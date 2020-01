BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AMCEnt .80 13860…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AMCEnt .80 13860 7.56 7.45 7.46—.06 AT&TInc 2.08f 43480 39.20 38.97 39.14+.18 AbbVie 4.72f 16505 90.72 89.89 89.92+.07 Alibaba 31498 216.01 214.33 215.97+1.71 AlpAlerMLP 1.35e 64024 8.70 8.61 8.70+.10 Altria 3.36 23210 50.80 50.30 50.63+.35 Ambev .05e 18622 4.66 4.61 4.65+.09 Annaly 1e 33850 9.75 9.67 9.74+.07 AnteroMid .45e 14614 7.42 7.17 7.35+.17 Apache 1 24074 26.98 26.20 26.44+.27 AuroraC 116464 2.08 2.00 2.03+.04 AvayaHl 15174 13.57 13.11 13.54+.38 BPPLC 2.46f 17648 38.20 38.01 38.15+.11 BcoBrad .06a 27772 8.91 8.83 8.88+.13 BcoSantSA .21e 17853 4.16 4.13 4.14+.02 BkofAm .72 90745 35.56 35.29 35.51+.29 BarrickGld 2.82e 46939 18.56 18.20 18.27—.04 BlackBerry 20038 6.51 6.35 6.50+.14 Boeing 8.22 19816 333.36 330.27 331.40—1.60 BrMySq 1.80 19798 63.60 63.18 63.50+.34 CabotO&G .40f 13737 17.58 17.30 17.48+.04 CallonPet 39869 4.83 4.69 4.75+.08 CanopyGr 25633 19.83 19.09 19.34—.63 Cemigpf .08e 16226 3.36 3.33 3.34+.03 CntryLink 1 20428 13.31 13.18 13.24+.08 ChesEng 161842 .97 .94 .95+.01 Chewyn 13491 29.39 28.83 29.33+.52 ChiRaprs 118139 6.00 3.37 4.40+2.57 CgpVelLCrd 22221 14.62 14.26 14.59+.50 CgpVelICrd 77298 3.52 3.43 3.44—.12 Citigroup 2.04f 31990 79.79 78.65 79.54+.95 ClevCliffs .24 20206 8.49 8.33 8.34—.07 Coeur 28683 8.29 7.95 8.05+.07 ConAgra .85 14879 34.20 33.66 33.71—.34 ConocoPhil 1.68f 19845 65.74 65.00 65.52+.85 DHTHldgs .20f 13502 8.43 7.90 8.21+.32 DenburyR 24145 1.45 1.40 1.44+.05 DiamOffsh .50 14641 7.22 6.77 6.82—.20 DrGMBllrs 27132 83.18 77.75 78.85+1.99 DxGBull 101119 34.72 33.06 33.33+.68 DxGlMBr 67732 10.63 9.86 10.47—.34 DirSPBear 13583 13.28 13.18 13.20—.13 DirDGlBr 118414 5.98 5.67 5.93—.14 Disney 1.76 14429 145.86 145.24 145.28—.01 EldrGldgrs 13633 7.94 7.57 7.66—.06 EnCanag .07 59295 4.73 4.57 4.72+.15 EndvSilvg 28239 2.49 2.32 2.36—.03 EgyTrnsfr 1.22 39958 13.21 13.05 13.17+.10 EntProdPt 1.77f 19022 28.75 28.33 28.63+.29 EnvistaHn 25569 30.09 29.51 29.64—.42 ExxonMbl 3.48 28471 70.50 70.17 70.31+.29 FMajSilvg 38372 12.54 11.90 12.01+.05 FordM .60a 70874 9.49 9.43 9.44—.03 FortunaSlv 21371 4.14 3.92 3.97+.02 FrptMcM .20 37448 13.15 13.05 13.10+.11 GameStop 1.52 18966 5.51 5.27 5.29—.15 GenElec .04 98966 11.20 11.13 11.20+.01 GenMotors 1.52 15682 36.60 36.33 36.48—.10 Gerdau .02e 23617 4.81 4.75 4.81+.10 GoldFLtd .01e 31596 6.83 6.58 6.61+.01 GpSuprvi 17288 4.18 3.77 4.13+.38 Hallibrtn .72 28022 24.99 24.68 24.69—.17 Hanesbds .60 13700 14.97 14.69 14.72+.01 HarmonyG .05 34795 3.63 3.48 3.52+.03 HeclaM .01e 59590 3.51 3.35 3.40+.02 IAMGldg 1.52f 25688 3.72 3.63 3.65+.06 iPtShFut 61579 14.90 14.80 14.86—.08 iShGold 34722 14.46 14.40 14.42+.09 iShBrazil .67e 41228 47.31 47.03 47.24+.58 iShSilver 100885 16.86 16.58 16.67+.09 iShChinaLC .87e 48434 43.57 43.26 43.51+.39 iSCorSP500 4.38e 17206 323.86 323.02 323.69+1.04 iShEMkts .59e 62205 44.84 44.72 