BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 56754 3.15 3.05 3.11 AT&TInc 2.08f 262241 39.20 38.57 39.06+.20 AbbVie 4.72f 57381 89.39 87.90 88.70—.85 Alibaba 86022 218.20 216.01 217.00—2.77 AlpAlerMLP 1.35e 324174 8.70 8.57 8.70+.09 Altria 3.36 78506 49.95 49.16 49.63+.38 Ambev .05e 87426 4.70 4.63 4.67—.06 Amcorn 94472 10.63 10.31 10.49—.14 Annaly 1e 94423 9.49 9.41 9.43—.05 AnteroRes 1 108447 2.78 2.61 2.68+.09 Apache 1 58730 26.14 25.53 25.69+.33 AuroraC 191378 2.12 2.00 2.00—.02 Avon 1648571 5.92 5.05 5.60—.05 BPPLC 2.46f 139994 39.09 38.46 38.83+.69 BcoBrad .06a x187579 9.32 9.13 9.25+.03 BcoSantSA .21e 66068 4.22 4.18 4.19—.13 BkofAm .72 503535 35.15 34.76 34.90—.74 BarrickGld 2.82e 137580 18.96 18.43 18.57+.08 BrMySq 1.80 125932 63.33 62.55 62.78—.56 CabotO&G .40f 68962 17.54 17.14 17.28+.05 CalifRes 58603 10.65 9.88 10.52+.95 CallonPet 211069 4.98 4.70 4.83+.13 CanopyGr 63246 20.60 19.62 19.90—.23 CntryLink 1 112509 12.86 12.51 12.59—.33 Chevron 4.76 59941 122.72 120.74 121.01—.42 CgpVelLCrd 115246 15.89 14.93 15.46+1.26 CgpVelICrd 271542 3.34 3.11 3.20—.32 Citigroup 2.04f 124373 80.52 79.45 79.70—1.53 ClevCliffs .24 86774 8.02 7.75 7.82—.02 CocaCola 1.60 110291 54.99 54.09 54.69—.30 ConocoPhil 1.68f 63327 67.13 65.07 65.70+.24 Corning .80 69776 29.73 29.31 29.60—.39 DeltaAir 1.61 90755 58.12 56.91 58.06—.98 DenburyR 185239 1.65 1.47 1.54+.12 DeutschBk .12e 57441 8.18 8.06 8.12—.21 DBXHvChiA .29e 76397 30.05 29.86 29.89—.37 DevonE .36 69834 26.54 25.92 26.10+.31 DxGBull 150872 36.84 33.80 34.36—.62 DxGlMBr 77072 10.13 9.12 10.02+.29 DirSPBear 125467 13.35 13.05 13.18+.29 DirDGlBr 138398 5.80 5.30 5.71+.09 Disney 1.76 73193 147.90 146.06 146.50—1.70 Dupontrs 1.20 57801 62.95 61.88 62.16—1.34 EQTCorp .12 72087 10.64 10.16 10.34—.02 EnCanag .07 225215 5.00 4.74 4.80+.06 EgyTrnsfr 1.22 154688 13.61 13.14 13.55+.21 EnLinkLLC 1.11e 65649 6.40 6.25 6.28—.02 ErosIntl 60743 4.05 3.37 3.94+.46 ExxonMbl 3.48 173310 71.37 70.16 70.33—.57 Fitbit 73870 6.48 6.40 6.44—.02 FordM .60a 450312 9.37 9.15 9.21—.21 FrptMcM .20 200647 13.09 12.79 12.80—.40 GenElec .04 858692 12.00 11.53 11.97+.04 GenMotors 1.52 91711 36.92 36.11 36.32—1.06 Gerdau .02e 165864 5.05 4.89 4.96—.13 GoldFLtd .01e 74435 6.76 6.48 6.54—.05 Hallibrtn .72 113991 25.45 24.58 24.76+.08 HarmonyG .05 77230 3.93 3.69 3.72+.03 HeclaM .01e 117683 3.51 3.31 3.35—.07 HPEnt .45e 78021 15.96 15.71 15.77—.40 HostHotls .85a 73387 18.10 17.93 18.04—.19 ICICIBk .19e 62453 15.06 14.88 14.92—.31 iPtShFut 480969 15.74 14.95 15.29+.78 iShGold 183451 14.85 14.76 14.81+.20 iShBrazil .67e 258730 48.27 47.78 47.99—.42 iShHK .61e 62429 24.79 24.58 24.58—.34 iShSilver 135222 16.95 16.80 16.84+.03 iShChinaLC .87e 209478 44.25 43.90 43.91—.97 iShEMkts .59e 789571 45.26 44.91 44.93—.85 iShiBoxIG 3.87 101108 128.71 128.27 128.67+.44 iSh20yrT 3.05 123655 139.16 137.88 139.12+2.11 iSEafe 1.66e 299145 69.70 69.19 69.27—.87 iShiBxHYB 5.09 168437 88.28 88.04 88.22—.09 