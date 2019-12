BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 88287 3.59…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 88287 3.59 3.43 3.54+.13 AT&TInc 2.04 82580 38.25 38.01 38.10+.04 AbbVie 4.72f 30196 87.26 86.61 86.71+.15 Alibaba 42096 203.00 200.72 202.55+2.10 AlpAlerMLP 1.35e 126825 8.26 8.16 8.20+.01 Alteryx 28111 107.19 96.31 96.78—10.83 Altice .07e 28905 26.38 25.50 26.18+.77 Ambev .05e 35732 4.47 4.42 4.43+.03 AEagleOut .55 109919 14.45 13.78 14.11—1.02 AnglogldA 23623 20.50 19.97 20.35+1.08 AnteroMid .45e 29856 5.61 5.41 5.44—.12 AnteroRes 1 28813 2.75 2.64 2.69+.01 Apache 1 21489 21.48 20.86 21.22+.29 AuroraC 131676 2.60 2.46 2.48—.05 BPPLC 2.46f 38834 36.95 36.55 36.63—.39 BcBilVArg .27e 66672 5.29 5.23 5.23+.01 BcoBrad .06a 79096 8.34 8.21 8.22—.06 BcoSantSA .21e 29420 3.92 3.90 3.91+.03 BkofAm .72 162608 33.73 33.48 33.61+.08 Barclay .15e 21141 8.96 8.84 8.91—.03 BarrickGld 2.82e 53277 17.57 17.24 17.53+.39 Boeing 8.22 45541 343.72 338.50 343.59—4.31 BrMySq 1.80 64043 62.98 62.10 62.15+.06 CVSHealth 2 20711 73.42 72.84 73.26+.08 CallonPet 26688 4.38 4.22 4.24—.04 CanopyGr 39081 20.76 20.08 20.19+.10 CntryLink 1 29652 14.10 13.93 13.95—.19 ChesEng 309642 .79 .72 .75—.03 Chevron 4.76 24973 117.66 116.73 116.99—.90 Chewyn 37635 27.42 26.06 27.22+1.72 CienaCorp 22568 35.63 34.44 35.37+.68 CgpVelLCrd 56944 12.84 12.13 12.42—.50 CgpVelICrd 149264 4.14 3.93 4.06+.15 Citigroup 2.04f 34918 76.21 75.50 75.55—.23 ClevCliffs .24 66582 8.87 8.56 8.86+.31 Cloudera 21765 11.10 10.73 10.88—.19 CocaCola 1.60 28438 54.15 53.91 53.93+.16 ColonCap 37314 4.74 4.60 4.60—.10 Coty .50 27422 11.69 11.50 11.56—.07 Danaher .68 165597 150.47 148.19 148.68—.16 DenburyR 41573 1.14 1.09 1.10—.01 DxSOXBrrs 24265 26.27 25.05 25.22—1.31 DxGBull 59808 29.12 27.72 28.83+1.25 DxGlMBr 25731 13.70 12.90 13.07—.70 DirDGlBr 69816 7.37 7.00 7.07—.32 Disney 1.76 26487 147.89 146.99 147.14+1.04 EnCanag .07 53023 4.08 3.97 4.02—.02 EgyTrnsfr 1.22 57214 12.24 12.04 12.11+.07 EntProdPt 1.77f 52307 28.06 27.31 27.76+.59 EnvistaHn 45326 27.69 27.50 27.64—.11 Equinor 1.04 27209 18.43 18.27 18.32+.04 ExxonMbl 3.48 54065 69.76 68.67 69.34+.28 FiatChrys 55458 14.41 14.23 14.24—.18 FstHorizon .56 24788 16.34 16.19 16.24+.04 FordM .60a 114733 9.13 9.06 9.11+.04 FrankRes 1.08f 25074 26.71 25.77 25.95+.11 FrptMcM .20 152659 12.76 12.43 12.74+.46 GameStop 1.52 128692 5.81 5.18 5.33—1.19 GenElec .04 114210 11.09 10.95 10.98—.04 GenMill 1.96 22430 53.23 51.36 51.54—1.70 Gerdau .02e 20462 4.29 4.23 4.24+.02 GblXMLP .90e 41477 7.69 7.60 7.64+.02 GoldFLtd .01e 24406 6.04 5.85 5.96+.13 HPInc .70f 53928 20.23 19.99 20.07—.14 Hallibrtn .72 41473 23.31 22.80 23.28+.49 HarmonyG .05 30409 3.26 3.16 3.20+.08 HeclaM .01e 23123 2.86 2.78 2.83+.03 HPEnt .45e 28678 16.09 15.86 15.89+.05 HomeDp 5.44 44034 213.65 210.61 211.42—4.48 iPtShFut 100721 17.54 17.29 17.47—.16 iShGold 46548 14.08 14.02 14.06+.06 iShBrazil .67e 33967 44.96 44.80 44.81+.40 iShSilver 61399 15.74 15.56 15.71+.14 