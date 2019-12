BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 83725 3.32 3.17 3.24+.07 AT&TInc 2.04 68655 38.58 38.26 38.40+.21 AlcoaCp 26751 20.76 20.06 20.70+.83 Alibaba 71176 200.96 199.51 200.92+.92 AlpAlerMLP 1.35e 88772 7.83 7.70 7.80+.09 Altice .07e 32226 25.96 25.47 25.83+.50 Ambev .05e 47413 4.39 4.34 4.36+.04 AmIntlGrp 1.28 24515 51.80 51.15 51.53+.39 Annaly 1e 28280 9.42 9.33 9.42+.07 AnteroRes 1 24372 2.16 2.06 2.16+.06 Apache 1 40414 19.62 18.33 19.61+1.03 AuroraC 68835 2.45 2.42 2.44—.01 BPPLC 2.46f 30445 37.35 36.93 37.24+.59 BcBilVArg .27e 28495 5.29 5.24 5.26+.03 BcoBrad .06a 44093 8.33 8.22 8.23—.02 BcoSantSA .21e 27771 3.94 3.90 3.91+.02 BkofAm .72 223303 33.80 33.57 33.78+.69 BarrickGld 2.82e 41768 17.11 16.82 16.93—.23 BigLots 1.20 148834 24.51 22.90 24.19+5.03 BlockHR 1.04 x34327 23.81 23.26 23.72+.62 BostonSci 30685 44.03 43.36 43.92+.66 BrMySq 1.64 56903 60.80 59.82 60.72+1.24 CallonPet 51344 4.08 3.85 4.06+.25 CenovusE .25 32443 9.14 8.71 9.12+.42 CntryLink 1 25232 14.40 14.17 14.35+.21 Chemours 1 37377 17.65 15.40 17.03+1.97 ChesEng 265243 .76 .72 .75+.03 CienaCorp 48096 35.00 33.22 34.100—1.29 CgpVelLCrd 95315 13.24 12.09 12.81+.49 CgpVelICrd 299542 4.18 3.80 3.94—.17 Citigroup 2.04f 44076 76.15 75.60 76.14+1.43 ClevCliffs .24 91680 8.39 8.06 8.23+.29 Cloudera 124205 11.21 10.58 10.100+.99 CocaCola 1.60 29262 54.47 54.17 54.43+.24 Coeur 38491 7.08 6.73 6.80—.44 ConocoPhil 1.68f 34109 62.04 60.13 61.95+2.11 Danaher .68 81705 148.85 146.79 148.73+1.54 DenburyR 62023 1.06 1.00 1.03+.02 DxGBull 62305 28.48 27.50 27.84—1.34 DxGlMBr 40173 13.70 13.26 13.57+.81 DirSPBear 40454 14.49 14.32 14.34—.43 DirDGlBr 105313 7.44 7.21 7.37+.35 Dupontrs 1.20 32684 63.95 62.75 63.73+1.74 EnCanag .07 140723 4.07 3.86 4.05+.12 EgyTrnsfr 1.22 64144 11.71 11.45 11.57—.03 EnvistaHn 36486 27.99 27.69 27.90+.08 EveriHldgs 37729 12.79 12.12 12.25+.39 ExxonMbl 3.48 55750 69.87 68.76 69.69+1.28 FMajSilvg 36467 10.90 10.61 10.69—.55 FordM .60a 156478 9.07 8.95 9.04+.11 FrptMcM .20 78571 11.74 11.52 11.61+.28 GenElec .04 166279 11.06 10.85 11.02+.23 Genworth 24560 4.20 3.95 4.18+.25 Gerdau .02e 37856 4.21 4.09 4.20+.12 HPInc .70f 36089 20.65 20.41 20.65+.33 Hallibrtn .72 50143 22.24 21.36 22.04+.62 HeclaM .01e 75412 2.87 2.68 2.73—.20 HostHotls .85a 27846 18.05 17.80 18.02+.30 IAMGldg 1.52f 27628 3.57 3.48 3.51—.06 ICICIBk .19e 32312 14.74 14.66 14.69—.08 iPtShFut 211560 16.97 16.58 16.70—.63 iShGold 111052 13.99 13.94 13.96—.15 iShBrazil .67e 80965 44.49 44.28 44.32+.31 iShEMU .86e 34734 40.95 40.82 40.87+.22 iShSilver 129235 15.61 15.45 15.49—.36 iShChinaLC .87e 84106 41.39 41.25 41.25+.35 iSCorSP500 4.38e 29767 317.09 315.89 316.92+3.08 iShEMkts .59e 255669 43.00 42.98 42.99+.17 iShiBoxIG 3.87 32184 127.86 127.30 127.63—.11 iSh20yrT 3.05 33389 139.12 137.86 138.37—.75 iSEafe 1.66e 74836 68.67 68.55 68.64+.57 iShiBxHYB 5.09 74752 87.01 86.85 86.94+.13 iShR2K 1.77e 