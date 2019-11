BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 22049 17.96 17.56 17.91+.27 AKSteel 28166 2.79 2.71 2.75—.05 AT&TInc 2.33f 48098 39.33 39.20 39.24—.15 AXAEqH .60 50760 23.65 23.19 23.44+.26 AbbVie 4.72f 29581 85.50 83.90 85.14—.07 Aegon .28e 26130 4.63 4.58 4.62 Alibaba 121467 184.90 181.37 184.84—2.32 AlpAlerMLP 1.35e 53475 8.34 8.26 8.29—.08 Altice .07e 20185 26.87 26.07 26.59+.36 Altria 3.36f 20985 46.49 46.08 46.42+.01 Ambev .05e 36943 4.20 4.13 4.20+.08 Annaly 1e 30727 9.14 9.08 9.12 AnteroMid .45e 19764 6.12 5.90 5.96—.21 AnteroRes 1 29663 2.82 2.68 2.71—.15 ArcelorM .10p 19451 17.24 16.90 17.21+.21 AuroraC 75897 3.79 3.60 3.62—.19 BPPLC 2.46f 28749 39.06 38.76 39.02—.18 BcoBrad .06a 32498 8.20 8.11 8.14—.06 BcoSantSA .21e 48359 4.12 4.06 4.12—.01 BkofAm .72 123620 33.21 32.97 33.18—.08 Barclay .15e 23111 8.82 8.69 8.79+.27 BarrickGld 2.82e 39713 16.57 16.32 16.47+.10 BauschHl 18999 26.33 25.90 26.27+.07 Boeing 8.22 30575 359.44 345.56 359.32+8.32 BrMySq 1.64 28758 57.99 57.45 57.98—.04 CBSB .72 20371 38.75 37.76 38.72+.61 CVSHealth 2 21043 72.75 71.75 72.15—.32 CabotO&G .40f 21516 18.15 17.71 17.71—.66 CallonPet 54131 4.65 4.41 4.60+.06 CanopyGr 45332 21.20 20.12 20.60—.87 CntryLink 1 41113 14.82 14.54 14.77—.02 ChesEng 296738 .91 .85 .85—.05 Cisio 19291 10.11 10.00 10.03—.08 CgpVelLCrd 43373 11.98 11.39 11.74—.28 CgpVelICrd 128679 4.76 4.53 4.63+.11 ClevCliffs .24 56901 7.43 7.12 7.28—.30 CocaCola 1.60 28315 52.37 51.81 51.85—.36 Coeur 29112 6.24 5.91 6.22+.28 DeanFoods .12m 41319 .85 .70 .79+.01 DenburyR 46577 1.13 1.08 1.09—.03 DevonE .36f 27027 22.76 22.29 22.57—.34 DxGBull 66961 26.04 25.15 25.85+.36 DxGlMBr 20317 17.00 16.27 16.36—.25 DirDGlBr 70711 8.40 8.10 8.17—.11 DxSPOGBl 67391 3.30 3.10 3.19—.18 Disney 1.76 45141 138.56 136.37 136.90—1.06 DukeEngy 3.78 18851 90.00 87.79 87.79—2.16 EQTCorp .12 18792 11.31 10.76 10.76—.83 EnCanag .07 68549 4.74 4.60 4.63—.22 EgyTrnsfr 1.22 45668 12.14 11.99 12.03—.20 Entercom .08m 35013 5.03 4.35 4.93+.61 ExxonMbl 3.48 33872 70.48 69.97 70.37—.40 Farfetch 21966 8.95 8.31 8.50—.51 FiatChrys 32408 16.19 16.02 16.14—.05 FMajSilvg 24143 10.24 9.77 10.21+.41 FirstEngy 1.56f 19286 46.71 46.16 46.23—.36 Fitbit 54547 7.08 7.01 7.06—.03 FordM .60a 84079 9.06 8.94 9.04 FrptMcM .20 89837 11.27 10.96 11.14—.39 Gap .97 51146 17.07 16.36 16.79+.11 GenElec .04 221130 11.50 11.24 11.39—.13 GoldFLtd .01e 27907 5.21 5.07 5.19+.12 GrubHub 20233 37.79 36.05 37.25+1.06 HPInc .64 46108 19.86 19.48 19.86+.34 Hallibrtn .72 28692 21.25 20.66 21.14—.14 HarmonyG .05 19977 3.12 3.02 3.07—.05 HeclaM .01e 38000 2.41 2.31 2.40+.09 HostHotls .85a 24850 17.06 16.82 16.86—.31 Huya 19159 25.29 24.60 25.05—.20 IAMGldg 1.52f 22309 3.40 3.32 3.39+.04 ICICIBk .19e 25460 13.78 13.64 13.70+.12 iPtShFut 114979 19.08 18.63 18.63—.01 iShGold 82597 13.99 13.84 13.91—.05 iShBrazil .67e 74035 43.47 42.97 