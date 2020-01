BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10819 3.17 3.06 3.09—.07 AMCEnt .80 8994 6.68 6.42 6.45—.17 AT&TInc 2.08f x50591 39.00 38.77 38.87+.02 AbbVie 4.72f 9399 90.01 89.05 89.17—.35 Alibaba 28967 222.51 220.95 221.73+3.73 AlpAlerMLP 1.35e 45656 8.80 8.75 8.78—.04 Ambev .05e 20069 4.58 4.54 4.56—.08 Annaly 1e 13587 9.52 9.47 9.51+.06 AnteroRes 1 18487 2.51 2.36 2.38—.17 Aphria 8213 4.85 4.69 4.78+.02 AuroraC 54036 1.84 1.73 1.81+.07 BPPLC 2.46f 10707 38.78 38.57 38.59—.25 BcoBrad .06a 50452 8.58 8.46 8.53—.18 BkofAm .72 73979 35.33 35.00 35.08+.11 BarrickGld 2.82e 23131 17.80 17.57 17.72—.10 Boeing 8.22 8162 335.07 332.05 332.33+.96 BrMySq 1.80 20585 64.73 64.12 64.57+.71 CabotO&G .40f 9290 16.87 16.62 16.81—.04 CallonPet 21362 4.42 4.23 4.29—.14 CanopyGr 14657 20.40 19.76 20.13—.00 CastlightH 11551 1.39 1.12 1.21+.16 Cemigpf .08e 12038 3.60 3.49 3.50—.09 CntryLink 1 13344 13.19 12.89 13.16+.18 ChesEng 131215 .84 .77 .79—.03 Chewyn 7754 29.93 29.22 29.68+1.06 Chicos .35 11999 4.46 4.13 4.34+.58 CgpVelLCrd 17525 12.99 12.58 12.58—.94 CgpVelICrd 39183 3.85 3.73 3.85+.27 Citigroup 2.04f 26687 80.98 79.73 80.11+.75 ClevCliffs .24 22044 7.96 7.72 7.77—.16 Cloudera 8016 12.22 11.85 11.96—.02 CocaCola 1.60 20385 55.06 54.84 54.93+.58 Coeur 19977 6.43 6.15 6.40+.11 DenburyR 20186 1.45 1.38 1.40—.09 DeutschBk .12e 10667 8.63 8.58 8.60+.03 DxGBull 22779 31.55 30.31 31.43+.11 DxGlMBr 15877 11.05 10.64 10.70—.01 DirSPBear 17107 12.80 12.71 12.77—.17 DirDGlBr 35357 6.37 6.12 6.15—.01 DrxSPBull 7860 68.81 68.31 68.53+.97 Disney 1.76 7881 146.63 145.78 145.97+.57 EQTCorp .12 8727 9.08 8.70 8.76—.38 ElancoAn 16080 28.55 27.98 28.31—.25 EnCanag .07 26768 4.46 4.33 4.35—.15 EgyTrnsfr 1.22 13114 13.60 13.37 13.38+.04 ExxonMbl 3.48 17605 69.17 68.78 68.79—.44 FMajSilvg 14353 11.18 10.96 11.14—.04 FootLockr 1.52 11202 39.38 38.93 39.10—.22 FordM .60a 37784 9.31 9.22 9.24—.01 FortunaSlv 7908 3.75 3.64 3.70—.10 FrptMcM .20 24668 13.22 12.99 13.01—.18 GenElec .04 53212 12.09 11.91 11.93—.01 GenMotors 1.52 11052 35.06 34.76 34.93+.28 GoldFLtd .01e 12091 6.27 6.12 6.25+.04 GrubHub 8418 54.73 53.03 54.69—.06 HPInc .70f 14010 21.13 20.97 21.11+.18 Hallibrtn .72 10369 24.16 23.86 23.87—.18 HarmonyG .05 16544 3.72 3.61 3.70+.09 HeclaM .01e 28011 3.23 3.06 3.22—.04 HPEnt .45e 8468 15.80 15.59 15.59—.17 Huya 9444 21.73 21.07 21.40+.45 IAMGldg 1.52f 10340 3.50 3.42 3.48+.01 ICICIBk .19e 8766 15.24 15.16 15.17+.46 ING .14e 7859 12.30 12.22 12.22—.12 iPtShFut 47645 14.50 14.30 14.48—.32 iShGold 25840 14.84 14.80 14.84—.08 iShBrazil .67e 23066 46.94 46.70 46.83—.18 iShSilver 25848 16.76 16.70 16.75—.18 iShChinaLC .87e 31774 44.37 44.28 44.29+.31 iShEMkts .59e 61930 45.48 45.38 45.40+.35 iShiBoxIG 3.87 19100 127.78 127.66 127.76+.03 iSh20yrT 3.05 9477 136.24 135.97 136.16—.58 iSEafe 1.66e 10233 69.71 69.62 69.67+.12 iShiBxHYB 5.09 14004 88.24 88.17 88.18+.05 iShR2K 