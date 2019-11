BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AMCEnt .80 24667 8.79 8.35 8.55—.22 AT&TInc 2.04 61607 39.45 39.21 39.42—.08 AbbVie 4.72f 24192 89.37 88.32 89.03+.40 Alibaba 57681 186.98 184.16 186.27+.78 AlpAlerMLP 1.35e 99703 8.03 7.87 7.88—.14 Altria 3.36f 38407 48.48 47.63 48.46+.49 Ambev .05e 34869 4.18 4.14 4.18—.02 Annaly 1e 34454 9.24 9.08 9.22+.11 AnteroRes 1 53467 2.23 2.01 2.04—.22 Aphria 39584 4.26 3.88 3.91—.35 AuroraC 313137 2.76 2.40 2.40—.33 BcoBrad .06a 31835 7.97 7.88 7.91—.12 BcoSantSA .21e 51019 3.89 3.86 3.88—.04 BkofAm .72 125760 32.98 32.75 32.97+.04 BarrickGld 2.82e 62091 16.97 16.51 16.90+.33 BostonSci 42672 43.49 42.32 42.60+.29 BrMySq 1.64 112488 58.53 57.46 57.69—.90 CVSHealth 2 39820 75.10 74.11 75.01+.72 CabotO&G .40f 26516 18.10 17.44 17.52—.65 CallonPet 102289 4.36 4.04 4.07—.30 CanopyGr 56161 15.20 14.55 14.69—.64 Centenes 54396 60.37 57.88 59.32+1.76 CenterPnt 1.15 28443 25.65 25.19 25.21—.27 CntryLink 1 27403 15.17 14.88 15.08+.11 ChesEng 534787 .70 .63 .65—.05 CgpVelLCrd 77508 12.07 11.54 11.65—.64 CgpVelICrd 178323 4.67 4.48 4.63+.23 Citigroup 2.04f 32450 74.38 73.56 74.19—.22 ClevCliffs .24 32819 7.27 7.09 7.25+.07 CocaCola 1.60 34202 53.44 52.67 53.32+.65 Coeur 24569 6.58 6.26 6.55+.26 Coty .50 37664 12.49 11.86 12.02+.11 DRHorton .70 23712 54.89 53.56 54.75+1.25 DenburyR 36898 1.05 1.02 1.03—.03 DxGBull 52833 28.12 26.82 27.91+1.03 DirSPBear 26768 14.90 14.77 14.78—.01 DirDGlBr 74536 7.84 7.47 7.53—.28 DxSPOGBl 100688 2.93 2.68 2.71—.28 Disney 1.76 81923 149.04 143.69 148.27+3.60 EQTCorp .12 23615 10.19 9.66 9.71—.64 EnCanag .07 68997 4.32 4.16 4.19—.17 EgyTrnsfr 1.22 79308 11.69 11.32 11.35—.27 ErosIntl 113447 2.80 2.25 2.27+.14 ExxonMbl 3.48 32867 68.82 68.30 68.56—.63 Farfetch 30331 9.70 9.00 9.69+.02 Fitbit 26894 6.82 6.78 6.81+.01 FordM .60a 157348 9.05 8.93 8.97+.02 FrptMcM .20 62627 11.12 10.96 11.06—.10 GenElec .04 160802 11.50 11.33 11.38—.15 GenMotors 1.52 33536 36.83 36.39 36.54—.36 Gerdau .02e 44205 3.64 3.54 3.55—.14 HPInc .70f 48502 20.23 19.81 19.98—.21 Hallibrtn .72 37530 20.29 19.71 20.12—.36 Hanesbds .60 23671 15.70 15.39 15.59+.02 HeclaM .01e 31107 2.46 2.35 2.45+.06 HPEnt .45e 41250 17.28 17.06 17.24+.01 ICICIBk .19e 24776 13.77 13.69 13.73—.02 iPtShFut 128950 17.58 17.30 17.33—.07 iShGold 68719 14.09 14.03 14.07+.04 iShBrazil .67e 79108 42.85 42.54 42.65—.37 iShSilver 48356 15.94 15.84 15.91+.06 iShChinaLC .87e 43709 41.41 41.25 41.39+.26 iShEMkts .59e 160383 43.22 43.02 43.19+.06 iSh20yrT 3.05 28817 138.61 138.06 138.23+.47 iSEafe 1.66e 87314 68.42 68.13 68.40+.08 iShiBxHYB 5.09 58975 86.90 86.82 86.88—.07 iShR2K 1.77e 52582 158.74 157.94 158.56—.36 iSUSAMinV .87e 92495 64.50 64.23 64.45+.20 iShCorEafe 1.56e 94922 64.24 63.96 64.22+.09 Infosys 36201 9.87 9.78 9.81—.05 Intelsat 84158 14.03 9.38 10.98—2.43 iSh0-5IGCp .79 22952 51.10 51.05 51.10+.05 iShCorEM .95e 40237 51.91 51.68 51.87+.05 iSh0-5HYCp 