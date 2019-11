BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 44473 2.76…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 44473 2.76 2.59 2.61—.16 AT&TInc 2.04 92446 39.28 39.02 39.03—.14 Aircastle 1.28f 79464 32.20 32.00 32.15+4.56 Alibaba 92148 185.00 182.20 183.25+1.25 AlpAlerMLP 1.35e 62931 8.64 8.53 8.54—.06 Altice .07e 336449 26.77 24.56 25.00—6.35 Ambev .05e 64274 4.32 4.24 4.30—.09 Amcorn 40566 10.10 9.83 10.01+.01 Annaly 1e 51969 9.04 8.90 9.01+.04 AnteroRes 1 49854 3.03 2.69 2.93+.17 Aphria 28381 5.21 4.97 5.02—.12 ArborRT 1.20f 39993 15.03 14.39 14.70+.38 AstraZen 1.37e 30039 47.45 47.14 47.38+.18 AuroraC 85995 3.92 3.76 3.78+.02 Avon 39583 4.35 4.17 4.31+.12 BPPLC 2.46f 46279 39.85 39.50 39.53—.30 BcoBrad .06a 50066 8.72 8.53 8.63—.18 BcoSantSA .21e 48416 4.15 4.10 4.12—.04 BkofAm .72 234854 33.06 32.67 32.83+.01 BarrickGld 2.82e 67719 17.15 16.78 17.06+.52 BrMySq 1.64 34468 56.87 56.14 56.71+.32 CVSHealth 2 121787 70.79 69.30 70.47+3.15 CallonPet 159606 4.59 4.32 4.37—.07 CntryLink 1 69660 13.44 13.07 13.24—.43 ChesEng 1334555 1.30 .98 1.02—.26 CgpVelLCrd 104828 12.30 11.30 11.35—.52 CgpVelICrd 237804 4.82 4.43 4.80+.20 Citigroup 2.04f 55609 75.05 73.97 74.23—.60 CocaCola 1.60 56256 52.80 52.41 52.53+.11 Coeur 34756 6.12 5.68 6.10+.29 Coty .50 137895 13.42 11.39 13.04+1.58 DeanFoods .12m 38167 1.06 .94 .96—.11 DenburyR 73945 1.08 1.00 1.01—.04 DevonE .36f 52404 24.00 22.12 22.68—.30 DxGBull 67125 29.02 27.57 28.82+1.04 DirSPBear 30043 15.62 15.41 15.57+.09 DirDGlBr 61457 7.74 7.33 7.40—.28 DxSPOGBl 106033 3.53 3.15 3.18—.24 Disney 1.76 36715 131.66 130.66 130.94—.51 EnCanag .07 130016 4.93 4.65 4.69—.13 EgyTrnsfr 1.22 49574 12.62 12.41 12.43—.24 ExxonMbl 3.48 50787 72.87 71.57 71.65—1.44 FiatChrys 28735 16.02 15.88 15.96+.09 FirstEngy 1.52 x33703 47.46 46.90 47.08+.14 Fitbit 79378 7.08 7.00 7.06 FordM .60a 174504 9.05 8.94 8.96—.07 FrptMcM .20 82225 10.95 10.62 10.66—.26 GenElec .04 349461 11.10 10.79 11.04+.07 Gerdau .02e 67799 3.64 3.53 3.63—.04 HPInc .64 293906 21.67 20.05 20.44+2.04 Hallibrtn .72 48009 21.09 20.42 20.60—.45 HeclaM .01e 48491 2.38 2.27 2.38+.08 HPEnt .45e 72258 17.03 16.83 16.86+.03 HostHotls .85a 34858 17.92 17.41 17.66+.25 ICICIBk .19e 29761 13.39 13.31 13.38+.27 ING .14e 31187 11.78 11.72 11.74—.04 iPtShFut 154506 19.61 19.16 19.49+.20 iShGold 111117 14.29 14.20 14.27+.08 iShBrazil .67e 163197 44.88 43.79 44.54—.71 iShEMU .86e 44681 41.03 40.84 40.89—.03 iShSilver 72603 16.50 16.39 16.49+.05 iShChinaLC .87e 98709 42.95 42.69 42.78+.01 iShEMkts .59e 284501 43.91 43.64 43.74—.17 iSh20yrT 3.05 42217 138.16 137.36 138.06+.91 iSEafe 1.66e 75233 68.38 68.13 68.20—.05 iShiBxHYB 5.09 29607 86.91 86.78 86.80—.11 iShR2K 1.77e 59522 158.99 157.88 158.09—1.06 iShCorEafe 1.56e 61708 64.17 63.95 63.100—.10 Infosys 53294 9.90 9.82 9.86+.14 Intelsat 36588 24.69 23.65 24.05—2.28 iShJapan 37489 59.72 59.54 59.60—.14 iShCorEM .95e 62338 52.72 52.42 52.52—.20 ItauUnHs 110695 9.12 8.94 9.01—.18 