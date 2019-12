BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 67191 3.19 3.07 3.10—.05 AT&TInc 2.04 59147 38.30 38.01 38.28+.18 AbbVie 4.72f 24217 87.25 86.26 86.50—.70 Alibaba 102933 199.97 196.43 199.59+5.85 AlpAlerMLP 1.35e 99943 7.83 7.74 7.80+.09 Altice .07e 35881 25.61 24.83 25.32+.40 Ambev .05e 60301 4.33 4.26 4.30—.02 Annaly 1e 37967 9.37 9.29 9.31—.06 AnteroRes 1 32662 2.24 2.07 2.12—.05 Apache 1 26902 18.98 18.44 18.77+.07 AtHomGr 104779 5.70 4.70 5.58—2.98 AuroraC 101201 2.52 2.42 2.48 BPPLC 2.46f 28576 37.09 36.68 36.77—.29 BcBilVArg .27e 71033 5.26 5.20 5.22+.02 BcoBrad .06a 36371 8.31 8.22 8.28+.12 BkofAm .72 x148152 33.18 33.00 33.06+.09 BarrickGld 2.82e 37689 17.26 17.05 17.25+.22 BlockHR 1.04 23117 23.90 22.86 22.93—.46 BrMySq 1.64 55831 59.50 58.80 59.41+.51 CBLAsc .30 36825 1.18 1.02 1.14+.13 CabotO&G .40f 35361 16.34 15.90 15.97—.14 CallonPet 49617 3.91 3.75 3.89+.16 CanopyGr 25683 18.89 18.21 18.78+.40 CenovusE .25 21745 8.91 8.72 8.80—.01 ChesEng 614310 .81 .74 .76+.02 CgpVelLCrd 66249 12.78 12.19 12.47+.15 CgpVelICrd 216907 4.15 3.96 4.06—.05 Citigroup 2.04f 29407 74.78 74.39 74.57+.34 ClevCliffs .24 46523 7.99 7.75 7.79—.15 CocaCola 1.60 29934 54.29 53.87 53.88—.41 Cortevan 23031 25.09 24.10 24.31—.54 Danaher .68 69223 147.09 145.51 146.63—.69 DenburyR 40448 1.03 .99 .99—.02 DxGBull 49137 29.79 28.36 29.77+.91 DxGlMBr 28237 13.17 12.42 12.43—.52 DirSPBear 35930 14.99 14.75 14.89+.04 DirDGlBr 64008 7.26 6.90 6.91—.21 DollarGen 1.28 25163 155.69 152.00 153.90+.35 Dupontrs 1.20 27920 63.53 61.63 62.11—.66 EldrGldgrs 41829 7.70 7.22 7.37—.56 EnCanag .07 75313 4.12 3.98 4.00—.07 EgyTrnsfr 1.22 78702 11.62 11.33 11.60+.27 Equinor 1.04 26974 18.53 18.33 18.43—.03 Express 33586 4.90 4.42 4.89+.98 ExxonMbl 3.48 31888 68.97 68.37 68.65—.00 FordM .60a 84264 9.00 8.89 8.91—.05 FrptMcM .20 46387 11.32 11.10 11.20+.09 GenElec .04 144548 10.96 10.76 10.85—.06 GenMotors 1.52 x24471 35.65 35.28 35.33—.10 Gerdau .02e 47541 4.11 4.01 4.10+.03 GoldFLtd .01e 57252 6.07 5.76 6.04+.02 GrphTInt .34e 40158 13.20 12.35 12.77—1.17 HPInc .70f 51258 20.26 19.96 20.21+.17 Hallibrtn .72 37917 21.74 21.38 21.50+.03 HeclaM .01e 52353 2.95 2.78 2.95+.18 HPEnt .45e 24366 15.97 15.80 15.88+.14 HostHotls .85a 27315 17.75 17.55 17.62+.07 ICICIBk .19e 46258 14.77 14.60 14.77—.01 iPtShFut 160149 17.88 17.26 17.55—.01 iShGold 90176 14.15 14.08 14.14+.05 iShBrazil .67e 61505 44.21 43.68 44.10+.49 iShSilver 50242 15.88 15.74 15.87+.11 iShChinaLC .87e 58803 40.98 40.84 40.94+.06 iShEMkts .59e 163556 42.86 42.65 42.82+.19 iShiBoxIG 3.87 28471 127.82 127.47 127.71—.17 iSh20yrT 3.05 32568 139.34 138.60 139.17—.63 iSEafe 1.66e 97434 68.24 67.98 68.04—.16 iShiBxHYB 5.09 77407 86.74 86.58 86.71+.03 iShR2K 1.77e 36597 161.65 160.49 161.05+.27 iShCorEafe 1.56e 26175 64.22 63.97 64.04—.12 Infosys 25745 9.94 9.85 9.89+.03 iShJapan 25940 60.11 59.94 60.00—.21 ItauUnH 93361 8.77 8.66 8.72+.11 