iShChinaLC .87e 107193 41.79 41.68 41.71+.50 iShEMkts .59e 182716 43.43 43.27 43.37+.32 iSEafe 1.66e 56473 68.61 68.37 68.50+.14 iShiBxHYB 5.09 54952 87.19 87.09 87.12—.02 iShR2K 1.77e 69195 163.08 161.95 162.25—.36 iShREst 2.76e 23164 92.73 91.96 91.98—.63 iShCorEafe 1.56e 22568 64.55 64.33 64.46+.08 Infosys 74210 10.10 10.02 10.05+.01 Intelsat 30562 6.44 6.10 6.27+.12 Invesco 1.24 25472 16.99 16.68 16.90+.05 iShJapan 26432 60.35 60.17 60.29 iShCorEM .95e 45012 52.17 51.99 52.10+.40 ItauUnH 85538 8.84 8.68 8.68+.03 JPMorgCh 3.20 25558 135.02 134.01 134.23—.27 JohnJn 3.80 22540 141.98 140.63 141.37+1.38 KindMorg 1 29905 20.22 20.08 20.13+.01 Kinrossg 32650 4.38 4.27 4.37+.10 KosmosEn .18 23255 5.11 4.96 5.10+.05 LBrands 1.20 34200 17.73 17.08 17.19—.65 Macys 1.51 101650 15.96 15.67 15.84+.10 Mallinckdt 22848 3.50 3.23 3.31—.04 MarathnO .20 30673 12.70 12.55 12.61+.02 McDerI 20878 .79 .77 .78+.00 MorgStan 1.40 21165 49.79 49.50 49.51—.16 NewmtM .56 28997 40.75 40.15 40.63+.64 NokiaCp .19e 63634 3.47 3.44 3.46+.04 Novartis 2.75e 21946 92.92 92.42 92.75—.05 OasisPet 30883 2.84 2.73 2.75 OcciPet 3.16 26353 37.97 37.54 37.94+.37 Oracle .96 41688 56.39 55.65 56.32+.50 PG&ECp 224710 13.09 11.93 12.09—.23 PennyMac 1.88 74531 22.29 22.14 22.18—.57 Petrobras 45579 15.80 15.63 15.64+.05 Pfizer 1.44 52257 38.57 38.20 38.32—.16 Pinterestn 28071 18.25 17.88 18.16+.17 ProgsvCp .10e 37689 71.10 69.03 70.94—1.91 Qudian 21474 4.83 4.64 4.65—.16 RangeRs .08 36960 4.14 3.99 4.11—.04 RegionsFn .62 36715 17.12 16.88 16.94—.06 S&P500ETF 4.13e 145829 313.78 313.62 313.72+.19 SpdrOGEx .73e 119303 21.68 21.34 21.44—.08 Schlmbrg 2 62983 38.37 37.48 38.28+.94 SeaLtd 26673 36.71 36.01 36.34—.29 SibanyeG .14r 52476 9.24 8.89 9.17+.67 SlackTcn 106624 21.95 20.72 20.89—1.36 SnapIncA 58709 14.15 13.96 14.08—.01 SwstnEngy 57587 2.06 1.98 1.100—.04 Sprint 42786 5.35 5.27 5.27—.07 SPCnSt 1.28e 22324 62.76 62.54 62.57+.05 SPEngy 2.04e 53347 60.08 59.61 59.76—.01 SPDRFncl .46e 79461 30.34 30.21 30.22—.09 SPInds 1.12e 29851 80.99 80.58 80.81+.11 SPUtil 1.55e 41410 63.26 62.90 62.99+.01 TaiwSemi .73e 42540 56.04 55.03 55.92+1.40 TevaPhrm .73e 46060 9.58 9.38 9.47—.03 Transocn 52135 5.77 5.56 5.58—.07 TruistFn 1.80f 22701 55.26 53.87 54.12—1.01 TurqHillRs 35907 .65 .60 .62+.03 Twitter 33143 30.16 29.86 30.15+.31 UberTchn 96124 28.55 27.85 28.38+.49 UtdNtrlF 33123 8.90 7.25 7.34—2.53 USBancrp 1.68f 34539 60.45 59.30 59.50—.45 USOilFd 92578 12.37 12.14 12.23—.16 USSteel .20 65932 14.52 13.91 14.21+.32 ValeSA .29e 50361 12.57 12.41 12.54+.24 VanEGold .06e 168639 27.62 27.16 27.54+.41 VEckOilSvc .47e 47151 12.59 12.37 12.50+.12 VanEJrGld 31653 39.11 38.35 38.95+.69 VangEmg 1.10e 31915 42.96 42.83 42.89+.31 VangFTSE 1.10e 24784 43.29 43.13 43.23+.10 Vereit .55 28744 9.62 9.49 9.51—.09 VerizonCm 2.46 31551 61.42 61.04 61.11—.13 VirgnGal 29336 9.40 9.05 9.22+.25 WellsFargo 2.04 42361 53.98 53.69 53.74+.05 WhitngPet 25517 5.80 5.53 5.58—.14 WmsCos 1.52 35663 23.28 22.92 23.08+.14 Yamanag .02 74867 3.70 3.55 3.69+.15 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.