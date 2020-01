BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 6600 3.27 3.20 3.27+.04 AT&TInc 2.08f 19078 39.28 39.11 39.18—.06 AbbVie 4.72f 7978 89.73 89.14 89.41+.21 Alibaba 19794 215.78 212.50 213.09—2.38 AlpAlerMLP 1.35e 31751 8.62 8.56 8.59+.02 Altria 3.36 6590 50.47 50.13 50.44+.04 Ambev .05e 8656 4.74 4.72 4.73+.02 AEagleOut .55 6321 14.55 14.26 14.27—.22 Annaly 1e x24062 9.54 9.43 9.47—.03 AnteroMid .45e 6662 7.44 7.27 7.34—.06 AnteroRes 1 10972 2.78 2.69 2.71+.01 Aphria 8231 4.90 4.78 4.82—.08 AuroraC 67113 1.97 1.88 1.91 BPPLC 2.46f 9946 37.97 37.77 37.91+.05 BkofAm .72 45618 35.65 35.37 35.51+.16 BarrickGld 2.82e 12201 18.59 18.33 18.56+.19 BlackBerry 10093 6.45 6.32 6.37—.08 Boeing 8.22 6292 330.63 327.15 327.58—2.56 BrMySq 1.80 8978 64.43 64.09 64.37+.23 CBLAsc .30 8308 1.08 .99 1.07+.03 CallonPet 11916 4.79 4.71 4.78+.07 CanopyGr 12813 19.31 18.75 18.87—.34 CntryLink 1 6630 13.43 13.31 13.33—.09 ChesEng 97516 .90 .85 .85—.00 Cisio 11469 9.98 9.96 9.97 CgpVelLCrd 8826 14.93 14.56 14.66+.10 CgpVelICrd 27474 3.44 3.35 3.42—.02 Citigroup 2.04f 14779 80.37 80.02 80.35+.68 ClevCliffs .24 12346 8.38 8.23 8.37+.15 Cloudera 6654 11.81 11.38 11.49—.28 CocaCola 1.60 7349 55.39 55.11 55.24—.11 Coeur 8805 8.13 7.94 8.11+.14 DenburyR 11006 1.43 1.39 1.39 DrGMBllrs 6292 82.10 78.75 82.10+3.97 DxSOXBrrs 12987 21.69 20.85 21.52+.75 DxGBull 24805 34.67 33.50 34.65+1.27 DxGlMBr 10937 10.40 9.97 9.97—.50 DirSPBear 21686 13.33 13.11 13.30+.17 DirDGlBr 20687 5.89 5.68 5.69—.20 DrxSPBull 7143 66.84 65.73 65.90—.84 Disney 1.76 13827 145.87 143.40 144.62—1.13 EnCanag .07 9217 4.66 4.60 4.64+.03 EgyTrnsfr 1.22 16839 13.02 12.90 12.95—.04 ExxonMbl 3.48 14615 70.44 69.94 70.39+.50 FMajSilvg 12539 12.33 11.98 12.31+.42 FordM .60a 35557 9.35 9.28 9.32—.04 FrptMcM .20 9630 13.14 13.02 13.08+.05 GenElec .04 47126 11.16 11.07 11.14—.05 Gerdau .02e 8107 4.92 4.87 4.91+.09 GoldFLtd .01e 7735 6.61 6.53 6.60+.04 Hallibrtn .72 9982 24.80 24.52 24.71+.31 HarmonyG .05 10821 3.58 3.51 3.56—.01 HeclaM .01e 15296 3.41 3.32 3.41+.10 HPEnt .45e 6096 15.98 15.83 15.85—.05 iPtShFut 53355 15.75 15.35 15.68+.45 iShGold 13184 14.49 14.46 14.49+.05 iSAstla 1.01e 6371 22.89 22.78 22.78+.03 iShBrazil .67e 17724 47.61 47.39 47.55+.24 iShSilver 18046 16.73 16.67 16.72+.14 iShChinaLC .87e 20109 43.92 43.81 43.83+.12 iShEMkts .59e 55004 45.18 45.01 45.05—.03 iShiBoxIG 3.87 6319 127.90 127.78 127.88—.38 iSh20yrT 3.05 8592 136.17 135.85 135.96—1.36 iSEafe 1.66e 17007 69.77 69.49 69.53—.11 iShiBxHYB 5.09 10214 88.02 87.82 87.83—.09 iShR2K 1.77e 21942 166.21 164.70 165.15—.71 iShREst 2.76e 10029 92.47 92.21 92.41—.07 iShCorEafe 1.56e 11742 65.53 65.28 65.31—.12 Intelsat 7861 6.99 6.84 6.96+.09 InvSrInco .31 6858 4.24 4.21 4.24+.01 iShJapan 7909 59.55 59.32 59.36—.22 iShCorEM .95e 15528 54.15 53.93 53.97—.03 ItauUnH 6415 9.26 9.19 9.23+.12 JPMorgCh 