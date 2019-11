BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 82080…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 82080 39.30 39.06 39.29+.34 AbbVie 4.72f 31795 89.12 87.26 88.98+1.35 Alibaba 56570 185.07 183.71 184.72+1.92 AlpAlerMLP 1.35e 87785 8.01 7.94 8.00+.07 Altria 3.36f 25993 47.37 46.52 47.37+.74 Ambev .05e 27759 4.21 4.15 4.21+.06 Annaly 1e 26240 9.13 9.08 9.12+.01 AnteroRes 1 40282 2.31 2.14 2.29+.07 AuroraC 279340 3.17 2.72 3.02—.27 Avon 29403 4.54 4.40 4.44+.01 BcoBrad .06a 22108 8.01 7.95 8.00+.09 BcoSantSA .21e 40056 3.93 3.90 3.91+.01 BkofAm .72 148665 32.96 32.70 32.94+.24 Barclay .15e 23295 8.83 8.74 8.76+.03 BarrickGld 2.82e 38982 16.72 16.50 16.62—.05 Boeing 8.22 24120 373.48 369.46 372.34+4.90 BostonSci 22197 42.00 41.56 41.87+.30 BrMySq 1.64 30560 58.72 58.40 58.62+.11 CBSB .72 25245 38.58 37.75 38.57+.94 CabotO&G .40f 28268 17.94 17.60 17.74—.12 CallonPet 67623 4.45 4.25 4.39+.20 CanopyGr 46914 15.86 15.21 15.51—.33 CenterPnt 1.15 101453 26.89 25.09 25.36—1.34 CntryLink 1 28070 14.99 14.79 14.90+.01 ChesEng 355761 .72 .69 .70+.01 CgpVelLCrd 68499 12.38 11.66 12.23+.47 CgpVelICrd 137830 4.65 4.37 4.43—.18 Citigroup 2.04f 39336 74.46 73.68 74.23+.39 ClevCliffs .24 42591 7.28 7.16 7.19+.09 CocaCola 1.60 34293 52.66 52.38 52.54—.10 DXCTch .84 24386 37.36 36.11 36.92+1.09 Danaher .68 87173 142.05 138.97 141.17+5.02 DenburyR 46289 1.08 1.02 1.06—.01 DevonE .36f 34371 22.85 22.01 22.74+.90 DxGBull 39410 27.88 26.78 27.44—.15 DirSPBear 35338 15.02 14.84 14.88—.25 DirDGlBr 61174 7.85 7.54 7.67+.04 DxSPOGBl 63271 3.05 2.91 2.100+.12 Disney 1.76 59265 147.20 145.03 145.24—1.91 ElancoAn 26167 26.32 25.50 26.16+.87 EnCanag .07 53073 4.46 4.34 4.43+.09 EgyTrnsfr 1.22 117161 11.71 11.32 11.65+.47 EntProdPt 1.77f 24961 26.32 25.93 26.09—.07 EnvistaHn 26895 27.48 26.40 27.25—1.14 ErosIntl 43897 1.97 1.51 1.91 ExxonMbl 3.48 38725 69.28 68.67 69.19+.69 Farfetch 154995 10.25 9.27 9.66+2.18 Fitbit 34634 6.89 6.76 6.86+.06 FordM .60a 126366 8.96 8.85 8.94+.15 FortunaSlv 22891 3.06 2.86 3.05—.16 FrptMcM .20 84951 11.19 10.87 11.15+.34 Gap .97 22562 17.80 17.11 17.71+.56 GenElec .04 140540 11.50 11.33 11.47+.18 GenMotors 1.52 44512 37.11 36.73 37.01+.21 GrubHub 37653 40.69 38.58 40.19+1.69 HPInc .70f 36976 20.23 20.07 20.18+.05 HSBC 2e 43425 37.04 36.74 37.03+.22 Hallibrtn .72 37336 20.80 20.34 20.59+.26 Hanesbds .60 44967 15.56 15.25 15.53+.28 HeclaM .01e 43635 2.44 2.35 2.44+.04 HPEnt .45e 45570 17.24 17.04 17.24+.21 ICICIBk .19e 25043 13.77 13.68 13.71+.12 iPtShFut 151727 17.98 17.64 17.66—.53 iShGold 55887 14.05 14.00 14.02—.04 iShBrazil .67e 75016 43.10 42.77 43.06+.58 iShSilver 65883 15.90 15.79 15.86—.04 iShChinaLC .87e 96589 41.18 41.00 41.13+.09 iShEMkts .59e 254469 43.21 43.03 43.18+.39 iShiBoxIG 3.87 22224 126.99 126.60 126.76—.08 iSEafe 1.66e 72714 68.26 68.05 68.23+.34 iShiBxHYB 5.09 53952 86.95 86.76 86.94+.26 iShR2K 1.77e 50246 159.29 158.35 158.95+.85 Infosys 50395 9.92 9.82 