83056 163.18 162.50 163.12+2.18 Intelsat 31356 6.53 6.01 6.46+.41 iShJapan 29792 60.68 60.51 60.64+.67 iShCorEM .95e 32504 51.82 51.67 51.69+.18 ItauUnH 117978 8.74 8.57 8.58—.10 JPMorgCh 3.20 44247 135.63 134.65 135.57+2.51 JohnJn 3.80 28189 141.58 139.46 141.25+1.69 Keycorp .74 51461 19.77 19.57 19.72+.42 KindMorg 1 49305 19.87 19.67 19.81+.13 Kinrossg 61260 4.36 4.28 4.32—.13 KosmosEn .18 26260 6.29 5.97 6.02+.02 Kroger .56f 41725 27.45 26.86 27.27+.47 LBrands 1.20 32288 18.52 18.14 18.19+.12 LaredoPet 25683 2.40 2.25 2.38+.10 Macys 1.51 93345 15.52 15.22 15.34+.23 MarathnO .20 49383 12.42 12.06 12.39+.35 McDerI 33055 .83 .79 .79—.02 MorgStan 1.40 35505 50.16 49.82 50.15+1.08 Nabors .24 42041 2.29 2.10 2.29+.20 NewmtM .56 24653 40.01 39.38 39.80—.21 NikeB .98f 24084 97.31 96.38 97.19+1.40 NokiaCp .19e 71543 3.51 3.46 3.48 OasisPet 56042 2.63 2.47 2.62+.15 OcciPet 3.16 43878 39.03 38.10 38.90+.92 OiSAC 43260 1.08 1.04 1.05+.03 Oracle .96 40807 55.13 54.61 54.89+.21 PG&ECp 77229 10.20 9.44 9.80+.02 PagrDutyn 31832 22.75 20.53 22.17—2.82 Penney 30633 1.14 1.10 1.14+.04 Petrobras 55560 15.59 15.35 15.50+.28 Pfizer 1.44 45119 38.52 38.23 38.48+.45 PrUShCrd 32351 13.59 12.76 13.07—.37 ProShSP 27077 24.78 24.68 24.70—.25 PrUShSP 39096 26.43 26.22 26.25—.53 QEPRes .08 29662 3.54 3.39 3.52+.17 RangeRs .08 45299 3.83 3.49 3.83+.22 RegionsFn .62 29606 17.07 16.89 16.96+.28 SpdrGold 32691 137.83 137.40 137.58—1.42 S&P500ETF 4.13e 216520 315.28 314.11 315.09+3.07 SpdrOGEx .73e 214919 21.20 20.54 21.16+.67 Salesforce 24102 159.50 157.59 158.54+.32 Schlmbrg 2 34462 36.89 36.01 36.72+.87 Schwab .68 51475 49.97 49.32 49.56+.82 SlackTcn 94561 23.14 22.11 22.97+.19 SnapIncA 44486 14.95 14.70 14.75+.07 SwstnEngy 101426 2.03 1.93 2.01+.05 Sprint 82624 5.56 5.42 5.55+.14 SPHlthC 1.01e 24280 100.73 100.20 100.66+.91 SPCnSt 1.28e 30364 62.91 62.52 62.82+.39 SPEngy 2.04e 73307 59.90 58.84 59.84+1.24 SPDRFncl .46e 207899 30.43 30.28 30.43+.47 SPInds 1.12e 39533 81.26 80.86 81.12+.98 SPTech .78e 24580 87.77 87.39 87.72+.92 SPUtil 1.55e 35931 63.58 63.16 63.46+.06 TaiwSemi .73e 24959 55.01 54.50 54.97+.57 Technip .13 27097 19.09 18.65 18.91+.01 TevaPhrm .73e 72031 10.11 9.85 9.89+.07 Transocn 111571 5.74 5.32 5.74+.42 TurqHillRs 53324 .62 .57 .59+.02 Twitter 34429 30.47 30.20 30.23+.19 UberTchn 161280 28.93 27.80 28.07—.59 USOilFd 144983 12.50 12.12 12.36+.17 USSteel .20 68200 13.98 13.58 13.88+.55 Valaris 57966 5.12 4.42 5.04+.48 ValeSA .29e 53751 12.36 12.23 12.30+.18 VanEGold .06e 179484 27.39 27.07 27.18—.44 VEckOilSvc .47e 59213 12.28 11.89 12.27+.43 VanEJrGld 32716 38.84 38.41 38.52—.84 VangEmg 1.10e 38747 42.70 42.56 42.58+.09 Vereit .55 25603 9.68 9.61 9.66+.05 VerizonCm 2.46 28033 61.24 60.91 61.10+.28 VistraEnn .50 25200 24.59 24.01 24.32—.14 WPXEngy 35568 10.52 10.11 10.43+.36 WellsFargo 2.04 54883 54.19 53.69 54.15+.92 WhitngPet 65402 5.27 4.63 5.07+.39 WmsCos 1.52 81545 22.64 22.25 22.32+.13 Yamanag .02 103823 3.68 3.58 3.61—.16 Yext 55312 14.39 12.83 13.98—2.63 