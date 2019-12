BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 27764 2.84…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 27764 2.84 2.72 2.83+.05 AMCEnt .80 x19058 8.40 8.08 8.14—.09 AT&TInc 2.04 52768 37.96 37.57 37.66 AberFitc .80 19425 16.59 15.78 15.83—.92 Alibaba 139818 200.43 198.35 199.70—1.12 AlpAlerMLP 1.35e 67135 7.89 7.80 7.84—.04 Ambev .05e 64434 4.29 4.21 4.22—.01 Annaly 1e 21073 9.35 9.25 9.33+.05 AnteroRes 1 20384 2.10 1.99 2.04—.06 AuroraC 113614 2.62 2.45 2.50—.02 Avon 19333 4.64 4.54 4.55+.07 BPPLC 2.46f 49606 37.43 37.22 37.37—.40 BcBilVArg .27e 52688 5.27 5.22 5.23—.02 BcoBrad .06a 110589 7.90 7.81 7.85 BcoSantSA .21e 30721 3.88 3.86 3.87—.07 BkofAm .72 111856 33.52 33.29 33.46+.04 BkNYMel 1.24f 25285 49.08 48.64 49.07+.11 BarrickGld 2.82e 36397 16.83 16.64 16.82+.12 BestBuy 2 20962 81.44 79.51 81.07+.33 BrMySq 1.64 33787 57.37 56.85 56.96—.64 BritATob 2.78e 21465 39.71 39.31 39.70+.13 CVSHealth 2 33718 75.40 74.43 75.36+.32 CallonPet 21695 3.80 3.68 3.80—.02 CanopyGr 34489 19.21 18.34 18.58—.23 Cemex .29t 31769 3.81 3.72 3.74—.05 CntryLink 1 x24481 14.57 14.30 14.51+.21 ChesEng 231276 .62 .59 .60—.02 CgpVelLCrd 124100 11.70 10.73 10.76—1.57 CgpVelICrd 306863 4.83 4.48 4.81+.54 Citigroup 2.04f 30435 75.80 75.27 75.67—.05 ClevCliffs .24 20053 8.19 7.99 8.16+.06 Cloudera 18958 9.93 9.67 9.85—.10 CocaCola 1.60 x35979 53.73 53.28 53.35—.20 Coeur 21355 6.60 6.28 6.58+.31 Cortevan 71250 26.06 25.55 25.83—.22 DellCn 20075 50.46 48.58 48.85—1.47 DenburyR 27402 1.01 .99 .99—.03 DxNGBllrs 19310 6.18 5.86 6.08—.29 DxGBull 49129 27.70 26.46 27.64+1.24 DxGlMBr 21588 15.30 14.21 14.23—1.07 DirSPBear 21130 14.44 14.35 14.40+.09 DirDGlBr 77630 7.82 7.46 7.48—.36 Disney 1.76 23972 152.47 151.01 152.14+.66 EnCanag .07 60628 3.99 3.90 3.96—.06 EgyTrnsfr 1.22 35046 11.97 11.77 11.85—.03 ErosIntl 24439 2.70 2.49 2.64+.10 EvolentH 19894 7.78 7.10 7.29—.47 ExxonMbl 3.48 38324 68.53 68.00 68.23—.48 Fitbit 19934 7.04 6.94 6.95—.13 FordM .60a 63541 9.10 9.03 9.10—.01 FrptMcM .20 66752 11.50 11.27 11.34—.27 Gap .97 20159 16.93 16.57 16.65—.27 GenElec .04 120330 11.36 11.22 11.34+.05 Gerdau .02e 38374 4.02 3.95 4.01—.05 GoldFLtd .01e 20328 5.33 5.16 5.32+.16 HPInc .70f 40575 20.17 19.74 20.13+.34 Hallibrtn .72 42447 21.18 20.86 21.12—.30 HeclaM .01e 42223 2.52 2.38 2.52+.13 HPEnt .45e 24833 16.04 15.89 15.93—.02 ICICIBk .19e 26734 14.20 14.07 14.07—.10 iPtShFut 103416 16.43 16.28 16.33+.12 iShGold 64020 14.01 13.90 13.100+.09 iShBrazil .67e 82506 42.78 42.42 42.58+.48 iShEMU .86e 21324 40.91 40.79 40.82—.15 iShSilver 48512 15.90 15.76 15.89+.05 iShChinaLC .87e 140000 41.03 40.85 40.98—1.10 iShEMkts .59e 154942 42.72 42.57 42.61—.62 iShiBoxIG 3.87 31218 128.23 127.84 128.20—.03 iSSPGlbEn 1.01e 39368 30.79 30.61 30.74—.22 iSh20yrT 3.05 25146 140.65 139.78 140.60—.12 iSEafe 1.66e 43539 68.34 68.18 68.22—.44 iShiBxHYB 5.09 54139 87.11 87.03 87.04—.09 iShR2K 1.77e 45416 162.80 161.71 162.51—.33 iShCorEafe 