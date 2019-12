BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 23491 2.76…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 23491 2.76 2.67 2.74+.03 AT&TInc 2.04 127056 37.28 36.77 36.89—.38 AberFitc .80 47435 16.53 15.02 15.60—.73 Agilent .72f 25144 80.80 77.96 80.19—.08 Alibaba 103382 191.48 189.04 191.16+.71 AlpAlerMLP 1.35e 75615 8.05 7.96 7.96—.08 Altria 3.36f 23169 49.52 48.77 49.47+.21 Ambev .05e 60855 4.21 4.15 4.17—.13 Annaly 1e 29122 9.25 9.17 9.19—.06 AnteroRes 1 43915 2.12 1.97 2.01—.08 AuroraC 251226 2.57 2.36 2.47—.06 Avon 61634 4.41 4.28 4.35—.07 BPPLC 2.46f 43354 38.30 37.97 38.12—.51 BcBilVArg .27e 35310 5.27 5.23 5.26—.07 BcoBrad .06a 63279 7.81 7.70 7.71—.22 BcoSantSA .21e 38025 3.93 3.91 3.92—.08 BkofAm .72 173033 33.40 33.13 33.19—.29 BarrickGld 2.82e 48250 16.83 16.36 16.75+.32 BestBuy 2 67916 82.00 77.04 81.83+7.58 BestInc 23275 5.79 5.46 5.77+.20 Blackstone 2.07e 31610 53.47 52.54 52.67+.20 BrMySq 1.64 56535 56.78 56.08 56.71+.54 CBSB .72 34961 40.51 39.64 40.21+.12 CVSHealth 2 38383 76.79 75.41 75.46—1.12 CabotO&G .40f 26013 16.72 16.13 16.14—.55 CallonPet 51031 3.81 3.65 3.72—.04 CanopyGr 58665 19.05 17.62 18.69+.24 CntryLink 1 26330 14.89 14.64 14.64—.27 ChesEng 541490 .64 .58 .59+.01 Chicos .35 42179 4.95 4.16 4.70+.52 CgpVelLCrd 62175 12.60 12.14 12.48+.25 CgpVelICrd 100961 4.34 4.17 4.22—.09 Citigroup 2.04f 31811 75.84 74.85 74.93—.75 ClevCliffs .24 31374 8.25 8.02 8.15—.10 CocaCola 1.60 38012 53.73 53.22 53.69+.47 ConocoPhil 1.68f 31620 61.36 60.40 60.77—.28 Danaher .68 24070 146.40 144.74 146.22+1.28 DenburyR 39901 1.02 .98 1.02 DicksSptg 1.10 108950 47.79 43.53 47.59+8.16 DxGBull 60514 26.37 24.94 25.96+.81 DxGlMBr 27011 16.58 15.46 15.70—.81 DirSPBear 25049 14.63 14.50 14.51—.08 DirDGlBr 69409 8.34 7.87 8.02—.27 Disney 1.76 82754 153.35 150.61 152.76+3.07 EnCanag .07 79247 4.13 3.97 4.01—.12 EgyTrnsfr 1.22 65724 12.30 12.16 12.20—.10 ExxonMbl 3.48 34337 69.04 68.53 68.68—.23 Fitbit 409172 7.06 6.98 7.03+.25 FordM .60a 91913 8.99 8.91 8.97—.04 FrptMcM .20 113696 11.82 11.56 11.62—.04 GenElec .04 271834 11.67 11.39 11.47—.11 Gerdau .02e 56674 4.03 3.92 4.01+.08 GlaxoSKln 2.89e 27412 44.76 44.30 44.75+.27 HPInc .70f 43392 20.10 19.71 19.88—.27 Hallibrtn .72 32093 21.28 20.89 20.95—.40 Hanesbds .60 59976 15.08 14.15 14.96—.21 HeclaM .01e 27293 2.42 2.34 2.40+.05 HPEnt .45e 126055 16.67 15.75 15.77—1.68 HomeDp 5.44 42315 220.63 218.39 220.16+1.76 HostHotls .85a 27848 17.39 17.13 17.37+.23 ICICIBk .19e 38815 14.07 13.88 13.88+.08 iPtShFut 121843 16.50 16.27 16.30—.23 iShGold 60743 13.99 13.86 13.94+.03 iShBrazil .67e 132392 42.11 41.65 41.79—.92 iShHK .61e 28821 24.00 23.88 23.92—.16 iShSilver 76360 15.98 15.72 15.94+.16 iShChinaLC .87e 69171 41.99 41.83 41.92—.10 iShEMkts .59e 248322 43.07 42.89 43.01—.29 iShiBoxIG 3.87 52952 128.33 128.03 128.15+.24 iSEafe 1.66e 80685 68.50 68.36 68.45—.08 iShiBxHYB 5.09 37510 87.00 86.90 86.98+.06 iShR2K 1.77e 69798 162.54 161.29 162.07+.49 iShREst 2.76e 24808 