JPMorgCh 3.20 30706 132.87 132.18 132.78+.44 Keycorp .74 26413 19.27 19.07 19.16+.07 KindMorg 1 55859 19.61 19.31 19.60+.30 Kinrossg 37739 4.46 4.36 4.46+.09 Kroger .56f 71880 27.81 26.25 26.42—1.23 LBrands 1.20 35063 18.84 18.19 18.27—.43 LaredoPet 26717 2.35 2.21 2.26+.01 Macys 1.51 119285 15.23 14.90 15.07+.23 Mallinckdt 47044 3.90 3.48 3.52—.36 MarathnO .20 35481 12.33 12.01 12.09—.08 McDerI 23930 .85 .79 .82—.01 MorgStan 1.40 24940 49.26 48.97 48.99+.15 Nabors .24 23037 2.13 2.02 2.12+.12 NikeB .98f 28183 95.90 94.68 94.82+1.10 NobleEngy .48 23495 21.34 20.90 21.24+.33 NokiaCp .19e 83726 3.49 3.44 3.49+.04 NordicAm .11e 23325 3.77 3.54 3.71+.24 OasisPet 35169 2.58 2.46 2.53+.05 OcciPet 3.16 35975 38.80 38.03 38.20—.25 Oracle .96 36851 54.65 54.30 54.59+.18 PG&ECp 122162 10.16 8.96 9.41—.06 Penney 45743 1.17 1.08 1.09—.05 PetrbrsA 23944 14.47 14.16 14.44+.36 Petrobras 97888 15.33 14.97 15.29+.45 Pfizer 1.44 42692 38.37 37.79 37.97—.17 Pinterestn 21810 18.60 18.15 18.56+.19 ProShSP 27619 25.06 24.92 25.01+.02 PrUShSP 26396 27.03 26.74 26.91+.05 RH 30358 227.43 209.15 226.09+20.47 RangeRs .08 48540 3.75 3.56 3.72+.13 ReadyCap 1.60f 23549 15.55 15.35 15.48—.42 RegionsFn .62 x32683 16.74 16.58 16.63+.11 S&P500ETF 4.13e 130327 312.25 310.58 311.28—.19 SpdrBiot .44e 30045 94.52 93.06 93.87—.97 SpdrOGEx .73e 116382 20.96 20.54 20.72+.06 Salesforce 35726 158.42 155.25 157.75+1.32 Schlmbrg 2 29847 36.47 35.81 36.07—.12 Schwab .68 30359 49.30 48.64 48.73—.30 Shopify 22651 376.59 360.26 365.08—6.92 SibanyeG .14r 23449 8.59 8.47 8.56—.09 SignetJwl 1.48 30839 19.13 17.39 18.13+1.48 SlackTcn 188710 22.49 20.67 22.47+.81 SnapIncA 46519 15.16 14.86 14.88—.12 SwstnEngy 73380 1.98 1.90 1.96+.04 Sprint 64583 5.68 5.53 5.54—.12 SPHlthC 1.01e 24156 99.90 98.91 99.61—.14 SPCnSt 1.28e 22543 62.47 62.10 62.12—.33 SPEngy 2.04e 45071 59.20 58.61 58.82—.06 SPDRFncl .46e 153077 29.96 29.83 29.89+.07 SPInds 1.12e 37748 80.33 79.79 79.96—.16 SPTech .78e 27127 86.87 86.39 86.62+.14 SPUtil 1.55e 41353 63.28 63.03 63.22—.07 TaiwSemi .73e 28913 54.02 53.49 54.01+.83 TevaPhrm .73e 94906 10.41 9.93 9.98—.36 Transocn 73419 5.56 5.31 5.45+.09 Twitter 34690 30.28 29.92 30.20+.20 UberTchn 70467 28.99 28.54 28.84—.23 USBancrp 1.68f 21844 59.88 59.17 59.43+.12 USNGas 27432 18.89 18.44 18.74+.23 USOilFd 149032 12.35 12.16 12.24+.05 USSteel .20 49179 13.48 13.02 13.32—.03 ValeSA .29e 47370 12.15 11.99 12.12+.02 VanEGold .06e 107659 27.80 27.33 27.79+.31 VnEkRus .01e 37084 24.23 24.10 24.17—.06 VEckOilSvc .47e 41729 12.07 11.81 11.96+.02 VanEJrGld 29413 39.71 38.93 39.69+.48 VangEmg 1.10e 44098 42.51 42.33 42.48+.21 VangFTSE 1.10e 22299 43.03 42.86 42.91—.08 Vereit .55 24320 9.64 9.53 9.63+.05 Vipshop 23312 13.06 12.91 13.04+.20 VistraEnn .50 32409 25.30 24.36 24.54—.58 WPXEngy 22232 10.45 10.24 10.29—.06 WashPrGp 1 23037 3.82 3.65 3.68—.12 WellsFargo 2.04 41807 53.53 53.10 53.24 WhitngPet 42794 5.09 4.78 4.91—.14 WmsCos 1.52 56324 22.50 22.08 22.17+.04 Yamanag .02 45641 3.82 3.74 3.81+.05 ————————— 