1.56e 24045 64.24 64.08 64.13—.44 Intelsat 27968 6.33 6.05 6.17—.18 iShJapan 24596 59.48 59.38 59.48—.52 iShCorEM .95e 54406 51.36 51.18 51.23—.71 ItauUnH 45063 8.20 8.13 8.17+.01 JPMorgCh 3.20 20913 132.41 131.59 131.99—.07 Keycorp .74 19766 19.53 19.37 19.49+.04 KindMorg 1 43296 19.72 19.50 19.67—.06 Kinrossg 49167 4.36 4.21 4.36+.12 KirklLak .12e 20496 42.04 40.44 42.01+2.15 Kohls 2.68 20046 48.04 47.13 47.20—1.12 LBrands 1.20 22802 19.40 19.02 19.22—.06 LaredoPet 20390 2.27 2.11 2.19—.08 LloydBkg .47a 22218 3.13 3.10 3.11—.03 Macys 1.51 48317 15.50 15.26 15.34—.15 Mallinckdt 39556 3.92 3.63 3.73+.05 MarathnO .20 44068 11.76 11.51 11.71—.17 McDerI 37299 .83 .76 .78—.04 MitsuUFJ 41774 5.34 5.29 5.33—.01 MorgStan 1.40 21383 49.72 49.46 49.69—.09 Myovant 34054 19.40 17.61 18.03+.79 NokiaCp .19e 52937 3.51 3.47 3.50+.04 OasisPet 27137 2.48 2.33 2.38—.11 OcciPet 3.16 29263 39.07 38.50 38.91+.16 Oracle .96 25200 56.49 56.09 56.29—.32 PG&ECp 63554 7.60 7.18 7.47—.08 ParsleyEn .12 19152 15.15 14.88 15.15—.03 PetrbrsA 43137 13.85 13.67 13.73—.01 Petrobras 61475 14.88 14.64 14.77—.04 Pfizer 1.44 43655 38.88 38.51 38.63 PrUCrude 23758 17.87 16.88 16.89—1.57 PrUShCrd 23735 14.93 14.20 14.93+1.17 ProShSP 37747 24.75 24.69 24.72+.05 Qudian 29821 4.100 4.79 4.91—.06 RangeRs .08 28955 3.58 3.45 3.56—.08 SpdrGold 20007 137.99 137.08 137.91+.90 S&P500ETF 4.13e 149828 315.13 314.42 314.74—.74 SpdrBiot .44e 23576 93.98 93.08 93.92+.50 SpdrITBd .92 29771 35.33 35.30 35.31—.03 SpdAgBd 35101 29.57 29.52 29.55—.01 SpdrOGEx .73e 90312 20.72 20.35 20.57—.28 Schlmbrg 2 28935 36.48 35.92 36.34—.43 Schwab .68 26418 50.02 49.34 49.82—.03 SibanyeG .14r 26992 7.100 7.73 7.97+.54 SlackTcn 22775 23.35 22.52 22.88+.26 SnapIncA 36529 15.36 15.19 15.29—.07 SwstnEngy 39082 1.93 1.88 1.92—.03 Sprint 27646 5.95 5.88 5.94+.03 SPEngy 2.04e 37793 59.21 58.67 59.05—.44 SPDRFncl .46e 102798 30.24 30.12 30.20—.01 SPInds 1.12e 21806 82.32 81.99 82.12—.30 SPTech .78e 25558 88.33 88.01 88.26—.16 SPUtil 1.55e 28122 63.47 63.01 63.07—.05 TaiwSemi .73e 22262 53.16 52.80 53.14—.76 TeekOffsh .04m 34823 1.55 1.54 1.54+.01 TevaPhrm .73e 57314 10.60 10.34 10.47+.02 Tiffany 2.32 20287 133.73 133.46 133.66+.14 Transocn 42774 5.01 4.89 4.97—.05 Twitter 45416 31.14 30.83 30.95—.22 UberTchn 57964 29.85 29.25 29.53+.04 UnilevNV 1.61e 19128 59.46 59.01 59.39+.54 USNGas 51679 18.25 17.90 17.92—1.28 USOilFd 155581 11.94 11.61 11.62—.53 USSteel .20 182445 13.75 12.52 12.99—.94 ValeSA .29e 46936 11.85 11.75 11.84—.03 VanEGold .06e 136867 27.11 26.69 27.09+.43 VEckOilSvc .47e 21766 11.81 11.59 11.72—.20 VanEJrGld 38801 38.08 37.20 38.05+.85 VangEmg 1.10e 66805 42.18 42.03 42.09—.48 VangFTSE 1.10e 24144 43.07 42.97 43.00—.30 VerizonCm 2.46f 21912 60.53 60.16 60.28+.18 Vipshop 25009 13.06 12.68 12.74—.34 WalMart 2.12f 19016 119.97 119.11 119.51+.75 WellsFargo 2.04 48425 54.67 54.07 54.63+.29 WhitngPet 47470 5.05 4.62 4.68—.46 WmsCos 1.52 24581 22.77 22.52 22.76+.05 Yamanag .02 46488 3.62 3.51 3.61+.11 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 