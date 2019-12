BC-150-actives-f The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Wednesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 133037 3.59 3.43 3.52+.11 AT&TInc 2.04 185259 38.25 38.00 38.17+.11 AbbVie 4.72f 73254 87.26 86.23 86.70+.14 Alibaba 117423 204.80 200.72 204.64+4.19 AlpAlerMLP 1.35e 330991 8.26 8.14 8.18—.01 Alteryx 74486 107.19 94.89 98.41—9.20 Altria 3.36 64149 50.51 50.00 50.30+.25 Ambev .05e 114608 4.47 4.39 4.45+.05 AEagleOut .55 167344 14.45 13.78 14.13—.99 Annaly 1e 73123 9.40 9.34 9.38 AnteroMid .45e 66804 5.61 5.41 5.47—.08 AnteroRes 1 71025 2.75 2.64 2.66—.02 AuroraC 228455 2.60 2.44 2.45—.07 BPPLC 2.46f 92299 36.95 36.50 36.56—.45 BakHugh .72 78784 22.72 22.38 22.68+.34 BcBilVArg .27e 91967 5.29 5.23 5.24+.02 BcoBrad .06a 211708 8.34 8.19 8.24—.03 BkofAm .72 430564 33.76 33.48 33.64+.11 BarrickGld 2.82e 146393 17.78 17.24 17.62+.48 Boeing 8.22 73613 350.03 338.50 350.00+2.10 BrMySq 1.80 182623 62.98 61.96 62.41+.32 CVSHealth 2 71920 73.75 72.84 73.35+.17 CabotO&G .40f 63921 16.19 15.99 16.00—.19 CallonPet 72146 4.38 4.22 4.23—.04 CanopyGr 64801 20.76 20.08 20.25+.16 CntryLink 1 91432 14.10 13.93 14.01—.13 Chevron 4.76 70338 117.66 116.13 116.23—1.66 Chewyn 77572 27.69 26.06 26.88+1.38 CienaCorp 71266 35.63 34.44 35.41+.72 CgpVelLCrd 90674 12.84 12.13 12.60—.32 CgpVelICrd 213620 4.14 3.93 4.01+.10 Citigroup 2.04f 104848 76.21 75.50 75.55—.23 ClevCliffs .24 136979 8.93 8.56 8.83+.28 CocaCola 1.60 88791 54.15 53.66 53.95+.18 ColonCap 76538 4.74 4.47 4.48—.22 Corning .80 60757 28.50 28.00 28.02+.02 Danaher .68 531903 150.47 148.19 149.67+.83 DenburyR 62303 1.14 1.09 1.10 DxGBull 128046 29.82 27.72 29.45+1.87 DxGlMBr 69144 13.70 12.47 12.63—1.14 DirDGlBr 246723 7.37 6.82 6.90—.49 Disney 1.76 82504 147.89 146.76 147.59+1.49 EnCanag .07 162798 4.08 3.97 4.03 EgyTrnsfr 1.22 132563 12.24 12.00 12.16+.12 EntProdPt 1.77f 93447 28.06 27.31 27.67+.50 EnvistaHn 133078 28.34 27.50 28.15+.40 ExxonMbl 3.48 137389 69.76 68.67 68.96—.10 FiatChrys 99311 14.41 14.23 14.33—.08 FordM .60a 332036 9.14 9.06 9.11+.04 FrptMcM .20 333448 12.85 12.43 12.84+.56 GameStop 1.52 195081 5.81 5.18 5.53—.98 GenElec .04 365093 11.09 10.95 10.97—.04 GenMotors 1.52 77541 35.41 35.10 35.24+.13 Gerdau .02e 70502 4.29 4.22 4.24+.02 GblXMLP .90e 61169 7.69 7.59 7.62 GoldFLtd .01e 81501 6.15 5.85 6.08+.25 GpTelevisa 66469 11.49 10.97 11.44+.56 HPInc .70f 151394 20.23 19.94 20.07—.13 Hallibrtn .72 139707 23.45 22.80 23.38+.59 HarmonyG .05 62205 3.29 3.16 3.27+.15 HeclaM .01e 81335 2.87 2.77 2.86+.06 HPEnt .45e 67256 16.09 15.84 15.87+.03 HomeDp 5.44 82837 213.65 210.61 212.00—3.90 HostHotls .85a 60930 18.01 17.78 17.91+.01 iPtShFut 261487 17.54 17.11 17.22—.41 iShGold 143201 14.14 14.02 14.11+.11 iShBrazil .67e 182356 44.96 44.60 44.92+.51 iShSilver 127866 15.85 15.56 15.75+.18 iShChinaLC .87e 382283 42.07 41.68 41.98+.77 iShEMkts .59e 600831 43.72 43.27 43.68+.63 iSh20yrT 3.05 62566 140.14 139.23 139.75+1.09 iSEafe 1.66e 165462 68.79 68.37 68.72+.36 iShiBxHYB 5.09 141275 