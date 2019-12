BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 44376 3.59 3.43 3.51+.10 AT&TInc 2.04 27068 38.23 38.01 38.18+.12 AbbVie 4.72f 12616 87.26 86.70 87.17+.61 AberFitc .80 7258 17.15 16.56 16.57—1.22 Alibaba 12717 202.07 200.72 201.89+1.44 AlpAlerMLP 1.35e 35707 8.24 8.16 8.19 Altice .07e 12227 26.37 25.50 26.12+.71 Altria 3.36f 6553 50.33 50.00 50.15+.10 Ambev .05e 8869 4.47 4.42 4.43+.03 AEagleOut .55 53068 14.45 13.78 14.08—1.04 AnglogldA 13127 20.27 20.04 20.21+.94 AstraZen 1.37e 8368 48.50 48.07 48.49+.51 AuroraC 39621 2.60 2.51 2.58+.06 BPPLC 2.46f 9235 36.86 36.70 36.85—.17 BcBilVArg .27e 22259 5.29 5.26 5.29+.07 BcoBrad .06a 8742 8.34 8.27 8.31+.04 BcoSantSA .21e 11222 3.92 3.91 3.92+.04 BkofAm .72 40332 33.63 33.48 33.58+.05 BarrickGld 2.82e 19037 17.40 17.24 17.35+.21 Boeing 8.22 18999 342.32 338.50 341.52—6.38 BrMySq 1.80 22432 62.98 62.38 62.84+.75 CallonPet 7103 4.38 4.24 4.32+.05 CanopyGr 19217 20.76 20.08 20.57+.48 CenterPnt 1.15 6642 25.17 24.89 25.15+.19 CntryLink 1 9629 14.10 14.01 14.03—.11 ChesEng 55746 .79 .77 .77—.01 Chevron 4.76 8645 117.19 116.75 116.79—1.10 Chewyn 16566 27.16 26.06 26.77+1.27 CgpVelLCrd 7635 12.83 12.72 12.80—.12 CgpVelICrd 19109 3.97 3.93 3.95+.04 Citigroup 2.04f 11635 76.21 75.80 76.01+.23 ClevCliffs .24 27324 8.84 8.56 8.71+.16 CocaCola 1.60 8738 54.15 53.91 53.99+.22 ColonCap 18603 4.74 4.60 4.69—.02 CredSuiss 1.22e 5819 13.04 13.00 13.01—.05 Danaher .68 24710 149.68 149.14 149.48+.64 DenburyR 8111 1.12 1.10 1.12+.02 DeutschBk .12e 5995 7.31 7.28 7.29+.10 DxGBull 15948 28.14 27.72 28.09+.51 DirDGlBr 17164 7.37 7.26 7.28—.12 Disney 1.76 11038 147.89 147.01 147.61+1.51 EnCanag .07 14521 4.07 4.03 4.05+.02 EgyTrnsfr 1.22 15671 12.19 12.04 12.14+.10 EntProdPt 1.77f 23499 28.01 27.31 27.83+.66 EnvistaHn 11728 28.34 27.79 27.85+.10 Equinor 1.04 17883 18.42 18.35 18.39+.11 EvolentH 6155 9.07 8.24 8.29—.70 ExxonMbl 3.48 13944 69.33 68.67 69.19+.13 FiatChrys 14354 14.41 14.35 14.40—.01 FstHorizon .56 8048 16.34 16.21 16.25+.05 FordM .60a 39522 9.12 9.06 9.12+.05 FrankRes 1.04 11654 26.71 25.91 26.44+.60 FrptMcM .20 68994 12.72 12.43 12.68+.40 GameStop 1.52 52500 5.69 5.25 5.56—.95 Gap .97 8907 16.29 16.10 16.17—.46 GenElec .04 30948 11.09 10.97 11.04+.03 GenMotors 1.52 7946 35.41 35.10 35.39+.28 Gerdau .02e 6178 4.29 4.25 4.27+.05 GlbMed .80 12743 13.20 12.92 13.08—1.05 GoldFLtd .01e 8296 5.98 5.90 5.91+.08 HPInc .70f 22841 20.23 20.08 20.09—.11 Hallibrtn .72 9918 23.14 22.80 23.08+.29 Hanesbds .60 6102 15.14 14.87 14.97—.06 HarmonyG .05 14533 3.26 3.20 3.22+.10 HeclaM .01e 7092 2.82 2.78 2.82+.02 HPEnt .45e 9776 16.09 15.87 15.100+.16 HomeDp 5.44 22735 213.65 210.61 212.100—2.91 Huya 7076 18.16 17.41 18.16+.58 iPtShFut 33065 17.54 17.30 17.32—.31 iShGold 24909 14.04 14.02 14.03+.03 iShBrazil .67e 7363 44.95 44.82 44.87+.46 iSFrance .58e 10267 31.66 31.59 31.66+.03 iShSilver 11740 15.61 15.56 15.60+.03 iShChinaLC .87e 28201 