8.76—.05 Altria 3.36 64016 50.67 50.06 50.57+.49 Ambev .05e 298178 4.58 4.51 4.58—.06 Annaly 1e 111772 9.56 9.47 9.50+.05 AnteroRes 1 130061 2.51 2.34 2.40—.15 Apache 1 75899 32.70 31.55 32.60—.13 AuroraC 289259 1.88 1.73 1.86+.12 BPPLC 2.46f 66466 38.96 38.41 38.96+.13 BcoBrad .06a 155901 8.58 8.46 8.56—.15 BcoSantSA .21e 77024 4.17 4.13 4.15+.03 BkofAm .72 398511 35.33 34.94 35.03+.06 BarrickGld 2.82e 115361 17.80 17.46 17.60—.22 Boeing 8.22 81717 341.73 332.05 336.34+4.97 BostonSci 72253 46.13 45.49 45.71+.07 BrMySq 1.80 161627 65.78 64.12 65.45+1.59 CabotO&G .40f 105874 17.27 16.62 17.26+.41 CallonPet 224619 4.42 4.17 4.36—.06 CanopyGr 79117 21.05 19.76 20.80+.67 Cemigpf .08e 68856 3.60 3.49 3.56—.02 CntryLink 1 108006 13.29 12.89 13.12+.14 Chevron 4.76 73432 117.92 116.18 117.51—.19 Chicos .35 65247 4.46 4.10 4.16+.40 CgpVelLCrd 87246 13.17 12.40 13.01—.51 CgpVelICrd 258020 3.90 3.68 3.72+.14 Citigroup 2.04f 128873 80.98 79.73 80.08+.72 ClevCliffs .24 107576 7.96 7.63 7.76—.17 CocaCola 1.60 153816 55.40 54.84 55.34+.99 Coeur 91161 6.53 6.15 6.40+.11 DenburyR 143333 1.45 1.32 1.38—.10 DevonE .36 75001 25.94 25.20 25.85+.30 DxGBull 82239 31.55 30.19 30.33—.99 DxGlMBr 63180 11.21 10.64 11.17+.46 DirSPBear 79120 12.82 12.68 12.68—.26 DirDGlBr 119394 6.40 6.12 6.36+.20 Disney 1.76 66627 146.63 144.61 144.83—.57 EOGRescs 1.15 69082 88.37 84.71 88.25+.91 EQTCorp .12 78853 9.17 8.65 9.01—.12 ElancoAn 145820 28.55 27.61 28.04—.52 EnCanag .07 180651 4.50 4.29 4.45—.05 EgyTrnsfr 1.22 178121 13.61 13.31 13.43+.09 EnLinkLLC 1.11e 62815 5.73 5.49 5.54—.17 EquitMid 1.31e 65995 13.10 12.32 12.48—.56 ExxonMbl 3.48 148040 69.90 68.63 69.76+.53 FordM .60a 518098 9.31 9.18 9.26+.01 FrptMcM .20 165313 13.22 12.85 12.96—.22 GenElec .04 392992 12.09 11.83 11.91—.03 GenMotors 1.52 96099 35.10 34.53 35.08+.43 GoldFLtd .01e 67193 6.27 6.08 6.10—.11 GrubHub 68971 56.56 53.03 55.73+.98 HPInc .70f 93786 21.26 20.97 21.24+.31 Hallibrtn .72 134676 24.30 23.47 24.19+.14 HeclaM .01e 106257 3.23 3.06 3.07—.19 HPEnt .45e 106685 15.80 15.45 15.67—.09 ICICIBk .19e 67593 15.24 15.12 15.14+.43 iPtShFut 320424 14.52 14.17 14.18—.62 iShGold 161154 14.86 14.76 14.82—.09 iShBrazil .67e 208831 47.00 46.47 46.65—.36 iShHK .61e 111811 25.01 24.85 24.98+.30 iShSilver 147822 16.76 16.62 16.72—.21 iShChinaLC .87e 240362 44.41 44.24 44.38+.40 iShUSAgBd 2.65e 91108 112.79 112.46 112.79+.12 iShEMkts .59e 531923 45.48 45.26 45.35+.30 iShiBoxIG 3.87 144151 128.39 127.66 128.34+.61 iSh20yrT 3.05 74111 137.44 135.91 137.22+.48 iSEafe 1.66e 137473 69.75 69.54 69.71+.16 iShiBxHYB 5.09 166081 88.37 88.17 88.36+.23 iShR2K 1.77e 118924 166.45 165.26 165.51+.20 iShCorEafe 1.56e 69433 65.52 65.32 65.52+.18 Infosys 284241 10.51 10.16 10.48+.39 Intelsat 63262 7.75 7.05 7.73+.50 iShJapan 71132 59.97 59.75 59.94+.42 iSTaiwn 63439 41.12 40.88 40.94+.33 iShCorEM .95e 137732 54.45 