92.98 92.14 92.93+.88 iShCorEafe 1.56e 39666 64.34 64.22 64.29—.06 Infosys 78068 9.79 9.66 9.74—.13 Intelsat 32609 6.69 6.12 6.61+.16 InvitHm .52 32820 31.31 30.15 30.43+.30 IronMtn 2.47f 22963 33.80 32.19 32.55—1.51 iShJapan 33087 59.86 59.74 59.84—.14 iShCorEM .95e 53423 51.74 51.53 51.67—.35 ItauUnH 117210 8.18 8.04 8.06—.27 JPMorgCh 3.20 29893 131.82 130.36 130.61—.88 Keycorp .74 25819 19.40 19.22 19.25—.17 KindMorg 1 51800 20.05 19.76 19.79—.17 Kinrossg 53515 4.31 4.20 4.27+.08 KirklLak .12e 27579 39.40 37.75 38.10—1.34 KosmosEn .18 36200 6.75 6.37 6.50—.37 LBrands 1.20 36826 19.41 18.66 19.26+.09 LloydBkg .47a 27098 3.12 3.09 3.12+.03 Macys 1.51 88115 15.85 15.36 15.57+.01 Mallinckdt 43468 3.78 3.55 3.71+.10 MarathnO .20 49001 12.12 11.88 11.95—.17 McDerI 69612 .79 .70 .73—.08 Merck 2.44f 24609 87.04 85.91 86.94+1.24 MitsuUFJ 54077 5.33 5.29 5.30—.05 MorgStan 1.40 30586 49.93 49.08 49.09—.87 NokiaCp .19e 138134 3.46 3.41 3.42—.06 OasisPet 54266 2.56 2.44 2.47—.07 OcciPet 3.16 46729 39.93 38.78 38.94—.99 PG&ECp 44774 7.60 7.18 7.42+.02 Pagsegur 32134 33.56 31.03 31.14—2.53 PaloAltNet 45968 228.41 220.29 221.25—29.04 ParsleyEn .12 22815 15.67 15.14 15.27—.45 Penney 29795 1.20 1.15 1.18+.03 PetrbrsA 29282 13.89 13.65 13.76—.28 Petrobras 100899 14.97 14.64 14.78—.44 Pfizer 1.44 118306 38.59 38.05 38.45—.23 Pinterestn 39723 19.36 18.87 19.35+.40 Qudian 59824 4.88 4.63 4.73—.04 RangeRs .08 49704 3.87 3.51 3.56—.32 RegionsFn .62 27523 16.81 16.61 16.66—.19 SpdrGold 26549 137.80 136.58 137.37+.29 S&P500ETF 4.13e 141556 313.97 313.06 313.93+.56 SpdrBiot .44e 23170 92.50 91.43 92.42+.53 SpdrOGEx .73e 117375 21.24 20.75 20.85—.38 Schlmbrg 2 34989 37.22 36.37 36.46—.63 Schwab .68 78421 49.79 48.66 48.79—.52 SnapIncA 73645 15.47 15.16 15.39—.11 SwstnEngy 151136 1.93 1.83 1.87—.09 Sprint 69328 6.09 5.88 5.98+.04 Square 34670 69.44 68.12 68.70+.45 SPHlthC 1.01e 30884 99.51 99.15 99.49+.08 SPEngy 2.04e 37384 59.99 59.34 59.52—.37 SPDRFncl .46e 143516 30.11 29.93 29.95—.16 SPTech .78e 31038 88.09 87.76 88.01+.16 SpdrRESel 24140 38.52 38.15 38.52+.37 SPUtil 1.55e 54213 63.07 62.76 62.98+.19 TJX .92 26656 60.61 59.10 60.61+1.26 TevaPhrm .73e 81130 10.78 10.51 10.61—.11 Tiffany 2.32 43585 133.44 133.10 133.26+.01 Transocn 90778 5.19 4.81 4.91—.12 Twitter 53456 30.70 30.40 30.66+.12 UberTchn 134652 30.15 29.38 29.86+.75 USNGas 32255 19.45 19.18 19.21—.62 USOilFd 81382 12.23 12.08 12.19+.08 USSteel .20 38969 13.94 13.62 13.81+.02 Valaris 24478 4.59 4.27 4.31—.11 ValeSA .29e 101414 11.98 11.83 11.90—.14 VanEGold .06e 151327 26.64 26.14 26.50+.30 VnEkRus .01e 41095 24.44 24.34 24.43—.36 VEckOilSvc .47e 29080 12.00 11.77 11.80—.21 VanEJrGld 34484 37.09 36.25 36.91+.62 VangEmg 1.10e 68751 42.37 42.18 42.27—.34 VangFTSE 1.10e 26218 43.16 43.07 43.13—.02 Vereit .55 46033 9.73 9.62 9.66+.03 VerizonCm 2.46f 28382 59.55 59.13 59.44+.06 WellsFargo 2.04 45126 54.12 53.73 53.83—.38 WstnUnion .80 23450 27.44 27.27 27.36—.03 WhitngPet 55077 5.41 4.97 4.99—.45 Yamanag .02 42402 3.56 3.43 3.54+.11 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.