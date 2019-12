BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 48475 3.55…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 48475 3.55 3.36 3.39—.14 AT&TInc 2.04 96982 38.28 37.95 38.06—.29 Alibaba 109907 207.10 203.77 205.09+.59 AlpAlerMLP 1.35e 155275 8.28 8.08 8.11—.15 Ambev .05e 54766 4.63 4.56 4.58+.01 AEagleOut .55 52365 14.88 14.24 14.48—.37 AnteroRes 1 67406 2.97 2.68 2.71—.21 Aphria 48450 5.52 5.28 5.48+.21 AuroraC 168909 2.74 2.59 2.66+.06 Avon 36464 5.38 5.12 5.37+.25 BPPLC 2.46f 40089 37.44 36.87 37.03+.07 BcBilVArg .27e 42327 5.59 5.47 5.50+.05 BcoBrad .06a 77605 8.60 8.39 8.44—.01 BcoSantSA .21e 67018 4.19 4.08 4.10+.05 BkofAm .72 254099 34.96 34.35 34.55—.13 Barclay .15e 67717 9.88 9.69 9.74+.66 BarrickGld 2.82e 58466 17.67 17.32 17.61+.05 BostonSci 37482 45.16 44.40 44.60—.07 BrMySq 1.80 62584 64.75 63.94 64.06+.12 CallonPet 40103 4.54 4.28 4.30—.15 CanopyGr 72847 22.25 21.19 21.69+.56 Carnival 2 36595 47.100 47.11 47.40+.50 CenterPnt 1.15 55052 25.91 24.77 25.53+.71 ChesEng 303286 .82 .77 .79+.01 CienaCorp 46579 43.97 42.35 42.56—.06 CgpVelLCrd 84992 13.67 12.89 13.31+.46 CgpVelICrd 238940 3.91 3.67 3.79—.14 Citigroup 2.04f 62563 77.83 76.06 76.58—.47 ClevCliffs .24 61448 8.96 8.55 8.65—.22 CocaCola 1.60 40221 54.32 53.84 54.28+.14 Coeur 36044 7.40 6.96 7.35+.39 Danaher .68 260237 152.06 149.83 150.40—.90 DenburyR 65517 1.28 1.20 1.24 DeutschBk .12e 39047 7.71 7.46 7.53—.05 DBXHvChiA .29e 59076 29.08 28.51 28.60—.06 DxSOXBrrs 36083 23.42 22.08 22.100+.22 DxGBull 71693 29.74 28.16 29.50+.29 DxGlMBr 36905 13.26 12.47 12.61—.08 DirSPBear 69701 14.23 13.87 14.08+.01 DirDGlBr 97655 7.22 6.84 6.90—.08 DirxChiBull .38e 36016 20.78 19.72 19.97+.05 Disney 1.76 x35757 147.68 146.51 147.06+.18 EnCanag .07 125276 4.40 4.20 4.26+.06 EgyTrnsfr 1.22 91294 12.83 12.44 12.54—.10 EnLinkLLC 1.11e 42139 5.73 5.30 5.30—.39 EnvistaHn 67713 28.75 28.19 28.25—.26 ExxonMbl 3.48 47175 70.54 69.58 69.98—.36 FordM .60a 161057 9.39 9.19 9.23—.09 FrptMcM .20 164786 13.38 12.84 12.98—.08 GenElec .04 288173 11.60 11.33 11.41—.04 GenMotors 1.52 34833 36.34 35.67 35.80—.30 Gerdau .02e 66075 4.45 4.34 4.39+.05 HPInc .70f 41758 20.53 20.26 20.36—.07 Hallibrtn .72 72041 24.68 24.01 24.26—.04 Hanesbds .60 61908 14.96 14.31 14.63—.56 HarmonyG .05 34462 3.25 3.13 3.23—.03 HeclaM .01e 56420 3.10 2.93 3.07+.12 HostHotls .85a 52952 18.00 17.75 17.94+.08 IAMGldg 1.52f 48659 3.42 3.28 3.41 ING .14e 39561 12.17 11.88 11.98+.06 iPtShFut 425492 16.54 15.81 16.07—.13 iShGold 73943 14.13 14.01 14.11+.06 iShBrazil .67e 145911 46.22 45.40 45.56—.24 iShEMU .86e 35103 41.86 41.42 41.53+.15 iShHK .61e 72644 24.65 24.29 24.36+.28 iShSKor .65e 37537 61.66 60.71 60.99—.04 iShSilver 65797 15.86 15.74 15.83—.02 iShChinaLC .87e 342899 43.39 42.62 42.80+.02 iShEMkts .59e 669342 44.87 44.30 44.45+.01 iShiBoxIG 3.87 60614 128.45 127.70 128.40+.84 iSh20yrT 3.05 61493 139.61 137.23 139.34+1.89 iSEafe 1.66e 243925 69.98 69.40 69.57+.39 iShiBxHYB 5.09 102947 87.65 87.50 87.60+.08 iShR2K 