87.34 87.09 87.32+.18 iShR2K 1.77e 196085 163.08 161.95 162.56—.05 iShREst 2.76e 107723 92.73 91.43 91.71—.90 iShCorEafe 1.56e 69313 64.73 64.33 64.65+.27 Infosys 149148 10.10 10.02 10.07+.03 Intelsat 81558 6.51 6.10 6.35+.20 Invesco 1.24 72193 17.12 16.68 17.09+.24 iShCorEM .95e 138308 52.50 51.99 52.41+.71 ItauUnH 253524 8.84 8.58 8.59—.06 JPMorgCh 3.20 89728 135.02 134.01 134.18—.32 JPMAlerian 2.29 83934 21.14 20.88 20.98+.04 JohnJn 3.80 66289 141.98 140.63 140.98+.99 KindMorg 1 95328 20.22 20.08 20.20+.08 Kinrossg 98495 4.43 4.27 4.42+.15 KosmosEn .18 61357 5.17 4.96 5.16+.11 LBrands 1.20 79016 17.73 17.08 17.30—.53 Macys 1.51 219709 15.96 15.65 15.70—.04 MarathnO .20 79360 12.70 12.55 12.61+.02 MarathPt 2.12 76554 58.83 56.71 57.11—1.56 McEwenM .01 67760 1.12 1.05 1.06—.04 Merck 2.44f 65090 89.49 88.85 88.98—.12 MorgStan 1.40 62963 49.79 49.42 49.45—.22 NewmtM .56 79816 40.95 40.15 40.90+.91 NokiaCp .19e 119341 3.47 3.44 3.47+.05 OcciPet 3.16 78454 37.97 37.53 37.54—.03 Oracle .96 121506 56.50 55.65 56.31+.49 PG&ECp 416131 13.09 11.93 12.14—.18 PPLCorp 1.65 66152 34.04 33.65 33.76—.04 ParsleyEn .12 70875 16.32 16.03 16.26+.12 PennyMac 1.88 113994 22.42 22.14 22.21—.54 PetrbrsA 69018 14.86 14.63 14.73+.07 Petrobras 149807 15.80 15.63 15.71+.12 Pfizer 1.44 147716 38.57 38.20 38.22—.26 ProgsvCp .10e 78039 71.19 69.03 71.16—1.69 Qudian 62069 4.83 4.51 4.60—.21 RangeRs .08 83059 4.17 3.99 4.08—.06 RegionsFn .62 84613 17.12 16.84 16.84—.16 SpdrGold 60964 139.30 138.12 138.92+.95 S&P500ETF 4.13e 531953 314.70 313.44 314.42+.89 SpdrBiot .44e 79574 96.15 94.08 94.27—1.26 SpdrOGEx .73e 260725 21.68 21.34 21.39—.13 Schlmbrg 2 156103 38.50 37.48 38.40+1.06 Schwab .68 110335 49.61 48.91 49.60+.41 SibanyeG .14r 81242 9.33 8.89 9.33+.83 SlackTcn 219588 21.95 20.59 20.75—1.50 SnapIncA 116881 14.25 13.96 14.23+.14 SwstnEngy 134840 2.06 1.98 2.01—.02 Sprint 89970 5.35 5.25 5.25—.09 Square 65168 66.07 64.88 65.75—.09 SPCnSt 1.28e 62017 62.76 62.43 62.61+.09 SPEngy 2.04e 124359 60.08 59.55 59.67—.10 SPDRFncl .46e 244728 30.34 30.20 30.23—.07 SPInds 1.12e 90482 81.28 80.58 81.21+.51 SpdrRESel 62228 38.39 37.88 38.01—.29 SPUtil 1.55e 119899 63.26 62.83 63.15+.17 TailorBr .72 67570 5.27 4.85 4.85—.43 TaiwSemi .73e 110267 56.20 55.03 55.90+1.38 TevaPhrm .73e 101651 9.60 9.38 9.56+.07 Transocn 104669 5.77 5.56 5.65 TruistFn 1.80f 74211 55.26 53.67 53.68—1.44 Twitter 110036 30.60 29.86 30.55+.71 UberTchn 232752 28.55 27.85 28.42+.53 UtdNtrlF 62056 8.90 7.02 7.07—2.80 USBancrp 1.68f 89349 60.45 59.19 59.25—.70 USOilFd 153458 12.37 12.14 12.30—.09 USSteel .20 131849 14.52 13.85 13.90+.01 ValeSA .29e 135564 12.61 12.41 12.58+.28 VanEGold .06e 748793 27.85 27.16 27.71+.58 VEckOilSvc .47e 94321 12.60 12.37 12.60+.22 VanEJrGld 279464 39.51 38.35 39.43+1.17 VangEmg 1.10e 86584 43.22 42.83 43.15+.57 VangFTSE 1.10e 61289 43.41 43.13 43.37+.24 Vereit .55 93935 9.62 9.39 9.41—.18 VerizonCm 2.46 96573 61.42 60.99 61.08—.15 Visa 1 71341 183.08 181.19 182.01—.25 WellsFargo 2.04 168337 53.98 53.07 53.17—.52 WmsCos 1.52 105449 23.28 22.92 23.19+.25 Yamanag .02 189771 3.74 3.55 3.71+.17 