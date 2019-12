BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 100950 3.47 3.33 3.41+.09 AT&TInc 2.04 217753 38.27 37.82 38.06+.02 AbbVie 4.72f 78154 86.95 86.21 86.56+.12 Alibaba 116204 202.48 199.23 200.45+1.71 AlpAlerMLP 1.35e 666402 8.21 7.98 8.19+.23 Altria 3.36f 60728 50.40 49.77 50.05—.48 Ambev .05e 153975 4.46 4.38 4.40—.03 AEagleOut .55 87275 15.37 15.08 15.12—.22 Annaly 1e 87136 9.44 9.35 9.38—.05 AnteroMid .45e 109599 5.59 5.14 5.55+.41 AnteroRes 1 118084 2.71 2.56 2.68+.11 Apache 1 62710 21.06 20.59 20.93+.30 ArborRT 1.20f 63768 14.53 14.19 14.29—.48 AuroraC 179139 2.64 2.50 2.52—.10 Avon 101975 4.91 4.74 4.89+.07 BakHugh .72 86493 22.93 22.18 22.34+.09 BcBilVArg .27e 138124 5.26 5.20 5.22 BcoBrad .06a 109281 8.35 8.22 8.27—.04 BcoSantSA .21e 125276 3.94 3.87 3.88—.05 BkofAm .72 415889 33.63 33.30 33.53+.02 BarrickGld 2.82e 126444 17.17 16.92 17.14+.29 BrMySq 1.80 192244 62.37 60.93 62.09+.81 CVSHealth 2 109396 75.05 72.64 73.18—1.81 CallonPet 99847 4.35 4.21 4.27+.01 CanopyGr 124414 21.68 19.82 20.09—1.20 Cemex .29t 86594 3.62 3.52 3.58+.01 CntryLink 1 105863 14.26 13.95 14.14—.03 Chewyn 91107 26.07 23.07 25.50+1.32 CgpVelLCrd 62657 13.03 12.53 12.92+.22 CgpVelICrd 175629 4.03 3.87 3.91—.06 Citigroup 2.04f 129205 76.27 74.87 75.78+.45 ClevCliffs .24 80652 8.67 8.47 8.55+.04 Cloudera 83234 11.44 11.01 11.06—.25 CocaCola 1.60 89938 54.07 53.73 53.77—.30 Danaher .68 406150 148.94 146.24 148.84+1.31 DenburyR 104718 1.13 1.08 1.10+.01 DesignBr 1 161043 15.45 13.88 14.23—2.77 DxGBull 80887 27.73 26.87 27.58+.55 DirSPBear 65903 14.67 14.42 14.55+.04 DirDGlBr 70634 7.61 7.37 7.39—.18 Disney 1.76 70821 146.85 145.05 146.10—.11 Enbridge 1.66 67977 39.25 38.68 38.71—.09 EnCanag .07 153748 4.16 4.01 4.03—.06 EgyTrnsfr 1.22 206322 12.26 11.82 12.04+.25 EnLinkLLC 1.11e 149354 5.81 5.00 5.62+.71 EntProdPt 1.77f 69217 27.34 26.77 27.17+.45 EnvistaHn 96925 27.77 27.29 27.75+.18 EquitMid 1.31e 67484 10.51 9.84 10.45+.54 ErosIntl 67956 3.29 2.95 3.03—.01 ExxonMbl 3.48 142775 70.15 68.70 69.06—.60 Fitbit 114385 6.81 6.60 6.78+.07 FordM .60a 342125 9.10 8.96 9.07+.06 FrptMcM .20 173223 12.29 12.04 12.28+.18 GameStop 1.52 91871 6.54 6.12 6.51+.18 GenElec .04 247799 11.03 10.92 11.01+.02 GenMotors 1.52 75938 35.38 34.96 35.11—.27 Genworth 130217 4.61 4.30 4.35+.19 Gerdau .02e 134353 4.27 4.14 4.22+.09 HPInc .70f x113027 20.27 19.97 20.20—.25 Hallibrtn .72 132168 22.92 22.53 22.79+.22 HPEnt .45e x68850 15.95 15.71 15.84—.04 HostHotls .85a 80847 17.97 17.80 17.90—.05 iPtShFut 354677 17.97 17.27 17.63+.03 iShGold 84644 14.04 13.98 14.00+.03 iShBrazil .67e 147024 44.60 44.20 44.41—.18 iShGerm .60e 83465 28.87 28.61 28.83+.07 iShChinaLC .87e 116474 41.29 41.14 41.21+.16 iShEMkts .59e 347912 43.14 42.91 43.05+.15 iShiBoxIG 3.87 64254 127.93 127.53 127.65 iSEafe 1.66e 234190 68.50 68.14 68.36+.03 iShiBxHYB 5.09 151073 87.15 86.90 87.14+.21 iShR2K 1.77e 135507 162.96 161.94 162.61+.10 