iShR2K 1.77e 191258 165.41 163.70 165.13—.65 iShREst 2.76e 79536 92.94 91.55 92.71+.66 iShCorEafe 1.56e 96637 65.50 65.00 65.11—.82 Infosys 69921 10.35 10.26 10.31+.02 iShJapan 83842 59.64 59.07 59.20—.66 iShCorEM .95e 95272 54.23 53.85 53.90—.97 ItauUnH 155896 9.39 9.23 9.30—.08 JPMorgCh 3.20 x103862 139.23 137.08 138.34—1.85 JohnJn 3.80 56763 145.37 143.00 144.28—1.69 Keycorp .74 68987 20.03 19.77 19.91—.35 KindMorg 1 101486 21.21 21.02 21.20+.16 Kinrossg 119711 4.87 4.68 4.71—.05 LBrands 1.20 161622 19.09 17.88 18.86+1.37 LaredoPet 105087 2.93 2.76 2.82+.06 LloydBkg .47a 153704 3.30 3.25 3.30—.04 Macys 1.51 119393 16.62 16.21 16.53+.01 MarathnO .20 146725 14.07 13.60 13.75+.07 MarathPt 2.12 96344 61.36 58.17 58.23—3.68 Meritor 167788 27.17 26.11 26.44—.20 MorgStan 1.40 65486 51.45 50.83 51.20—.84 Nabors .24 115743 3.17 3.03 3.13+.17 NewmtM .56 90064 44.04 42.79 42.83—.39 NokiaCp .19e 250096 3.87 3.81 3.81—.06 OcciPet 3.16 149485 44.25 43.17 43.61+1.03 Oracle .96 106625 54.05 52.95 53.76—.19 ParsleyEn .12 106252 19.96 19.36 19.58+.41 Petrobras 176612 16.29 15.97 15.99—.28 Pfizer 1.52f 141582 39.24 38.67 38.93—.21 ProctGam 2.98 78958 123.53 121.86 122.58—.83 ProShSP 74216 24.07 23.88 23.96+.18 PrUShSP 59991 24.99 24.60 24.74+.33 QEPRes .08 87784 4.75 4.57 4.72+.27 Qudian 74483 4.93 4.71 4.87—.18 RangeRs .08 99923 4.60 4.37 4.49+.08 RegionsFn .62 83826 16.88 16.63 16.77—.32 RiteAidrs 95923 15.29 13.94 14.49—.03 SpdrGold 122717 146.32 145.40 145.86+1.91 S&P500ETF 4.13e 776656 323.64 321.10 322.41—2.46 SpdrS&PRB .74e 63554 58.01 57.26 57.78—.63 SpdrOGEx .73e 333867 24.47 23.78 24.03+.37 Schlmbrg 2 95067 41.14 40.00 40.56+.39 Schwab .68 66988 47.60 46.90 47.01—1.22 SlackTcn 67653 22.92 22.38 22.46—.56 SnapIncA 197149 17.10 16.35 16.75—.03 SwstnEngy 228459 2.40 2.30 2.33+.02 Sprint 94044 5.22 5.15 5.18—.04 SPMatls .98e 124231 60.44 59.70 59.72—.98 SPHlthC 1.01e 82064 101.82 100.45 101.24—.89 SPCnSt 1.28e 263889 62.65 62.09 62.38—.10 SPEngy 2.04e 294891 61.31 60.10 60.40—.18 SPDRFncl .46e 513635 30.88 30.59 30.75—.33 SPInds 1.12e 174464 82.95 81.99 82.85—.16 SPTech .78e 150116 92.98 92.02 92.34—1.05 SPUtil 1.55e 179892 64.17 63.71 63.94+.13 TaiwSemi .73e 105164 58.98 58.04 58.06—1.98 TallgELP 2.20f 60966 22.13 22.10 22.11+.01 TevaPhrm .73e 194213 9.42 9.06 9.09—.47 Transocn 224086 7.28 6.96 7.04+.11 Twitter 144062 32.10 31.26 31.52—.78 UberTchn 188089 31.43 30.48 31.37+.38 USOilFd 345850 13.32 13.03 13.18+.37 USSteel .20 104845 10.89 10.60 10.74—.08 Valaris 98451 7.64 7.14 7.42+.66 ValeSA .29e 177700 13.45 13.23 13.29—.16 VanEGold .06e 473957 29.87 29.01 29.17—.18 VnEkRus .01e 70837 25.28 25.08 25.10—.52 VEckOilSvc .47e 107044 13.67 13.34 13.51+.19 VanEJrGld 145178 43.23 40.99 41.91—.48 VangEmg 1.10e 125013 45.03 44.72 44.72—.81 VangFTSE 1.10e 96972 44.16 43.81 43.88—.54 Vereit .55 72994 9.19 8.95 9.17+.15 VerizonCm 2.46 126851 60.79 60.07 60.40—.65 WPXEngy 114905 14.43 13.90 14.06+.35 WellsFargo 2.04 