41.77 41.68 41.75+.54 iShEMkts .59e 54499 43.38 43.27 43.37+.32 iSEafe 1.66e 13007 68.57 68.37 68.56+.20 iShiBxHYB 5.09 12342 87.19 87.09 87.15+.01 iShR2K 1.77e 10246 162.97 162.57 162.85+.24 iShCorEafe 1.56e 8479 64.52 64.33 64.51+.13 Infosys 12814 10.10 10.06 10.07+.03 Intelsat 9488 6.32 6.10 6.32+.17 Invesco 1.24 7873 16.97 16.68 16.97+.12 iShJapan 7336 60.29 60.17 60.28—.01 iShCorEM .95e 14101 52.11 51.99 52.09+.39 ItauUnH 11591 8.77 8.71 8.74+.09 JPMorgCh 3.20 9303 134.68 134.01 134.64+.14 JohnJn 3.80 7287 141.57 140.63 141.41+1.42 Keycorp .74 7055 19.80 19.69 19.74+.03 KindMorg 1 8641 20.21 20.10 20.15+.03 Kinrossg 11591 4.34 4.27 4.34+.07 KosmosEn .18 7056 5.05 4.96 5.05—.01 LBrands 1.20 9408 17.73 17.23 17.25—.59 Macys 1.51 38754 15.96 15.67 15.81+.07 Mallinckdt 7576 3.42 3.23 3.42+.07 MarathnO .20 8281 12.67 12.55 12.60+.01 McDerI 6953 .78 .77 .77—.01 Merck 2.44f 6067 89.45 89.14 89.39+.29 Nabors .24 6432 2.46 2.41 2.42—.02 NewmtM .56 10929 40.62 40.15 40.45+.46 NokiaCp .19e 28448 3.47 3.44 3.46+.04 Novartis 2.75e 10735 92.78 92.42 92.76—.04 OasisPet 11722 2.84 2.74 2.79+.04 OcciPet 3.16 7188 37.78 37.54 37.77+.20 Oracle .96 10301 55.89 55.65 55.81—.01 PG&ECp 75872 13.04 12.43 12.89+.57 PennyMac 1.88 53216 22.29 22.14 22.23—.52 Petrobras 11829 15.78 15.68 15.69+.10 Pfizer 1.44 18958 38.57 38.22 38.32—.16 Pinterestn 6884 18.19 17.88 18.18+.19 ProctGam 2.98 6086 125.26 124.27 125.22+.95 ProgsvCp .10e 9028 70.79 69.03 70.68—2.18 Qudian 6156 4.83 4.76 4.80—.01 RangeRs .08 8256 4.14 4.05 4.06—.08 RegionsFn .62 10599 17.12 16.97 17.04+.04 S&P500ETF 4.13e 37203 314.45 313.70 314.42+.89 SpdrOGEx .73e 12866 21.65 21.48 21.58+.06 Schlmbrg 2 13260 37.89 37.48 37.73+.39 SeaLtd 7805 36.68 36.29 36.53—.10 SibanyeG .14r 24692 9.17 8.89 9.16+.66 SlackTcn 39278 21.95 20.96 20.98—1.27 SnapIncA 19623 14.15 13.96 14.07—.03 SouthnCo 2.48f 6812 60.94 60.46 60.81+.48 SwstnEngy 11589 2.05 2.02 2.04+.01 Sprint 11605 5.35 5.28 5.33—.01 Square 6589 65.90 65.04 65.23—.61 StageStrs .20 6441 6.87 5.76 5.81—.91 SPCnSt 1.28e 6384 62.76 62.56 62.73+.21 SPEngy 2.04e 10909 59.84 59.61 59.75—.03 SPDRFncl .46e 26979 30.34 30.27 30.32+.02 SPInds 1.12e 8453 80.99 80.63 80.96+.26 SPUtil 1.55e 9330 63.18 62.90 63.18+.20 TaiwSemi .73e 13301 55.68 55.03 55.65+1.13 TevaPhrm .73e 22609 9.57 9.38 9.57+.08 Transocn 17055 5.77 5.65 5.71+.06 TruistFn 1.80f 5825 55.26 54.32 54.33—.79 TurqHillRs 17458 .65 .60 .65+.05 Twitter 7930 30.05 29.86 30.05+.21 UberTchn 22081 28.21 27.85 28.11+.22 UtdNtrlF 9257 8.90 7.52 7.58—2.29 USOilFd 11852 12.36 12.33 12.36—.03 USSteel .20 37666 14.52 13.91 14.39+.50 ValeSA .29e 18861 12.53 12.41 12.52+.22 VanEGold .06e 37285 27.31 27.16 27.28+.15 VanEJrGld 8301 38.56 38.35 38.55+.29 VangEmg 1.10e 8142 42.92 42.83 42.91+.33 VerizonCm 2.46 10216 61.42 61.04 61.23—.01 VirgnGal 11255 9.40 9.05 9.13+.16 WellsFargo 2.04 10159 53.98 53.74 53.81+.12 WmsCos 1.52 8167 23.09 22.92 23.09+.15 Yamanag .02 22488 3.60 3.55 3.59+.05 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 