54.21 54.32+.40 ItauUnH 362228 8.60 8.41 8.56—.19 JPMorgCh 3.20 94678 138.23 137.04 137.44+.50 JaggedPk 308526 8.35 8.12 8.23—.16 Keycorp .74 78365 19.82 19.58 19.69+.04 KindMorg 1 162514 21.55 21.06 21.55+.39 Kinrossg 72730 4.54 4.44 4.46—.06 Kohls 2.68 191786 46.33 44.61 46.15—3.23 KosmosEn .18 68063 6.31 5.99 6.25+.21 LBrands 1.20 166077 19.29 18.11 18.96+.81 MFAFncl .80 83782 7.70 7.62 7.63—.03 Macys 1.51 183634 18.23 17.35 17.71—.39 MarathnO .20 140473 13.49 12.91 13.45+.17 Merck 2.44f 92648 90.05 88.78 89.38+.78 MorgStan 1.40 73006 52.25 51.82 52.06+.49 Nabors .24 83165 3.15 3.02 3.11+.02 NewResid 2 69088 16.40 16.22 16.34+.09 NokiaCp .19e 250428 4.08 4.00 4.01—.01 OcciPet 3.16 146329 45.40 43.77 45.37+.39 Oracle .96 106693 54.80 54.03 54.38+.25 PG&ECp 70038 10.54 10.20 10.26—.35 ParsleyEn .12 127939 18.65 18.15 18.44—.31 Penney 146954 1.19 1.05 1.07—.13 Petrobras 133724 15.86 15.60 15.75+.05 Pfizer 1.52f 208387 39.27 38.79 38.89—.17 Pinterestn 129296 20.30 19.51 19.63—.09 PrUShSP 64803 24.32 24.15 24.16—.33 QEPRes .08 87031 4.39 4.12 4.24—.15 RangeRs .08 171584 4.62 4.23 4.57+.01 RegionsFn .62 75965 16.58 16.44 16.55+.10 RiteAidrs 71382 13.52 12.55 12.69—.46 SpdrGold 102779 146.41 145.44 146.03—.83 S&P500ETF 4.13e 483200 326.73 325.52 326.65+2.20 SpdrBiot .44e 65203 96.72 95.42 95.82+.21 SpdrOGEx .73e 334475 23.52 22.84 23.44—.11 Schlmbrg 2 121860 40.09 38.73 39.86+.45 Schwab .68 97466 48.54 47.89 48.11+.20 SlackTcn 113049 23.96 22.50 23.17—.60 SnapIncA 625947 17.93 17.04 17.36+.69 SwstnEngy 304379 2.18 2.01 2.08—.09 Sprint 225860 5.20 4.94 5.00—.15 Square 87376 68.31 66.70 67.93+.33 SPHlthC 1.01e 66606 103.05 102.42 102.77+.44 SPCnSt 1.28e 68539 62.71 62.30 62.70+.44 SPEngy 2.04e 151822 60.21 58.98 60.15+.44 SPDRFncl .46e 277034 30.98 30.83 30.92+.19 SPInds 1.12e 74072 83.43 83.08 83.34+.35 SPTech .78e 77773 94.63 93.89 94.57+1.06 SPUtil 1.55e 116431 64.30 63.79 64.23+.35 TevaPhrm .73e 104443 9.08 8.91 9.02+.10 Transocn 152939 6.50 6.18 6.41—.01 Twitter 108092 33.54 33.00 33.22+.17 UberTchn 293800 34.47 33.22 33.97+.04 USOilFd 275154 12.54 12.29 12.49—.17 USSteel .20 197636 11.14 10.51 10.85—.25 Valaris 63675 6.68 6.16 6.53+.16 ValeSA .29e 179370 13.14 12.96 12.99—.23 VanEGold .06e 605142 28.42 28.00 28.04—.31 VnEkRus .01e 73523 25.98 25.80 25.85+.09 VEckOilSvc .47e 94801 13.20 12.79 13.14+.12 VanEJrGld 134994 40.94 40.20 40.23—.61 VangEmg 1.10e 179244 45.16 44.92 45.05+.23 Vereit .55 77318 9.24 9.11 9.20—.02 VerizonCm 2.46 x201290 59.40 58.80 58.85—.24 Vipshop 115340 15.46 14.71 14.98—.15 Visa 1 67402 193.92 192.52 193.25+1.33 WPXEngy 85504 13.68 13.16 13.60+.18 WellsFargo 2.04 208173 53.20 52.48 52.73—.09 WstnUnion .80 69174 26.70 26.32 26.66+.46 WhitngPet 121325 7.40 6.63 7.07—.38 WmsCos 1.52 117948 23.67 23.20 23.67+.14 Yamanag .02 192593 3.75 3.65 3.65—.06 Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.