1.77e 113316 164.81 162.55 163.28—.68 iShREst 2.76e 39499 90.98 89.92 90.20—.32 iShCorEafe 1.56e 56047 65.83 65.30 65.46+.39 Infosys 37700 10.14 10.04 10.06+.03 Invesco 1.24 52281 18.33 17.66 17.81+.10 iShJapan 79441 60.75 60.34 60.65+.08 iSTaiwn 42601 41.83 41.41 41.54—.15 iShUK 41579 34.28 33.91 34.00+.80 iShCorEM .95e 114996 53.81 53.16 53.36+.05 ItauUnH x79179 8.86 8.62 8.74+.07 JPMorgCh 3.20 44614 138.83 136.22 137.03—.99 JohnContln 1.04 x37807 41.64 40.24 40.59—1.17 Keycorp .74 36579 20.43 19.97 20.08—.31 KindMorg 1 73174 20.26 20.08 20.24+.09 Kinrossg 51154 4.43 4.33 4.41+.05 LBrands 1.20 35092 18.56 17.83 17.91—.57 LloydBkg .47a 106493 3.47 3.39 3.41+.21 Macys 1.51 96444 15.75 15.25 15.36—.35 MarathnO .20 44539 13.23 12.83 12.99—.04 McDerI 36697 .81 .77 .78—.00 MorgStan 1.40 40384 51.15 50.14 50.39—.30 NobleCorp .08 36209 .97 .90 .92—.04 NokiaCp .19e 105102 3.62 3.54 3.55—.03 OasisPet 61910 3.03 2.76 2.79—.18 OcciPet 3.16 46106 38.81 37.92 38.26+.01 Oracle .96 106336 55.40 54.52 54.82—1.65 PG&ECp 118494 11.97 10.86 10.98—.75 PPLCorp 1.65 66743 35.60 34.75 35.53+1.93 PacifCstOil .31e 117485 .70 .37 .61+.25 PetrbrsA 34916 14.90 14.52 14.65—.52 Petrobras 147228 15.73 15.31 15.45—.61 Pfizer 1.44 60574 38.68 38.07 38.18—.37 ProShSP 42315 24.64 24.43 24.55+.01 PrUShSP 59797 26.11 25.67 25.93—.01 Qudian 35998 4.54 4.29 4.30—.10 RangeRs .08 64632 4.73 4.28 4.36—.25 RegionsFn .62 39538 17.49 17.05 17.15—.27 RBScotlnd 37424 6.88 6.71 6.77+.61 SpdrGold 37333 139.19 137.98 138.99+.56 S&P500ETF 4.13e 443513 318.67 316.02 317.11—.02 SpdrOGEx .73e 210580 22.58 21.80 21.98—.22 Schlmbrg 2 52647 39.51 38.55 39.18+.11 Schwab .68 67881 51.36 50.15 50.43—.65 SnapIncA 128981 15.05 14.58 14.94+.49 SwstnEngy 129342 2.20 2.00 2.03—.10 Sprint 48539 5.25 5.16 5.22+.03 SPHlthC 1.01e 35985 101.47 100.47 100.74—.21 SPCnSt 1.28e 57608 62.63 62.29 62.61+.05 SPEngy 2.04e 66447 61.37 60.42 60.82+.05 SPDRFncl .46e 284681 30.97 30.53 30.69—.13 SPInds 1.12e 77271 82.54 81.45 81.71—.22 SPTech .78e 76243 89.69 88.64 89.48+.58 SPUtil 1.55e 80547 63.30 62.67 63.24+.36 TaiwSemi .73e 52058 59.52 58.71 59.02+.41 TeckResg .19e 41419 17.27 16.52 16.92+.18 TevaPhrm .73e 67249 9.97 9.61 9.71—.10 Transocn 115292 6.21 5.92 6.19+.25 TurqHillRs 75204 .78 .71 .72+.03 Twitter 53250 30.61 30.24 30.40+.10 UberTchn 110558 28.84 28.27 28.55—.14 USOilFd 112943 12.63 12.39 12.52+.15 USSteel .20 80234 14.36 13.65 13.78—.45 ValeSA .29e 152592 13.21 12.89 12.93+.02 VanEGold .06e 154607 27.83 27.32 27.75+.09 VnEkRus .01e 40405 25.68 25.45 25.54+.18 VEckOilSvc .47e 69995 13.14 12.84 12.99—.01 VanEJrGld 40809 39.51 38.68 39.37+.06 VangAllW 1.34e 36886 53.87 53.38 53.52+.22 VangEmg 1.10e 108970 44.14 43.62 43.76+.02 VangEur 1.71e 38508 58.22 57.68 57.81+.51 VangFTSE 1.10e 56565 44.17 43.81 43.93+.22 Vereit .55 57113 9.18 9.02 9.10—.07 VerizonCm 2.46 42026 61.19 60.25 60.44—.73 WellsFargo 2.04 88140 54.42 53.43 53.61—.75 WhitngPet 77871 6.58 6.03 6.10—.25 WmsCos 1.52 40087 22.97 22.60 22.71+.06 Yamanag .02 65152 3.74 3.61 3.72+.05 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.