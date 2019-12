BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 11733 3.31 3.23 3.28—.03 AMCEnt .80 7565 8.40 8.12 8.18—.17 AT&TInc 2.08f 26774 38.70 38.56 38.65+.06 AbbVie 4.72f 9292 90.00 89.31 89.46+.03 Alibaba 28393 208.87 206.82 207.19+.22 AlpAlerMLP 1.35e 63051 8.50 8.35 8.49+.19 AEagleOut .55 8974 14.65 14.32 14.35—.28 Annaly 1e 9109 9.47 9.44 9.46+.02 AnteroMid .45e 10607 6.18 6.02 6.16+.18 Aphria 8970 5.33 5.15 5.25—.06 ArchDan 1.40 9620 47.20 46.38 46.61+.63 AuroraC 84929 2.50 2.42 2.45—.09 BPPLC 2.46f 19594 37.76 37.50 37.72+.28 BcoBrad .06a 17822 8.42 8.37 8.41—.01 BcoSantSA .21e 9955 4.17 4.15 4.16+.01 BkofAm .72 54854 34.97 34.74 34.81+.11 Barclay .15e 10406 9.81 9.73 9.81—.34 BarrickGld 2.82e 16174 17.49 17.30 17.39—.03 Baxter .88 7792 82.74 81.28 82.09—1.77 Boeing 8.22 28051 326.09 320.85 323.24—3.76 BostonSci 7827 45.21 44.83 44.92—.28 BrMySq 1.80 16792 63.87 63.54 63.79+.29 CVSHealth 2 9301 74.44 73.66 73.97—.43 CallonPet 11860 4.55 4.41 4.55+.15 Camecog .32 11323 8.99 8.70 8.71—.21 CanopyGr 8113 20.66 20.16 20.56+.20 Cemex .29t 11046 3.82 3.76 3.79—.02 CntryLink 1 16426 13.49 13.27 13.31—.28 ChesEng 78425 .80 .77 .80+.03 ChinaMble 1.95e 21445 39.90 39.76 39.84—.02 CgpVelLCrd 14402 13.88 13.71 13.82+.31 CgpVelICrd 37131 3.67 3.63 3.64—.07 Citigroup 2.04f 20804 77.69 77.13 77.60+.69 ClevCliffs .24 20503 8.34 8.17 8.28—.02 CocaCola 1.60 8596 54.58 54.34 54.38—.04 Colfax 9400 35.25 34.55 34.65+.10 DeltaAir 1.61 10229 59.24 58.33 59.20+.78 DenburyR 14033 1.37 1.31 1.36+.06 DevonE .36 7601 24.24 23.86 24.24+.39 DxGBull 12502 28.52 28.10 28.22—.18 DirSPBear 8578 13.76 13.67 13.75 DirDGlBr 10937 7.23 7.12 7.21+.03 Disney 1.76 8249 148.37 147.69 147.94—.52 EliLilly 2.58 12921 124.40 123.31 123.84+.99 EnCanag .07 20853 4.53 4.38 4.53+.13 EgyTrnsfr 1.22 23640 12.94 12.85 12.93+.13 EnLinkLLC 1.11e 8082 5.82 5.47 5.81+.34 EvolentH 13740 7.59 6.51 6.86—.67 ExxonMbl 3.48 16832 70.36 69.98 70.32+.32 FSKKR .76 x8342 6.25 6.14 6.19+.05 FedExCp 2.60 7584 164.78 161.10 163.21—.89 Fitbit 9150 6.65 6.60 6.61—.02 FordM .60a 46060 9.41 9.35 9.37—.03 FrptMcM .20 41952 13.18 13.01 13.16+.21 GenElec .04 74546 11.21 11.09 11.19+.02 GenMotors 1.52 8176 36.39 36.11 36.28+.17 GoldFLtd .01e 11028 6.06 5.97 5.97+.08 HPInc .70f 9296 20.54 20.36 20.41—.12 Hallibrtn .72 13397 24.70 24.29 24.68+.33 HeclaM .01e 14090 3.02 2.96 3.02—.08 HPEnt .45e 13619 16.10 15.85 15.86—.22 HomeDp 5.44 12416 217.99 215.87 217.84+2.31 iPtShFut 46172 15.14 14.97 15.06—.14 iShGold 10015 14.13 14.10 14.12—.01 iShGSCI 14917 16.12 15.97 16.11+.05 iShBrazil .67e 24718 45.44 45.24 45.38—.18 iShChinaLC .87e 27510 42.83 42.73 42.76+.42 iShEMkts .59e 109814 44.22 44.12 44.15+.29 iSh20yrT 3.05 9800 138.34 137.99 138.05+.26 iSEafe 1.66e 21141 69.34 69.22 69.25—.37 iShiBxHYB 5.09 12422 87.86 87.79 87.84+.06 iShR2K 1.77e 17355 164.23 163.70 163.78—.10 iShCorEafe 1.56e 8352 65.05 64.95 64.97—.34 Infosys 26786 10.28 10.18 