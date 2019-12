BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 23758 2.77…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 23758 2.77 2.69 2.72+.02 AMCEnt .80 24045 8.32 8.00 8.31+.41 AT&TInc 2.04 69891 37.80 37.40 37.75+.35 AVXCp .46 52374 20.78 20.15 20.45+5.41 Alibaba 161898 199.40 197.00 199.37+4.67 AlpAlerMLP 1.35e 98578 7.91 7.76 7.77—.13 Altria 3.36f 22281 49.81 49.37 49.50+.28 Ambev .05e 72905 4.23 4.15 4.18—.04 Annaly 1e 35818 9.30 9.22 9.28+.03 AnteroRes 1 22662 2.11 2.00 2.04+.05 AstraZen 1.37e 23842 48.84 48.45 48.82+.06 AuroraC 169429 2.53 2.43 2.46+.07 BPPLC 2.46f 44237 38.18 37.79 37.83—.30 BcBilVArg .27e 64144 5.31 5.26 5.28+.06 BcoBrad .06a 44904 7.79 7.66 7.69—.08 BcoSantSA .21e 24595 3.95 3.92 3.93+.01 BkofAm .72 140992 33.60 33.31 33.41+.06 BarrickGld 2.82e x34873 16.77 16.54 16.66—.15 BestBuy 2 30110 82.48 80.20 80.54—1.03 Blackstone 2.07e 21622 54.00 53.05 53.96+.60 BoxInc 67356 18.80 17.33 18.09+1.39 BrMySq 1.64 46048 57.81 56.90 57.61+.88 CBSB .72 24902 40.75 40.32 40.61+.10 CVSHealth 2 21269 75.56 74.63 74.74—.21 CabotO&G .40f 35877 16.34 15.93 16.27+.26 CallonPet 35861 3.83 3.67 3.73+.02 CanopyGr 35872 18.73 18.06 18.28+.17 Carnival 2 21383 45.22 44.79 45.08+.40 CntryLink 1 29858 14.49 14.27 14.33+.04 ChesEng 271752 .62 .59 .60+.00 CgpVelLCrd 59803 12.60 11.99 12.11—.37 CgpVelICrd 123518 4.39 4.18 4.34+.13 Citigroup 2.04f 26367 76.13 75.50 75.64+.18 ClevCliffs .24 30389 8.26 8.02 8.02—.13 CocaCola 1.60 40453 54.10 53.60 54.06+.16 Coeur 31157 6.58 6.10 6.14—.47 Danaher .68 43209 147.20 145.77 146.95+.97 Deere 3.04 51510 172.37 167.05 167.70—8.95 DellCn 84007 52.16 49.75 50.77—2.43 DicksSptg 1.10 29029 47.29 45.75 46.02—.75 DxGBull 43963 26.37 25.70 26.23—.54 DxGlMBr 34144 15.85 15.27 15.54+.56 DirSPBear 24473 14.46 14.38 14.39—.12 DirDGlBr 82675 8.06 7.86 7.91+.18 Disney 1.76 29000 152.57 151.15 151.41—.23 Dupontrs 1.20 30490 65.48 64.22 65.06—.01 EQTCorp .12 22312 9.02 8.70 8.85+.04 EnCanag .07 59064 4.03 3.93 3.95—.03 EgyTrnsfr 1.22 60139 12.02 11.68 11.70—.27 ErosIntl 21232 2.54 2.38 2.50+.06 EvolentH 88917 10.78 5.67 6.87—3.82 ExxonMbl 3.48 24224 69.09 68.46 68.51—.23 FordM .60a 159032 9.15 9.02 9.05+.04 FrptMcM .20 54798 11.75 11.48 11.54—.17 GenElec .04 156510 11.47 11.26 11.27—.09 GenMotors 1.52 22980 36.16 35.85 36.02+.11 Gerdau .02e 67953 4.03 3.97 4.01+.02 GlaxoSKln 2.89e 42483 45.41 45.20 45.35+.54 Guess .45 56209 20.39 17.77 19.64+.56 HPInc .70f 70743 20.44 19.72 19.81—.25 HSBC 2e 29592 37.76 37.61 37.65+.12 Hallibrtn .72 31659 21.10 20.75 21.07+.24 HeclaM .01e 34952 2.37 2.28 2.32—.08 HPEnt .45e 32446 15.98 15.78 15.85—.13 HomeDp 5.44 30355 222.46 220.66 222.07+1.31 HostHotls .85a 24645 17.66 17.40 17.63+.15 ICICIBk .19e 31958 14.14 14.00 14.10+.13 iPtShFut 80591 16.22 16.11 16.19—.11 iShGold 51809 13.93 13.88 13.91—.07 iShBrazil .67e 78436 42.04 41.54 41.77—.34 iShSilver 59790 15.90 15.82 15.87—.12 iShChinaLC .87e 47296 42.06 41.94 42.06—.05 iShEMkts .59e 117620 43.15 43.01 