iShREst 2.76e 77773 93.40 92.42 92.61—.56 iShCorEafe 1.56e 63369 64.47 64.15 64.38+.06 Infosys 127563 10.06 9.92 10.04+.10 Intelsat 63503 6.76 6.09 6.15—.54 Invesco 1.24 63023 16.90 16.55 16.85+.19 iShJapan 111441 60.47 60.19 60.29—.03 iShCorEM .95e 75856 51.82 51.57 51.70+.13 ItauUnH 141350 8.78 8.59 8.65—.15 JPMorgCh 3.20 73925 134.77 132.88 134.50+.09 JPMAlerian 2.29 61304 21.06 20.50 20.94+.43 Keycorp .74 84427 19.80 19.51 19.71+.07 KindMorg 1 127847 20.22 19.87 20.12+.18 Kinrossg 60298 4.31 4.23 4.27+.02 KosmosEn .18 64353 5.27 5.03 5.05—.14 Kroger .56f 74304 28.00 27.55 27.87+.03 LBrands 1.20 106217 17.88 16.99 17.83+.44 LaredoPet 84583 2.65 2.49 2.59+.11 Macys 1.51 181040 15.77 15.33 15.74+.26 MarathnO .20 83625 12.76 12.50 12.59 MedProp 1.04 64198 21.63 21.38 21.49+.10 Merck 2.44f 82651 89.53 88.51 89.10+.38 MorgStan 1.40 100095 49.93 49.27 49.67+.07 Nabors .24 82224 2.57 2.38 2.43—.08 NYCmtyB .68 69343 11.91 11.60 11.74—.17 NewmtM .56 70252 40.04 39.59 39.99+.27 NobleCorp .08 88956 1.11 .99 1.05—.06 NokiaCp .19e 176145 3.45 3.41 3.42 OasisPet 88296 2.81 2.70 2.75+.01 OcciPet 3.16 126165 38.05 37.25 37.57+.23 OiSAC 81142 1.10 1.02 1.06—.04 Oracle .96 107040 55.91 55.23 55.82+.51 PG&ECp 485724 12.80 11.13 12.32+1.14 PartyCity 73309 1.97 1.72 1.87+.10 Petrobras 114553 15.60 15.46 15.59+.03 Pfizer 1.44 181890 38.58 38.19 38.48+.16 Pinterestn 88258 18.25 17.65 17.99—.22 QEPRes .08 63965 3.73 3.58 3.65+.02 RangeRs .08 89037 4.21 3.98 4.14+.08 RegionsFn .62 93382 17.17 16.96 17.00—.07 S&P500ETF 4.13e 522417 314.55 312.81 313.53—.35 SpdrOGEx .73e 329257 21.68 21.33 21.52+.15 Schlmbrg 2 94969 37.48 36.71 37.34+.18 Schwab .68 82666 49.24 48.67 49.19+.24 ServiceMst 78245 38.22 37.17 37.55—.70 SlackTcn 100754 22.91 22.12 22.25—.75 SnapIncA 203543 14.33 13.97 14.09—.14 SouthnCo 2.48f 79175 61.44 60.09 60.33—1.11 SwstnEngy 149085 2.08 1.99 2.03+.01 Sprint 91453 5.45 5.30 5.34—.06 Square 60460 67.43 65.42 65.84—1.22 SPCnSt 1.28e 71943 62.79 62.46 62.52—.20 SPEngy 2.04e 87851 59.99 59.51 59.77+.12 SPDRFncl .46e 323621 30.36 30.13 30.30+.01 SPInds 1.12e 90468 81.03 80.56 80.70—.10 SPTech .78e 61750 87.83 87.15 87.37+.07 SpdrRESel 73032 38.71 38.20 38.30—.27 SPUtil 1.55e 125987 63.11 62.82 62.98—.01 TevaPhrm .73e 145319 9.79 9.45 9.49—.33 Transocn 124952 5.79 5.57 5.65—.06 TruistFn 1.80f 69618 55.26 54.27 55.12+.41 Twitter 123553 30.26 29.77 29.84—.37 UberTchn 236009 27.99 27.61 27.89+.21 USOilFd 102714 12.43 12.27 12.39+.06 USSteel .20 105477 14.11 13.74 13.89—.20 ValeSA .29e 117779 12.39 12.25 12.30—.08 VanEGold .06e 367576 27.16 26.88 27.13+.21 VEckOilSvc .47e 82626 12.54 12.28 12.38+.03 VangEmg 1.10e 91718 42.68 42.49 42.58+.09 VangFTSE 1.10e 85964 43.22 43.00 43.13+.04 VerizonCm 2.46 82890 61.23 60.79 61.23+.22 VirgnGal 115093 9.70 8.80 8.97+.55 Visa 1 86254 183.15 181.90 182.26—.66 VistraEnn .50 72377 24.06 23.44 23.84+.17 WPXEngy 60329 10.73 10.55 10.63+.04 WellsFargo 2.04 157832 53.87 53.38 53.69—.23 WhitngPet 73641 5.83 5.54 5.71+.11 WmsCos 1.52 86334 23.12 