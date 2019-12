BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 56894 3.59…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 56894 3.59 3.43 3.48—.04 AT&TInc 2.04 91539 38.57 38.20 38.41+.24 Alibaba 118693 204.22 202.87 203.16—1.48 AlpAlerMLP 1.35e 187947 8.33 8.18 8.28+.10 Ambev .05e 81513 4.55 4.46 4.54+.09 AEagleOut .55 55607 14.80 13.91 14.72+.59 Annaly 1e 32151 9.42 9.35 9.38 AnteroMid .45e 46384 6.04 5.41 5.95+.48 AnteroRes 1 59715 3.01 2.64 2.93+.27 AuroraC 62003 2.49 2.45 2.47+.02 BPPLC 2.46f 31383 37.10 36.58 36.91+.35 BcBilVArg .27e 130899 5.45 5.27 5.42+.18 BcoBrad .06a 35026 8.44 8.31 8.38+.14 BcoSantSA .21e 68483 4.07 3.97 4.04+.15 BkofAm .72 263446 34.50 33.68 34.39+.75 BarrickGld 2.82e 67322 17.98 17.34 17.64+.02 BauschHl 61901 31.28 29.66 31.27+1.94 BlackBerry 33620 5.68 5.52 5.62+.08 BlockHR 1.04 33346 23.58 22.97 23.44+.42 BrMySq 1.80 77141 64.03 62.42 63.37+.96 CntryLink 1 37590 14.06 13.82 13.85—.17 ChesEng 252111 .78 .75 .78+.03 Chewyn 34391 28.68 27.01 28.40+1.52 CienaCorp 120602 40.99 37.97 40.77+5.36 CgpVelLCrd 55460 13.16 12.64 12.94+.34 CgpVelICrd 137613 4.00 3.83 3.90—.12 Citigroup 2.04f 62785 77.52 75.62 77.06+1.51 ClevCliffs .24 93183 9.02 8.62 8.74—.10 CocaCola 1.60 39400 54.45 53.94 54.29+.34 Coeur 31835 7.38 6.89 6.94—.14 Constellm 61632 14.94 14.33 14.65+.06 Danaher .68 182267 151.35 149.07 151.33+1.66 DeltaAir 1.61 46803 57.49 55.61 56.99+1.91 DenburyR 60059 1.16 1.10 1.15+.05 DeutschBk .12e 70472 7.60 7.41 7.55+.29 Diebold .40 32176 10.48 7.84 9.95+2.22 DxSOXBrrs 44012 24.91 22.81 23.48—1.29 DxGBull 79410 30.66 28.38 29.01—.44 DxGlMBr 50861 13.06 11.99 12.74+.11 DirSPBear 60000 14.49 13.96 14.21—.23 DirDGlBr 132363 7.16 6.63 7.02+.12 EnCanag .07 x118740 4.25 4.02 4.16+.15 EgyTrnsfr 1.22 107167 12.65 12.20 12.57+.41 EntProdPt 1.77f 32529 28.27 27.51 28.19+.52 EnvistaHn 78120 28.84 28.00 28.48+.33 ExxonMbl 3.48 57642 70.14 68.90 69.91+.95 FMajSilvg 35598 11.06 10.55 10.66—.05 FordM .60a 208159 9.29 9.11 9.28+.17 FrptMcM .20 163939 13.08 12.64 12.90+.06 GenElec .04 441438 11.50 11.24 11.34+.37 GenMotors 1.52 40583 36.13 35.24 36.04+.80 Genworth 47915 4.65 4.44 4.55+.09 Gerdau .02e 33211 4.32 4.23 4.29+.05 GoldFLtd .01e 38169 6.25 5.89 5.97—.11 HPInc .70f 68645 20.47 19.94 20.37+.30 Hallibrtn .72 63943 24.25 23.44 24.09+.71 Hanesbds .60 34314 15.47 14.99 15.10+.12 HarmonyG .05 36658 3.42 3.19 3.24—.04 HeclaM .01e 54031 2.92 2.80 2.89+.03 HPEnt .45e 37024 16.24 15.87 16.18+.31 HomeDp 5.44 43636 214.13 211.18 211.31—.69 HostHotls .85a 54900 17.87 17.46 17.66—.25 ICICIBk .19e 37633 15.09 14.96 15.02+.04 iPtShFut 300638 17.29 16.23 16.76—.46 iShGold 139431 14.20 14.00 14.04—.08 iShBrazil .67e 133398 45.62 45.11 45.55+.63 iShHK .61e 44766 24.15 23.70 23.92+.42 iShSKor .65e 33623 60.82 59.52 60.36+1.42 iShSilver 87113 15.96 15.67 15.76+.01 iShChinaLC .87e 309494 42.50 41.96 42.35+.37 iShEMkts .59e 668736 44.25 43.77 44.15+.47 iShCorUSTr .33 36575 26.10 25.94 25.97—.14 iSh20yrT 3.05 72131 139.29 136.78 137.38—2.37 