43.15—.03 iShiBoxIG 3.87 31074 128.25 127.98 128.24 iSEafe 1.66e 58516 68.63 68.54 68.62+.14 iShiBxHYB 5.09 30681 87.07 86.95 87.07+.05 iShR2K 1.77e 48503 162.78 162.08 162.41+.72 Infosys 40966 9.71 9.65 9.70+.05 iShJapan 34328 59.99 59.91 59.95+.07 iShCorEM .95e 21698 51.84 51.69 51.83—.02 ItauUnH 91320 8.11 8.00 8.07—.04 JPMorgCh 3.20 21856 132.37 131.65 131.85+.18 Keycorp .74 25087 19.44 19.29 19.35+.06 Keysight 27524 109.80 104.31 108.56+2.83 KindMorg 1 42139 19.80 19.51 19.57—.13 Kinrossg 37094 4.29 4.20 4.23—.06 LloydBkg .47a 39934 3.15 3.12 3.13+.01 Macys 1.51 77042 15.66 15.32 15.35—.02 MarathnO .20 43814 11.89 11.63 11.66—.17 McDerI 57819 .87 .80 .83+.07 MitsuUFJ 35099 5.35 5.32 5.34+.02 MorgStan 1.40 25510 49.87 49.50 49.59+.18 Myovant 31115 17.48 14.85 17.07+2.05 NokiaCp .19e 81964 3.48 3.41 3.45+.02 OcciPet 3.16 28926 38.88 38.31 38.44—.13 Oracle .96 20946 56.91 56.38 56.51—.01 PG&ECp 28701 7.62 7.33 7.48+.01 ParsleyEn .12 22104 15.32 14.96 15.13+.19 Penney 24462 1.20 1.15 1.15—.02 Petrobras 43156 14.84 14.64 14.75—.02 Pfizer 1.44 50648 38.70 38.33 38.44+.15 Pinterestn 27485 19.91 19.40 19.80+.28 ProShSP 22456 24.75 24.71 24.71—.06 PrUShSP 20357 26.38 26.28 26.29—.14 Qudian 33608 4.95 4.82 4.90+.11 RangeRs .08 22807 3.70 3.53 3.58—.01 RegionsFn .62 25638 16.78 16.64 16.66+.07 SpdrGold 22933 137.21 136.83 137.09—.65 S&P500ETF 4.13e 190651 314.88 314.37 314.87+.79 SpdrBiot .44e 21606 93.12 92.10 92.99+.96 SpdrOGEx .73e 92664 20.92 20.60 20.63—.08 Schlmbrg 2 21780 36.69 36.17 36.21—.19 Schwab .68 42730 49.92 49.19 49.76+.52 SnapIncA 55487 15.53 15.23 15.36—.10 SwstnEngy 103787 1.99 1.88 1.93+.04 Sprint 26332 5.99 5.93 5.97+.01 SPCnSt 1.28e 21322 62.07 61.81 62.05+.18 SPEngy 2.04e 34681 59.58 59.00 59.05—.29 SPDRFncl .46e 88064 30.19 30.06 30.12+.04 SPInds 1.12e 22670 82.44 82.10 82.25—.25 SPTech .78e 20466 88.23 87.94 88.22+.29 SPUtil 1.55e 52992 63.18 62.80 63.16+.16 TelefEsp 1.20e 21364 7.57 7.40 7.45+.10 TevaPhrm .73e 111337 10.35 9.81 10.13+.26 Tiffany 2.32 27430 133.63 133.26 133.40+.18 Transocn 60226 5.05 4.80 4.90+.07 Twitter 68744 31.33 30.93 31.33+.37 UberTchn 111917 29.59 28.88 29.48—.05 UndrArm 55767 19.39 18.66 18.89+.90 UnArCwi 44281 17.70 16.98 17.15+.68 USNGas 21878 19.42 19.19 19.34—.10 USOilFd 84061 12.22 12.03 12.07—.13 USSteel .20 32903 13.89 13.57 13.69+.01 ValeSA .29e 81394 11.93 11.72 11.78—.26 VanEGold .06e 102802 26.66 26.42 26.60—.18 VnEkRus .01e 30541 24.47 24.38 24.42—.04 VEckOilSvc .47e 28051 11.86 11.69 11.74+.07 VanEJrGld 26949 37.21 36.73 36.98—.42 VangEmg 1.10e 26870 42.46 42.34 42.46+.02 VangFTSE 1.10e 21241 43.26 43.21 43.26+.08 VeevaSys 45342 168.65 147.84 152.71—6.52 Vereit .55 31005 9.82 9.63 9.80+.10 VerizonCm 2.46f 30760 60.27 59.99 60.19+.30 Vipshop 36352 13.25 12.60 13.05+.38 VMware 26.81p 27184 172.34 162.23 165.87+.97 WashPrGp 1 21428 4.44 4.33 4.39+.06 WellsFargo 2.04 44096 54.22 54.01 54.14+.33 WhitngPet 20665 4.95 4.78 4.90+.01 WmsCos 1.52 31504 22.92 22.38 22.50—.37 Yamanag .02 42164 3.56 3.48 3.50—.09 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.