JPMorgCh 3.20 49492 129.84 128.58 129.14+.04 KARAuct 1.24e 56251 22.98 21.53 21.54—3.96 KeyEngy 31086 .46 .40 .46+.06 Keycorp .74f 38934 19.10 18.90 18.95—.24 KindMorg 1 31758 20.56 20.33 20.38—.15 Kinrossg 59497 4.85 4.73 4.84+.06 KosmosEn .18 37004 7.07 6.78 6.91+.05 Kroger .56f 66061 28.01 27.10 27.12—.71 LaredoPet 60331 2.79 2.38 2.56—.09 LloydBkg .47a 28488 2.94 2.90 2.92—.04 Macys 1.51 84566 16.70 16.07 16.14—.58 Mallinckdt 58534 3.47 3.06 3.20—.13 MarathnO .20 87116 12.70 12.15 12.21—.44 McDerI 60437 1.60 1.54 1.54—.08 McDnlds 5f 34798 195.27 193.05 193.90+1.72 MedProp 1.04f 189997 19.37 18.94 19.36+.18 MorgStan 1.40 33632 48.80 48.24 48.37—.38 Nabors .24 39980 2.18 1.97 2.01—.18 NYTimes .20 28290 31.76 28.61 30.48—1.44 NikeB .88 34603 90.72 88.74 89.07—.81 NobleEngy .48 28174 21.75 20.85 20.91—.76 NokiaCp .19e 213268 3.64 3.57 3.59+.05 OasisPet 169519 3.39 2.81 2.92 OcciPet 3.16f 60693 41.71 40.27 40.34—1.58 Oracle .96 38983 55.84 55.60 55.72+.05 PG&ECp 2.12f 155246 7.70 6.49 6.83—1.18 ParsleyEn .12 35018 17.44 16.40 17.07—.01 PetrbrsA 97466 14.83 14.13 14.55—.34 Petrobras 197302 16.26 15.53 15.96—.41 Pfizer 1.44 48986 37.73 37.36 37.48 Pinterestn 55590 20.65 20.00 20.15—.32 Plantron .60 44346 27.56 24.10 24.25—15.19 PrUShCrd 33920 14.82 14.01 14.78+.43 PrUShSP 29118 27.76 27.53 27.70+.12 RangeRs .08 47095 4.78 4.42 4.60+.06 RegionsFn .62 39886 17.20 16.91 16.96—.25 S&P500ETF 4.13e 179899 307.40 306.06 306.35—.68 SpdrOGEx .73e 198548 23.17 22.31 22.38—.56 Schlmbrg 2 43331 36.72 35.38 35.50—1.23 SiderurNac 28123 3.03 2.95 3.01—.07 SlackTcn 29522 20.95 20.36 20.44—.31 SnapIncA 102413 14.88 14.23 14.45—.38 SwstnEngy 94188 2.37 2.25 2.30+.01 Sprint 83530 6.16 5.100 6.05—.10 Square 32939 61.93 60.58 60.85—.21 SPHlthC 1.01e 32126 94.35 93.71 94.05+.14 SPCnSt 1.28e 35912 61.16 60.69 61.00+.24 SPEngy 2.04e 78946 61.33 60.15 60.25—1.04 SPDRFncl .46e 201195 29.62 29.42 29.50+.02 SPInds 1.12e 44764 81.33 80.90 80.98—.34 SPTech .78e 37137 85.05 84.54 84.68—.33 SPUtil 1.55e 55838 63.12 62.63 62.80+.18 Tapestry 1.35 37807 26.69 25.57 25.68—1.27 TaylorMH 39425 22.40 21.70 22.07—1.62 TevaPhrm .73e 87154 8.61 8.23 8.28—.26 Transocn 98512 5.69 5.34 5.38—.19 Twitter 72099 29.90 29.40 29.44—.38 UberTchn 955080 27.55 25.58 26.84—1.18 UndrArm 29491 18.35 17.77 18.21+.31 USOilFd 222502 12.08 11.74 11.76—.17 USSteel .20 53589 13.31 12.86 13.01—.10 Valaris 30961 5.23 4.70 4.81—.10 ValeSA .29e 78359 12.28 12.01 12.21—.17 VanEGold .06e 125095 27.40 26.91 27.33+.36 VnEkRus .01e 48551 25.05 24.83 24.88—.12 VEckOilSvc .47e 54926 12.26 11.84 11.89—.31 VangEmg 1.10e 79445 43.05 42.80 42.88—.15 VectorGp 1.60 31771 11.25 10.19 10.100—1.34 Vereit .55 75809 9.60 9.29 9.32—.18 VerizonCm 2.46f 29152 59.92 59.63 59.74+.24 Vonage 45610 9.57 8.37 8.56—1.50 WPXEngy 37522 11.01 10.39 10.47—.37 WellsFargo 2.04 91200 53.79 53.17 53.59+.29 WhitngPet 72562 7.71 6.67 6.97—.52 WmsCos 1.52 35470 23.00 22.47 22.47—.48 XeroxHld 1 48427 38.00 36.10 36.53+.16 Yamanag .02 82671 3.49 3.39 3.48+.06 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.