9.88+.01 Intelsat 122157 15.60 12.40 14.45+2.32 iShJapan 21982 59.75 59.57 59.71+.27 iShCorEM .95e 52712 51.92 51.74 51.88+.46 ItauUnHs 32955 8.57 8.50 8.54+.10 JPMorgCh 3.20 27752 129.39 128.40 129.37+.77 JohnJn 3.80 22450 133.00 130.78 132.85+1.89 Kemet .20 26399 26.50 26.17 26.27—.07 KindMorg 1 44229 20.52 20.29 20.45+.23 Kinrossg 36377 4.30 4.23 4.25—.02 LBrands 1.20 22743 18.15 17.74 18.14+.56 Macys 1.51 64120 16.85 16.39 16.85+.61 MarathnO .20 45957 12.26 11.96 12.17+.28 McDerI 95678 .69 .57 .61—.03 Medtrnic 2.16 22651 111.54 109.90 111.32+2.11 Merck 2.20 25723 85.57 84.64 85.55+.100 Nabors .24 28079 1.97 1.86 1.94+.05 NewResid 2 36370 15.42 15.05 15.07—.18 NikeB .88 29770 93.46 91.96 93.25+1.98 NobleEngy .48 51428 21.68 20.88 21.18—.34 NokiaCp .19e 166694 3.45 3.38 3.44+.07 OasisPet 39532 2.86 2.76 2.80+.04 OcciPet 3.16 67729 39.34 38.51 38.87+1.11 Oracle .96 23282 56.56 56.35 56.44+.35 PG&ECp 2.12f 96877 7.49 6.75 7.32+.62 PartyCity 32237 1.89 1.73 1.84—.02 Penney 173574 1.23 1.14 1.20+.10 Petrobras 28901 15.48 15.18 15.46+.34 Pfizer 1.44 92447 37.35 36.52 37.30+.75 Pinterestn 40418 20.06 19.65 19.87+.27 PrUShSP 27416 27.04 26.84 26.87—.30 QIAGEN 29711 37.85 37.15 37.49+.21 Qudian 22493 7.74 7.44 7.48—.14 RangeRs .08 46336 4.19 3.99 4.18+.14 RegionsFn .62 37735 16.64 16.51 16.60+.16 S&P500ETF 4.13e 238945 311.46 310.26 311.25+1.70 SpdrOGEx .73e 85530 22.14 21.76 22.01+.32 Schlmbrg 2 29255 35.62 34.93 35.53+.82 Schwab .68 22583 44.34 43.63 44.22+.84 SeaLtd 29564 37.03 35.95 36.18—.74 SlackTcn 27287 22.18 21.47 22.08+.39 SnapIncA 73586 14.60 14.36 14.37—.01 SwstnEngy 74513 2.18 2.11 2.16+.05 Sprint 26759 5.90 5.84 5.89+.02 Square 34217 64.56 63.10 64.23+1.24 SPHlthC 1.01e 27145 96.59 95.67 96.57+1.14 SPCnSt 1.28e 23800 61.46 61.11 61.19—.13 SPEngy 2.04e 27507 60.31 59.80 60.17+.55 SPDRFncl .46e 117398 29.80 29.66 29.76+.09 SPInds 1.12e 25831 82.48 82.10 82.40+.69 SPTech .78e 27612 87.24 86.88 87.12+.58 SPUtil 1.55e 36806 62.73 62.49 62.57—.08 Target 2.64 25584 113.30 111.33 113.29+2.18 TeekayTnk .21 43726 2.45 2.21 2.45+.21 Tenaris .69e 24449 21.98 21.70 21.91+.16 TevaPhrm .73e 111524 9.93 9.37 9.89+.52 Transocn 64335 4.89 4.72 4.83+.12 Twitter 53572 29.43 28.91 29.38+.49 UberTchn 208719 26.80 25.96 26.71+.72 USOilFd 91291 12.11 11.87 12.06+.15 USSteel .20 43832 13.48 12.96 13.15+.24 Valaris 41825 4.32 4.06 4.24+.14 ValeSA .29e 54867 11.49 11.30 11.48+.28 VanEGold .06e 85154 27.09 26.72 26.94—.06 VEckOilSvc .47e 26024 11.73 11.53 11.70+.24 VangEmg 1.10e 31307 42.34 42.17 42.31+.31 VangEur 1.71e 36890 56.37 56.18 56.35+.26 VangFTSE 1.10e 30666 43.10 42.97 43.08+.22 Vereit .55 36471 9.50 9.41 9.46 VerizonCm 2.46f 53237 59.49 59.06 59.31—.04 Vipshop 78902 13.00 12.20 12.64+.59 Vonage 26073 7.72 7.49 7.64—.06 WPXEngy 27318 10.33 10.10 10.25+.20 WalMart 2.12f 39614 121.00 119.21 119.38—1.27 WellsFargo 2.04 39198 53.83 53.43 53.66+.17 WhitngPet 24268 6.55 6.32 6.47+.14 WmsCos 1.52 24555 22.42 22.03 22.36+.41 Yamanag .02 43546 3.50 3.41 3.46—.01 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.