iSEafe 1.66e 126801 69.25 68.60 68.89+.17 iShiBxHYB 5.09 94680 87.61 87.33 87.41+.09 iShR2K 1.77e 101822 165.10 162.25 163.57+1.01 iShREst 2.76e 38554 92.05 90.41 90.59—1.12 iShCorEafe 1.56e 32606 65.12 64.54 64.80+.15 Infosys 40988 10.03 9.90 9.97—.11 iShJapan 34918 60.69 60.11 60.40—.02 iSTaiwn 51008 41.71 41.07 41.52+.81 iShCorEM .95e 113868 53.33 52.57 53.00+.59 ItauUnH 62901 8.73 8.61 8.66+.07 JPMorgCh 3.20 55637 137.76 134.21 137.67+3.49 Keycorp .74 41760 20.22 19.70 20.10+.45 KindMorg 1 45715 20.46 20.13 20.35+.15 Kinrossg 49889 4.52 4.35 4.38—.05 KosmosEn .18 55345 5.31 5.10 5.27+.11 LBrands 1.20 36534 18.15 17.16 18.14+.84 LloydBkg .47a 43349 3.20 3.16 3.18+.04 Macys 1.51 x90840 15.65 15.25 15.60+.28 Mallinckdt 34462 3.65 3.37 3.59+.23 MarathnO .20 39830 13.05 12.61 13.02+.41 MorgStan 1.40 40251 50.64 49.47 50.27+.82 NewmtM .56 32081 41.18 40.57 40.95+.05 NobleCorp .08 51292 1.03 .96 .98—.05 NokiaCp .19e 139282 3.57 3.50 3.57+.10 OasisPet 37524 2.90 2.74 2.88+.11 OcciPet 3.16 45875 38.53 37.59 38.14+.60 Oracle .96 54487 56.66 55.76 56.22—.09 PG&ECp 176289 12.25 11.02 11.66—.49 Petrobras 54247 16.03 15.78 15.95+.24 Pfizer 1.44 48082 38.62 38.17 38.49+.27 Pinterestn 41354 18.18 17.68 17.69—.51 ProShSP 34196 24.78 24.48 24.62—.13 PrUShSP 49834 26.43 25.78 26.09—.29 Qudian 38911 4.64 4.35 4.37—.23 RangeRs .08 x40180 4.34 4.06 4.33+.27 RegionsFn .62 47178 17.35 16.85 17.28+.44 SpdrGold 52448 139.85 137.95 138.29—.63 S&P500ETF 4.13e 386864 317.99 314.17 316.13+1.71 SpdrOGEx .73e 147100 22.10 21.39 21.99+.60 Schlmbrg 2 62597 39.64 38.33 39.15+.75 Schwab .68 80290 51.65 49.66 50.94+1.34 SeaLtd 31475 37.48 36.26 37.08+.31 SlackTcn 51704 20.95 20.22 20.29—.46 SnapIncA 56984 14.37 14.07 14.14—.10 SwstnEngy 86610 2.11 2.00 2.09+.08 Sprint 34013 5.29 5.20 5.21—.05 SPMatls .98e 33270 60.92 60.00 60.57+.50 SPHlthC 1.01e 36646 101.28 100.02 100.53+.51 SPCnSt 1.28e 45821 63.02 62.52 62.62+.01 SPEngy 2.04e 89335 60.92 59.69 60.68+1.01 SPDRFncl .46e 236210 30.78 30.25 30.70+.47 SPInds 1.12e 64597 82.19 81.04 81.70+.49 SPTech .78e 57036 88.98 87.50 88.27+.31 SpdrRESel 35187 38.16 37.50 37.57—.45 SPUtil 1.55e 67256 63.32 63.00 63.15—.01 TailorBr .72 67303 4.86 4.30 4.39—.47 TaiwSemi .73e 81424 58.51 57.02 58.24+2.34 TevaPhrm .73e 74636 9.91 9.54 9.76+.20 Transocn 68055 5.99 5.61 5.92+.27 Twitter 70997 30.59 30.09 30.11—.45 UberTchn 119480 28.75 28.19 28.36—.06 USOilFd 117954 12.47 12.30 12.40+.10 USSteel .20 83995 14.42 13.60 14.02+.12 ValeSA .29e 109235 12.82 12.55 12.78+.20 VanEGold .06e 259446 28.11 27.39 27.58—.13 VnEkRus .01e 42496 25.52 25.25 25.36+.80 VEckOilSvc .47e 73720 13.07 12.62 12.93+.33 VanEJrGld 43636 40.02 38.89 39.22—.21 VangREIT 3.08e 34295 91.91 90.21 90.38—1.19 VangEmg 1.10e 84380 43.78 43.19 43.52+.37 VangFTSE 1.10e 45463 43.72 43.32 43.51+.14 Vereit .55 46612 9.48 9.19 9.22—.19 WPXEngy 40920 11.08 10.65 11.03+.39 WellsFargo 2.04 69273 54.24 53.10 54.07+.90 WhitngPet 32963 6.13 5.62 6.10+.45 WmsCos 1.52 x59087 22.93 22.66 22.85+.04 Yamanag .02 84148 3.82 3.64 3.68—.04 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.