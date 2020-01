BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.08f 26143 38.95 38.80 38.94+.14 AbbVie 4.72f 9997 90.29 89.51 89.93—.28 Alibaba 24150 224.39 222.06 224.35+2.57 AlpAlerMLP 1.35e 19129 8.77 8.70 8.73—.04 Altice .07e 8854 28.91 28.21 28.28—.49 Altria 3.36 13664 51.07 50.28 50.33—.24 Ambev .05e 22853 4.65 4.62 4.63+.05 AnteroRes 1 18174 2.40 2.32 2.32—.08 Aphria 8747 4.87 4.71 4.73—.10 AuroraC 109718 1.74 1.66 1.68—.19 BPPLC 2.46f 7331 39.00 38.81 38.98+.02 BcoBrad .06a 9738 8.61 8.54 8.56 BcoSantSA .21e 10492 4.13 4.10 4.12—.03 BkofAm .72 39124 35.03 34.86 34.99—.04 Barclay .15e 8433 9.45 9.39 9.42—.09 BarrickGld 2.82e 12248 17.82 17.60 17.74+.14 Blackstone 2.07e 6684 58.19 57.70 58.00+.15 Boeing 8.22 7821 337.70 334.86 335.60—.74 BrMySq 1.80 12140 65.97 65.41 65.72+.27 CabotO&G .40f 7971 17.42 17.16 17.28+.02 CallonPet 13879 4.32 4.21 4.21—.15 CanopyGr 12070 20.88 20.35 20.43—.37 CntryLink 1 7098 13.18 13.00 13.03—.09 ChesEng 73428 .80 .76 .77—.02 Cisio 21337 9.98 9.97 9.98+.01 CgpVelLCrd 16246 12.85 12.55 12.69—.33 CgpVelICrd 26784 3.86 3.77 3.82+.10 Citigroup 2.04f 14054 80.01 79.49 79.83—.26 ClevCliffs .24 8824 7.86 7.71 7.84+.08 CocaCola 1.60 15179 55.74 55.45 55.74+.40 Coeur 7023 6.57 6.45 6.57+.17 DHTHldgs .20f 7711 8.30 7.86 8.07—.15 DenburyR 15087 1.36 1.31 1.34—.05 DeutschBk .12e 6611 8.57 8.52 8.57—.04 DxSCBearrs 6656 35.90 35.30 35.37+.08 DxGBull 17994 31.14 30.60 30.100+.67 DxGlMBr 10535 11.04 10.81 10.87—.30 DirSPBear 11676 12.70 12.59 12.63—.05 DirDGlBr 19020 6.31 6.19 6.23—.13 DrxSPBull 8608 69.40 68.87 69.24+.31 EQTCorp .12 8763 9.25 9.02 9.08+.07 ElancoAn 18849 29.01 28.32 28.90+.86 EnCanag .07 20874 4.43 4.32 4.35—.11 EgyTrnsfr 1.22 7571 13.46 13.33 13.36—.07 EnLinkLLC 1.11e 11777 5.59 5.36 5.37—.17 EssentPr .88f 13976 25.69 25.41 25.58+.11 Euronav 2.41e 6456 12.87 12.57 12.64—.41 ExxonMbl 3.48 13270 69.96 69.31 69.49—.27 FiatChrys 6461 14.36 14.27 14.32+.07 FstHorizon .56 8059 16.18 16.09 16.17—.01 FMajSilvg 8367 11.11 10.97 11.00+.15 FootLockr 1.52 10825 38.86 37.37 38.78+.24 FordM .60a 41229 9.32 9.26 9.31+.05 FrptMcM .20 12019 13.01 12.89 12.92—.04 GenElec .04 69263 11.88 11.78 11.82—.09 GenMotors 1.52 10372 35.20 34.62 34.80—.29 Gerdau .02e 8921 5.11 5.05 5.10+.11 GrubHub 33532 53.60 51.07 51.60—4.13 Hanesbds .60 14745 13.97 13.72 13.90—.15 HarmonyG .05 7918 3.65 3.61 3.64—.03 Hc2Hldgs 1.29 15123 2.18 2.10 2.18+.04 HeclaM .01e 13581 3.11 3.04 3.08+.01 HPEnt .45e 8864 15.74 15.64 15.73+.06 HomeDp 5.44 6844 225.01 223.03 224.37—.82 iPtShFut 41369 14.19 14.02 14.03—.15 iShGold 17354 14.86 14.83 14.85+.03 iShBrazil .67e 8984 47.10 46.97 47.10+.45 iShHK .61e 7138 25.09 25.03 25.09+.11 iShSilver 7720 16.82 16.78 16.81+.09 iShChinaLC .87e 38600 44.50 44.36 44.50+.12 iShUSAgBd 2.65e 11617 112.90 112.82 112.86+.07 iShEMkts .59e 40301 45.67 45.55 