43.39+.37 iShHK .61e 19208 24.17 24.04 24.17—.49 iShSilver 104882 15.80 15.57 15.72+.02 iShChinaLC .87e 101893 42.06 41.77 42.04—.71 iShEMkts .59e 218835 43.34 43.10 43.34—.35 iSh20yrT 3.05 21789 135.39 134.64 134.65—.26 iSEafe 1.66e 39002 68.25 68.02 68.25—.13 iShR2K 1.77e 34734 158.90 157.88 158.39—.69 Infosys 85790 9.87 9.70 9.84+.16 iSTaiwn 21030 39.63 39.46 39.63—.53 iShCorEM .95e 32518 52.05 51.76 52.04—.40 ItauUnHs 78641 8.81 8.69 8.74+.06 JPMorgCh 3.20 33595 129.88 129.35 129.70—.69 Keycorp .74f 33471 19.38 19.18 19.28—.08 KindMorg 1 32714 20.04 19.86 20.00—.03 Kinrossg 45397 4.23 4.14 4.22+.05 Kroger .56f 30178 27.05 26.43 26.55—.48 LBrands 1.20 20267 17.69 17.22 17.35—.40 LaredoPet 19957 2.57 2.48 2.49—.11 LloydBkg .47a 42340 3.01 2.96 2.98+.14 Macys 1.51 56139 16.24 15.64 16.00+.12 Mallinckdt 28273 3.09 2.91 2.99—.12 MarathnO .20 46802 12.35 12.11 12.15—.38 McDerI 70668 1.03 .94 .95—.02 MorgStan 1.40 22316 49.25 48.71 49.21+.06 Nabors .24 29319 2.17 2.04 2.10—.05 NokiaCp .19e 143073 3.54 3.50 3.53—.04 OasisPet 29971 3.09 2.97 3.00—.10 OcciPet 3.16 69794 39.33 38.46 38.69—1.42 PG&ECp 2.12f 39282 6.50 6.16 6.18—.30 PartyCity 40412 2.39 2.25 2.30—.05 Penney 114025 1.10 1.02 1.09+.06 Petrobras 40996 16.00 15.72 15.95+.13 Pfizer 1.44 39734 36.82 36.76 36.79—.27 Pinterestn 42583 20.21 19.90 20.18+.12 RangeRs .08 39511 4.63 4.40 4.51—.17 Realogy .27p 19852 9.72 9.14 9.23—.90 RegionsFn .62 32961 16.84 16.66 16.82—.07 SpdrGold 41355 137.79 136.44 137.05—.34 S&P500ETF 4.13e 156907 308.19 307.27 308.11—.83 SpdrOGEx .73e 71272 22.68 22.23 22.42—.43 Schlmbrg 2 29155 36.12 35.31 36.08—.27 SeaLtd 22854 31.30 30.50 30.99—.72 SibanyeG .14r 29872 6.97 6.73 6.92—.12 SnapIncA 58873 14.35 13.96 14.30+.11 SwstnEngy 89519 2.22 2.11 2.12—.16 Sprint 22595 6.12 6.03 6.08—.04 Square 62886 64.49 61.88 64.03+1.58 SPHlthC 1.01e 24150 94.97 94.53 94.60—.53 SPCnSt 1.28e 32507 60.89 60.57 60.60—.16 SPEngy 2.04e 60280 60.51 59.89 60.43—.27 SPDRFncl .46e 62006 29.81 29.62 29.78—.06 SPInds 1.12e 30011 81.68 81.13 81.68—.08 SPUtil 1.55e 47669 61.84 61.35 61.50—.25 TevaPhrm .73e 124098 9.60 9.21 9.28—.02 Transocn 68402 5.34 5.13 5.23—.16 Tuppwre 1.08 22841 9.44 8.32 9.03—.32 Twilio 24712 97.31 93.50 97.00+3.77 Twitter 45261 29.33 28.92 29.25+.04 UberTchn 187434 27.04 26.23 26.90—.12 USNGas 24921 21.05 20.81 20.94—1.11 USOilFd 87272 11.98 11.77 11.89—.10 USSteel .20 46104 13.63 13.14 13.55—.03 ValeSA .29e 83879 11.62 11.50 11.57—.21 VanEGold .06e 148956 26.46 26.15 26.40+.17 VnEkRus .01e 27750 24.87 24.73 24.79—.18 VEckOilSvc .47e 51990 12.05 11.77 11.98—.13 VanEJrGld 25302 36.59 36.07 36.54+.21 VangEmg 1.10e 44101 42.56 42.32 42.55—.30 VangFTSE 1.10e 20745 43.00 42.84 43.00—.06 Vereit .55 38566 9.47 9.39 9.43+.04 VerizonCm 2.46f 25149 59.69 59.21 59.29—.06 Vipshop 29134 12.12 11.68 12.03+.15 WellsFargo 2.04 38974 53.98 53.73 53.90—.21 WhitngPet 42466 6.98 6.66 6.82—.39 WmsCos 1.52 37897 22.20 21.95 22.17+.08 Yamanag .02 79646 3.32 3.25 3.28+.01 