10.20+.07 iShJapan 12197 60.16 60.05 60.06—.23 iShUK 10833 33.63 33.57 33.61—.59 iShCorEM .95e 16032 52.95 52.85 52.87+.34 ItauUnH 10154 8.75 8.70 8.73—.03 JPMorgCh 3.20 10008 137.98 137.23 137.48+.14 Jabil .32 13946 44.20 42.11 42.42+1.78 JohnJn 3.80 11795 143.05 142.52 142.99+1.20 JohnContln 1.04 9175 40.76 40.46 40.51—.10 Keycorp .74 8523 20.19 20.08 20.10—.01 KindMorg 1 13359 20.71 20.57 20.70+.12 Kinrossg 16885 4.30 4.23 4.25—.03 Kroger .56f 8383 28.67 28.23 28.67+.36 LaredoPet 22863 2.85 2.64 2.85+.03 LibOilSv .20 14949 10.95 10.70 10.70—.24 LiveNatn 9708 64.79 63.51 64.39+.83 LloydBkg .47a 26445 3.31 3.27 3.29—.28 Macys 1.51 20914 15.74 15.48 15.72+.09 MarathnO .20 14001 13.31 13.05 13.31+.18 Merck 2.44f 11940 89.45 88.68 89.05—.25 MobileTele 1.57e 7713 9.89 9.80 9.89+.16 MorgStan 1.40 10323 51.01 50.77 50.97+.25 NikeB .98f 14159 100.17 99.21 99.41+.60 NokiaCp .19e 42039 3.63 3.60 3.62+.03 OasisPet 16536 2.92 2.84 2.89+.05 OcciPet 3.16 11077 38.77 38.31 38.62+.30 Oracle .96 15598 54.06 53.54 53.60—.40 PG&ECp 51870 10.59 10.04 10.13+.46 PPLCorp 1.65 7978 36.28 35.84 36.10—.15 Penney 12504 1.11 1.06 1.06—.04 Petrobras 37866 15.44 15.33 15.43+.04 Pfizer 1.52f 33287 39.44 39.18 39.34+.20 Pinterestn 16940 18.72 18.21 18.40+.19 PlainsAAP 1.44 11774 18.12 17.71 18.11+.41 PlainsGP 1.44 8062 18.47 17.99 18.45+.48 ProctGam 2.98 8551 125.98 124.58 124.72—.84 Qudian 8694 4.77 4.61 4.77+.23 RangeRs .08 21786 4.68 4.45 4.68+.15 RoyDShllB 3.76 17904 59.14 58.88 59.12+.78 RoyDShllA 3.76 9135 58.72 58.56 58.66+.50 S&P500ETF 4.13e 50069 320.25 319.53 319.59+.09 SpdrOGEx .73e 49851 22.87 22.50 22.86+.48 Schlmbrg 2 14957 39.92 39.43 39.87+.47 SchwIntEq .71e 14097 33.51 33.47 33.48—.12 Schwab .68 7626 49.70 49.45 49.53—.19 SibanyeG .14r 14851 9.71 9.54 9.58+.36 SlackTcn 10362 21.69 21.02 21.23—.19 SnapIncA 38187 15.25 15.05 15.22+.11 SwstnEngy 32066 2.22 2.14 2.22+.08 SPMatls .98e 8376 60.93 60.72 60.92+.22 SPHlthC 1.01e 8883 102.25 101.82 101.87—.10 SPCnSt 1.28e 11016 63.04 62.84 62.95—.05 SPEngy 2.04e 10715 61.70 61.30 61.67+.55 SPDRFncl .46e 45519 30.94 30.83 30.85+.03 SPTech .78e 9856 90.49 89.96 90.00—.29 SPUtil 1.55e 12930 64.48 64.14 64.45+.29 TaiwSemi .73e 19457 59.71 58.82 58.87+.33 TallgELP 2.20f 384384 22.18 22.15 22.16+3.87 TevaPhrm .73e 18560 9.92 9.71 9.75—.11 Transocn 24840 6.17 6.02 6.15+.12 Twitter 26270 31.21 30.63 30.76—.21 UberTchn 74989 30.42 29.83 30.02—.04 UnilevNV 1.61e 8626 57.47 57.14 57.15—4.19 Unilever 1.48e 10756 57.11 56.67 56.67—5.25 USOilFd 17716 12.70 12.65 12.68+.09 USSteel .20 16359 13.25 13.06 13.21+.03 ValeSA .29e 14698 13.12 13.04 13.05—.12 VanEGold .06e 26106 27.45 27.30 27.34—.05 VangEmg 1.10e 8716 44.37 44.28 44.29+.23 VangFTSE 1.10e 10222 44.27 44.20 44.22—.18 VerizonCm 2.46 11623 61.62 61.35 61.59+.36 Visa 1 10828 186.78 184.10 184.45—1.79 WPXEngy 26865 12.73 12.35 12.70+.80 WellsFargo 2.04 18594 54.32 54.06 54.12—.11 WhitngPet 18368 6.50 6.05 6.46+.42 WmsCos 1.52 26223 23.08 22.90 23.06+.24 Yamanag .02 12832 3.71 3.67 3.69—.01 