1.77e 19549 166.18 165.38 165.90+.59 iShCorEafe 1.56e 9731 65.46 65.34 65.43+.09 Infosys 21838 10.32 10.16 10.30+.21 iShJapan 10919 59.87 59.75 59.80+.28 iSTaiwn 19481 41.12 40.96 40.97+.36 iShCorEM .95e 20057 54.45 54.34 54.37+.45 ItauUnH 94229 8.55 8.41 8.54—.21 JPMorgCh 3.20 12293 138.23 137.31 137.47+.53 Keycorp .74 9454 19.82 19.63 19.76+.11 KindMorg 1 7804 21.18 21.11 21.12—.05 Kinrossg 14002 4.54 4.45 4.54+.02 Kohls 2.68 60691 46.33 44.63 45.42—3.96 KosmosEn .18 7996 6.07 5.99 6.06+.02 LBrands 1.20 49765 19.29 18.11 19.21+1.06 LaredoPet 9089 2.74 2.62 2.62—.12 LloydBkg .47a 15312 3.23 3.21 3.21—.08 Macys 1.51 42008 18.23 17.63 17.74—.36 MarathnO .20 18789 13.11 12.95 13.03—.25 Merck 2.44f 11114 89.10 88.78 88.84+.24 Nabors .24 9614 3.14 3.06 3.07—.03 NokiaCp .19e 60097 4.08 4.04 4.04+.02 OcciPet 3.16 12560 45.04 44.46 44.51—.47 Oracle .96 10301 54.80 54.25 54.37+.24 ParsleyEn .12 8206 18.65 18.28 18.31—.44 PartyCity 10344 2.59 2.29 2.50—.04 Pembinag 1.63 9027 39.32 38.27 38.55+1.72 Penney 25365 1.19 1.10 1.13—.08 Petrobras 10538 15.75 15.61 15.65—.05 Pfizer 1.52f 15743 39.27 38.98 39.00—.06 Pinterestn 18469 20.16 19.72 19.82+.10 PrUShCrd 7872 12.83 12.62 12.82+.56 PrUShSP 13513 24.30 24.19 24.26—.23 Qudian 8598 4.50 4.32 4.40—.01 RangeRs .08 18648 4.58 4.31 4.34—.23 RestBrnds 2 8608 63.34 62.32 63.14+.73 RiteAidrs 19230 13.52 12.81 13.00—.15 SpdrGold 22718 146.17 145.79 146.08—.78 S&P500ETF 4.13e 62270 326.47 325.65 325.96+1.51 SpdrRetl .49e 10302 45.50 44.98 45.29—.11 SpdrOGEx .73e 50159 23.50 23.04 23.09—.46 Schlmbrg 2 11357 39.58 39.24 39.27—.15 Schwab .68 8922 48.54 48.08 48.18+.27 SibanyeG .14r 13947 10.09 9.99 10.07+.08 SlackTcn 10029 23.96 23.41 23.58—.19 SnapIncA 153293 17.61 17.04 17.60+.93 SwstnEngy 36194 2.18 2.05 2.11—.07 Sprint 15031 5.20 5.12 5.18+.03 Square 12014 68.31 67.36 67.81+.21 SPHlthC 1.01e 9818 102.76 102.42 102.63+.30 SPEngy 2.04e 12644 59.71 59.32 59.33—.39 SPDRFncl .46e 36880 30.98 30.83 30.89+.16 SPTech .78e 12367 94.63 94.29 94.38+.87 SPUtil 1.55e 11001 64.06 63.79 64.00+.12 TangerFac 1.42 8495 16.36 16.07 16.27—.09 TevaPhrm .73e 14299 9.00 8.92 8.99+.07 Transocn 22505 6.44 6.34 6.36—.06 TriplePtV 1.44 15503 13.80 13.65 13.73—.64 TufinSoftn 9811 13.29 11.65 13.04—4.18 Twitter 22124 33.54 33.06 33.26+.21 UberTchn 52769 34.47 33.54 33.73—.20 USOilFd 48847 12.48 12.37 12.38—.28 USSteel .20 27744 11.14 10.75 10.77—.33 Valaris 9020 6.57 6.28 6.41+.04 ValeSA .29e 15212 13.14 13.07 13.09—.14 VanEGold .06e 58803 28.42 28.04 28.38+.03 VnEkRus .01e 12560 25.98 25.92 25.97+.21 VEckOilSvc .47e 8895 13.09 12.97 12.99—.03 VanEJrGld 10672 40.94 40.40 40.87+.03 VangEmg 1.10e 43805 45.16 45.04 45.06+.24 VerizonCm 2.46 x20632 59.26 58.80 59.24+.15 Vipshop 18626 15.46 14.93 15.06—.08 WPXEngy 11138 13.41 13.16 13.33—.09 WellsFargo 2.04 17763 53.20 52.70 52.74—.08 WhitngPet 26446 7.40 6.80 6.85—.61 WmsCos 1.52 8441 23.59 23.31 23.36—.17 Yamanag .02 30377 3.75 3.66 3.75+.04 ————————— Copyright © 2020 The Associated Press. 