44.82+.25 iSh20yrT 3.05 17719 136.98 136.51 136.57—.27 iSEafe 1.66e 16535 69.54 69.27 69.51+.29 iShiBxHYB 5.09 48087 87.98 87.89 87.97+.14 iShR2K 1.77e 26260 166.98 166.57 166.61—.07 iShCorEafe 1.56e 14996 65.27 65.00 65.24+.23 iShJapan 14066 59.68 59.57 59.68+.15 iShCorEM .95e 15937 53.68 53.47 53.64+.30 ItauUnH 29134 9.17 9.07 9.13+.20 JPMorgCh 3.20 16621 138.89 137.78 138.84+1.26 KindMorg 1 25697 21.36 21.18 21.30+.17 Kinrossg 44442 4.76 4.65 4.67+.05 LaredoPet 14384 2.91 2.86 2.88+.03 MFAFncl .80 22288 7.98 7.89 7.94+.07 Macys 1.51 46825 16.41 16.16 16.32+.20 MarathnO .20 24133 13.89 13.74 13.81+.19 McDerI 115234 1.27 1.07 1.21+.15 McEwenM .01 34574 1.28 1.19 1.24+.06 MorgStan 1.40 18791 51.29 50.86 51.15+.46 Nabors .24 22720 3.25 3.07 3.16+.04 NewResid 2 13984 16.71 16.55 16.68+.16 NewmtM .56 22031 42.73 42.28 42.41+.23 NobleCorp .08 13746 1.37 1.32 1.35+.04 NokiaCp .19e 38943 3.64 3.62 3.63 NordicAm .11e 17763 5.17 4.88 5.12+.26 OcciPet 3.16 28162 40.58 39.99 40.48+.59 OiSAC 103079 1.01 .97 .98—.03 Oracle .96 14925 53.66 53.40 53.53+.09 PG&ECp 17793 11.00 10.84 10.92—.03 Penney 30974 1.14 1.10 1.13+.03 Petrobras 40340 16.10 15.98 16.03+.16 Pfizer 1.52f 26521 39.57 39.21 39.35+.06 ProctGam 2.98 19358 125.75 124.98 125.38+.16 ProShSP 16259 24.02 23.95 23.97—.09 QIAGEN 134730 32.65 30.23 32.31—9.16 QuotientTc 13828 10.20 9.50 9.91—.24 RangeRs .08 30285 4.94 4.78 4.82+.02 RiteAidrs 142369 18.53 16.86 17.82+1.68 SpdrGold 37431 142.47 141.91 142.04+.77 S&P500ETF 4.13e 107504 322.47 321.64 322.29+1.06 SpdrOGEx .73e 66262 24.05 23.83 23.92+.22 Schlmbrg 2 23089 40.88 40.39 40.41—.24 Seadrill 31230 2.98 2.37 2.52—.23 Shopify 14686 416.60 402.40 408.64+9.25 SibanyeG .14r 19525 10.07 9.62 9.73—.14 SiderurNac 16815 3.58 3.53 3.58+.11 SlackTcn 23179 21.94 21.32 21.86+.51 SnapIncA 90163 15.94 15.50 15.92+.31 SwstnEngy 40966 2.42 2.36 2.40+.06 Sprint 27199 5.28 5.20 5.20—.06 Square 17866 64.92 64.01 64.19+.23 SPEngy 2.04e 26836 62.44 62.14 62.24+.28 SPDRFncl .46e 32271 30.85 30.71 30.83+.15 SPInds 1.12e 13533 81.96 81.69 81.70—.08 SPUtil 1.55e 21228 64.25 64.02 64.12+.04 TevaPhrm .73e 58948 10.29 9.98 10.16+.11 Transocn 44495 6.74 6.55 6.60+.05 Twitter 32923 32.89 32.51 32.72+.22 UberTchn 109319 30.75 30.03 30.47+.03 USNGas 21119 17.60 17.40 17.55+.53 USOilFd 35779 12.93 12.82 12.92+.15 USSteel .20 84215 12.01 11.44 11.44—.45 Valaris 15983 6.15 5.84 5.91+.06 ValeSA .29e 41252 13.49 13.41 13.46—.01 VanEGold .06e 204273 29.25 28.75 28.84+.18 VnEkRus .01e 18006 24.89 24.78 24.84+.03 VEckOilSvc .47e 22300 13.59 13.43 13.47+.03 VanEJrGld 65247 42.19 41.22 41.42+.39 VangEmg 1.10e 21015 44.47 44.25 44.45+.27 VangFTSE 1.10e 20932 44.00 43.84 43.98+.16 Vereit .55 25220 9.23 9.13 9.17+.03 VirgnGal 34353 11.87 10.82 10.89—.52 WPXEngy 23010 13.75 13.55 13.70+.19 WellsFargo 2.04 25468 54.32 53.95 54.28+.46 WhitngPet 26952 7.28 7.12 7.23+.21 WmsCos 1.52 14242 24.06 23.87 23.93+.09 YPFSoc .11e 19792 12.02 11.69 11.100+.39 Yamanag .02 101153 3.99 3.85 3.90+.10 ————————— Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.