3.20 9017 140.08 139.16 139.59+.45 KindMorg 1 7861 21.19 21.10 21.12+.04 Kinrossg 8432 4.68 4.61 4.68+.06 LaredoPet 6427 2.83 2.76 2.82+.05 MFAFncl .80 6338 7.76 7.70 7.70—.02 Macys 1.51 15488 16.71 16.49 16.71+.20 MarathnO .20 6951 13.59 13.48 13.55+.07 McDerI 71909 1.74 1.51 1.73+.24 McEwenM .01 8811 1.27 1.22 1.27+.05 Nabors .24 13301 3.07 2.95 2.97+.03 NewResid 2 x8282 16.30 16.14 16.15—.02 NewmtM .56 6356 43.38 42.82 43.36+.65 NobleCorp .08 7101 1.29 1.24 1.29+.03 NokiaCp .19e 26437 3.66 3.63 3.65+.02 OcciPet 3.16 12567 40.82 40.16 40.64+.48 OiSAC 18325 1.02 .98 .100—.01 Oracle .96 6926 53.49 52.86 52.97—.49 PG&ECp 13698 10.45 10.10 10.38—.07 Penney 9523 1.14 1.11 1.11—.03 PetrbrsA 28622 15.16 15.04 15.08+.10 Petrobras 9812 16.11 15.99 16.03+.11 Pfizer 1.52f 9686 39.42 39.29 39.38+.06 PlainsAAP 1.44 9330 18.85 18.69 18.81+.03 PUltSP500 7129 70.81 69.62 69.78—.89 ProVixST 7571 12.95 12.61 12.90+.38 ProShSP 14368 24.05 23.91 24.03+.10 PrUShSP 13253 24.96 24.68 24.92+.22 PyxusInt 7240 9.73 7.36 9.44+1.42 RangeRs .08 12071 4.62 4.46 4.60+.04 RiteAidrs 68736 19.17 17.55 18.05—2.25 SpdrDJIA 3.98e 6689 286.41 284.95 285.14—1.19 SpdrGold 8093 142.75 142.46 142.70+.37 S&P500ETF 4.13e 78269 323.10 321.29 321.53—1.34 SpdrBiot .44e 7164 96.46 94.59 94.97—1.27 SpdrOGEx .73e 28231 23.60 23.40 23.47+.08 Schlmbrg 2 8663 40.38 40.00 40.23+.23 Schwab .68 7998 48.63 48.09 48.10—.25 SlackTcn 11741 22.20 21.63 21.98—.02 SnapIncA 30394 16.17 15.73 15.85—.19 SwstnEngy 13674 2.32 2.27 2.31+.04 Sprint 9568 5.25 5.20 5.23+.03 Square 10204 63.76 61.83 62.00—1.80 SPCnSt 1.28e 9651 63.24 62.98 63.15—.10 SPEngy 2.04e x15345 60.23 59.96 60.16+.68 SPDRFncl .46e x36851 30.96 30.78 30.82+.27 SPInds 1.12e 6412 81.99 81.61 81.73—.17 SPTech .78e 12507 91.90 90.83 90.98—.93 SPUtil 1.55e 12524 64.38 64.11 64.28—.10 TCEnergy 2.35e x7288 53.72 52.77 52.80—.41 TaiwSemi .73e 7848 58.69 57.68 57.70—.77 TallgELP 2.20f 21727 22.14 22.11 22.12+.01 TevaPhrm .73e 17380 9.94 9.79 9.84—.12 Transocn 26655 6.85 6.63 6.81+.24 Twitter 17960 32.50 31.82 31.91—.64 UberTchn 29509 30.20 29.79 29.93—.24 USNGas 9165 17.30 17.20 17.24—.10 USOilFd 17976 13.02 12.92 12.95+.04 USSteel .20 20989 11.40 11.16 11.40+.26 Valaris 13722 6.74 6.09 6.41+.55 ValeSA .29e 18728 13.27 13.20 13.26+.04 VanEGold .06e 38323 29.25 28.90 29.24+.37 VnEkRus .01e 5837 25.16 25.03 25.07+.01 VnEkSemi .58e 7521 142.50 140.25 140.54—1.72 VEckOilSvc .47e 9330 13.52 13.40 13.49+.19 VanEJrGld 9448 42.02 41.44 42.02+.64 VangTSM 2.17e 13439 164.38 163.24 163.39—.70 VangEmg 1.10e 8407 44.76 44.61 44.64+.03 VangFTSE 1.10e 9742 44.19 44.03 44.05—.09 VerizonCm 2.46 7291 61.69 61.35 61.48—.05 VirgnGal 7783 11.70 11.50 11.69+.13 Visa 1 5891 189.48 187.41 187.60—1.79 WPXEngy 7000 13.66 13.53 13.63+.15 WellsFargo 2.04 11071 54.26 53.90 54.03+.11 WhitngPet 9204 6.95 6.78 6.84+.03 WmsCos 1.52 9555 23.64 23.46 23.53—.06 YPFSoc .11e 6100 11.91 11.34 11.55—.27 Yamanag .02 x18969 3.94 3.85 3.93+.09 