2.38 26486 46.22 46.14 46.18—.03 ItauUnHs 32339 8.59 8.48 8.53—.03 JPMorgCh 3.20 30451 130.01 128.99 129.96+.43 JohnJn 3.80 37426 135.46 132.66 135.23+.29 KindMorg 1 38111 20.44 20.10 20.13—.32 Kinrossg 39637 4.30 4.19 4.29+.08 LBrands 1.20 23771 18.15 17.75 17.96—.12 LloydBkg .47a 24050 3.06 3.03 3.06+.05 Macys 1.51 93388 16.90 16.51 16.59—.26 MarathnO .20 36557 11.98 11.68 11.74—.36 McDerI 72192 .72 .63 .64—.05 Medtrnic 2.16 30922 114.46 111.73 111.83—.23 Merck 2.20 27672 84.82 83.89 83.92—.98 NikeB .98f 23880 93.69 92.91 93.66+.62 NokiaCp .19e 151608 3.48 3.44 3.47+.02 OasisPet 53926 2.76 2.59 2.64—.14 OcciPet 3.16 60121 39.24 38.54 38.90—.06 PG&ECp 2.12f 122657 7.96 7.08 7.19—.23 PartyCity 22828 1.88 1.75 1.82—.08 Penney 63698 1.17 1.07 1.09—.08 Petrobras 46351 15.32 15.21 15.26—.18 Pfizer 1.44 60329 37.44 36.96 37.02—.26 Pinterestn 31935 19.66 19.32 19.51—.03 ProctGam 2.98 27131 122.56 120.17 122.47+1.93 PrUShSP 25967 26.91 26.74 26.76—.02 QIAGEN 29499 41.66 40.91 41.14+.58 Qudian 168857 6.86 5.75 6.24—1.26 RangeRs .08 60277 4.17 3.76 3.84—.39 RegionsFn .62 29591 16.58 16.40 16.58+.06 S&P500ETF 4.13e 179964 312.00 311.03 311.93+.14 SpdrDiv 3.80e 33832 106.09 105.83 106.09—.12 SpdrIGFlt .20 52978 30.76 30.74 30.75 SpdrITBd .92 49048 35.24 35.22 35.24+.06 SpdrShTHiY 1.58 25178 26.73 26.70 26.73 SpdrOGEx .73e 107352 21.85 21.19 21.29—.67 Schlmbrg 2 30083 35.00 34.14 34.71—.65 Schwab .68 28662 44.35 43.56 43.66—.70 SeaLtd 24771 37.88 36.16 36.83+.45 SlackTcn 35608 23.19 22.43 23.09+.23 SnapIncA 166931 14.65 14.04 14.35+.41 SwstnEngy 141395 2.12 1.95 1.97—.19 Sprint 67658 5.90 5.76 5.84+.01 Square 37610 66.00 64.23 65.77+1.07 SPHlthC 1.01e 48485 97.93 97.07 97.24—.22 SPCnSt 1.28e 43199 61.99 61.27 61.92+.59 SPEngy 2.04e 49193 59.77 59.16 59.28—.81 SPDRFncl .46e 119648 29.76 29.66 29.74—.01 SPInds 1.12e 26522 82.16 81.83 81.94—.37 SPTech .78e 24533 87.41 86.88 87.39+.15 SPUtil 1.55e 59275 63.48 62.98 63.37+.52 Target 2.64 29551 114.26 112.09 112.15—1.06 TeekayTnk .21 38381 2.59 2.30 2.39 TevaPhrm .73e 108584 10.35 10.04 10.24+.04 Transocn 70070 4.86 4.72 4.76—.10 Twitter 75623 29.73 29.01 29.73+.48 UberTchn 164006 26.89 26.30 26.50—.29 USOilFd 132414 12.01 11.84 11.88—.21 USSteel .20 32668 13.17 12.88 13.09+.01 UtdhlthGp 4.32 35345 278.45 269.00 273.80+4.40 Valaris 35515 4.33 3.99 4.00—.38 ValeSA .29e 33006 11.44 11.31 11.39—.07 VanEGold .06e 133656 27.18 26.74 27.10+.36 VEckOilSvc .47e 25997 11.61 11.33 11.40—.30 VanEJrGld 25144 37.69 37.08 37.59+.45 VanHiDvY 2.10e 61162 91.51 91.17 91.48—.02 VangEmg 1.10e 38658 42.41 42.21 42.38+.10 VangFTSE 1.10e 45129 43.19 43.01 43.17+.05 Vereit .55 25896 9.75 9.58 9.74+.16 VerizonCm 2.46f 33574 59.46 59.05 59.30—.22 WPXEngy 28772 10.12 9.77 9.80—.41 WalMart 2.12f 32983 120.87 118.24 120.58+1.71 WellsFargo 2.04 40919 54.08 53.65 54.05+.25 WestRck 1.86f x24565 40.36 39.64 39.95+.46 WhitngPet 48566 6.29 5.75 5.83—.50 WmsCos 1.52 40549 22.29 22.12 22.22—.14 Yamanag .02 59447 3.55 3.42 3.53+.09 ZTOExp 24995 23.12 22.20 22.41+.04 