45.67+.32 iSh20yrT 3.05 8818 137.97 137.63 137.74+.52 iSEafe 1.66e 33961 69.70 69.58 69.70—.01 iShR2K 1.77e 19889 165.66 164.63 165.48—.03 iShCorEafe 1.56e 9275 65.45 65.34 65.45—.07 Infosys 98107 11.15 10.86 10.99+.51 Intelsat 6718 7.86 7.58 7.66—.08 iShCorEM .95e 12652 54.69 54.55 54.69+.37 ItauUnH 19146 8.60 8.53 8.54—.02 JPMorgCh 3.20 15299 137.25 136.22 136.86—.58 JohnJn 3.80 6603 146.18 145.57 145.68+.29 KBHome .10 13121 36.35 35.04 36.07—.100 KimbRoy 1.68e 12465 16.00 15.60 15.67—1.70 KindMorg 1 14784 21.44 21.32 21.38—.17 Kinrossg 9387 4.52 4.48 4.50+.04 Kohls 2.68 7346 46.53 45.64 46.26+.11 LBrands 1.20 21870 19.53 18.89 19.13+.17 LloydBkg .47a 10579 3.15 3.13 3.14—.09 Macys 1.51 19251 17.70 17.47 17.53—.18 MarathnO .20 7983 13.39 13.20 13.27—.18 McDerI 6853 .75 .72 .75—.01 Merck 2.44f 6518 90.11 89.55 89.80+.42 MobileTele 1.57e 7547 10.59 10.46 10.59+.13 Nabors .24 10855 3.11 2.99 3.04—.07 NewmtM .56 7044 42.16 41.70 42.03+.37 NokiaCp .19e 32198 4.04 4.02 4.04+.03 NordicAm .11e 13121 4.92 4.60 4.79—.20 OcciPet 3.16 8215 45.45 44.97 45.32—.05 Oracle .96 8099 54.56 54.22 54.40+.02 PG&ECp 9945 10.44 10.21 10.39+.13 Penney 7396 1.08 1.04 1.05—.03 Pfizer 1.52f 34516 39.60 38.97 39.46+.57 PhilipMor 4.68 7344 89.00 87.95 88.05—.23 Pinterestn 9657 19.98 19.52 19.93+.30 Qudian 12559 4.54 4.42 4.44—.10 RangeRs .08 17047 4.75 4.55 4.68+.11 RegionsFn .62 8900 16.58 16.44 16.51—.04 RiteAidrs 10069 12.83 12.42 12.48—.21 SpdrDJIA 3.98e 10140 289.96 289.25 289.84+.28 SpdrGold 9691 146.38 146.17 146.31+.28 S&P500ETF 4.13e 72262 327.44 326.57 327.18+.53 SpdrS&PRB .74e 7668 57.52 57.08 57.28—.26 SpdrOGEx .73e 28945 23.35 23.13 23.22—.22 Salesforce 7040 180.64 179.14 180.62+1.02 Schlmbrg 2 11844 39.87 39.51 39.78—.08 SibanyeG .14r 22917 10.00 9.90 9.95+.09 SixFlags 3.32f 43901 37.46 35.28 36.06—7.70 SlackTcn 13080 23.35 22.77 23.07—.11 SnapIncA 50729 17.67 17.28 17.55+.19 SwstnEngy 35842 2.11 2.05 2.08 Sprint 17912 5.03 4.93 4.95—.05 Square 11432 68.72 68.06 68.64+.71 StageStrs .20 6493 8.37 7.45 7.52—.61 SPEngy 2.04e 6660 60.13 59.75 59.91—.25 SPDRFncl .46e 29286 30.95 30.82 TALEduc 6605 54.52 53.81 54.24+.63 TaiwSemi .73e 10228 59.70 59.03 59.10—.14 TevaPhrm .73e 8111 9.05 8.96 9.01—.01 Transocn 14961 6.41 6.23 6.36—.05 Twilio 11999 116.49 114.05 116.01+2.99 Twitter 24336 32.98 32.46 32.68—.54 UberTchn 47923 34.87 33.99 34.70+.73 USNGas 10239 17.22 17.02 17.22+.55 USOilFd 22148 12.44 12.34 12.39—.10 USSteel .20 11883 10.88 10.73 10.83—.03 ValeSA .29e 8295 13.10 13.05 13.10+.11 VanEGold .06e 23501 28.30 28.12 28.25+.21 VEckOilSvc .47e 7371 13.08 12.94 13.04—.10 VanEJrGld 6693 40.70 40.43 40.63+.40 VangEmg 1.10e 7657 45.32 45.20 45.32+.27 VerizonCm 2.46 19948 59.24 58.84 59.21+.36 VirgnGal 12986 12.89 12.32 12.69+.65 WalMart 2.12f 13179 117.34 116.18 116.46—.90 WellsFargo 2.04 15959 52.80 52.62 52.67—.06 WhitngPet 9954 6.92 6.71 6.88—.19 Yamanag .02 15345 3.71 3.66 3.70+.05 