BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 27297 17.62 17.34 17.40—.12 AKSteel 53612 2.68 2.58 2.61+.06 AT&TInc 2.04 161864 39.50 39.00 39.01+.06 AbbVie 4.72f 39180 83.17 82.14 82.97+1.22 Alibaba 230574 182.40 178.02 178.87+2.41 AlpAlerMLP 1.35e 65654 8.78 8.68 8.77+.14 Ambev .05e 29749 4.40 4.35 4.37+.04 Annaly 1e 41614 9.16 9.07 9.07—.04 AnteroMid .45e 30532 7.14 6.72 7.04+.35 AnteroRes 1 61879 3.01 2.78 2.98+.31 Apache 1 27323 24.84 24.35 24.75+.94 Aphria 29314 5.41 5.11 5.17—.02 AuroraC 46029 3.67 3.58 3.60+.02 BPPLC 2.46f 68873 39.69 39.39 39.51+.81 BkofAm .72 253187 32.39 32.10 32.35+.55 BarrickGld 2.82e 51878 17.03 16.74 16.81—.21 BauschHl 55481 26.50 25.51 26.23+.31 BlackBerry 31513 5.73 5.55 5.59+.10 BrMySq 1.64 49244 57.24 56.55 56.71—.45 CVSHealth 2 36107 68.27 67.48 68.19+.95 CalifRes 43042 9.48 8.73 9.29+.90 CallonPet 108475 4.29 4.06 4.23+.27 Cemex .29t 46458 3.97 3.86 3.93+.07 CntryLink 1 53519 13.68 13.35 13.57+.25 ChesEng 520296 1.59 1.47 1.58+.14 Chevron 4.76 46680 121.87 117.02 121.73+5.52 CgpVelLCrd 78166 12.04 11.68 11.93+.71 CgpVelICrd 134771 4.68 4.53 4.58—.31 Citigroup 2.04f 49163 75.05 74.11 74.77+.93 ClevCliffs .24 35693 7.76 7.53 7.56—.02 CocaCola 1.60 34553 54.00 53.41 53.45—.46 DenburyR 81773 1.12 1.08 1.10+.03 DevonE .36f 52197 22.37 21.51 22.35+1.18 DxGBull 51344 30.96 29.40 29.80—1.32 DxGlMBr 29039 13.93 13.20 13.77+.52 DirDGlBr 95897 7.28 6.94 7.20+.32 DxSPOGBl 134349 3.52 3.18 3.50+.50 Disney 1.76 29434 134.14 132.81 133.00+.25 EQTCorp .12 30899 11.29 10.84 11.24+.68 EnCanag .07 195480 4.40 4.20 4.38+.22 EgyTrnsfr 1.22 x56275 12.84 12.60 12.68+.08 ExxonMbl 3.48 60354 71.67 69.94 71.65+2.05 FiatChrys 82757 16.20 16.01 16.10+.36 FstHorizon .56 49232 16.94 16.44 16.93+.62 Fitbit 359316 7.17 7.03 7.05—.10 FordM .60a 168532 9.05 8.93 9.02+.13 FrptMcM .20 164897 10.99 10.62 10.71+.19 GenElec .04 486395 10.92 10.42 10.89+.51 Gerdau .02e 80235 3.62 3.56 3.59+.14 GoldFLtd .01e 31056 6.00 5.80 5.86—.19 GrubHub 28905 35.29 33.56 34.68+.96 HPInc .64 39479 18.15 17.82 18.13+.35 Hallibrtn .72 63296 21.09 20.48 21.00+.91 HeclaM .01e 56711 2.40 2.23 2.27—.06 HPEnt .45e 29350 16.80 16.59 16.65+.15 ICICIBk .19e 28002 13.34 13.20 13.31+.22 iPtShFut 125781 19.06 18.55 18.98+.11 iShBrHiYs 28940 40.73 40.63 40.68+.04 iShGold 64017 14.46 14.38 14.41—.05 iShBrazil .67e 47947 45.58 45.16 45.20+.11 iShEMU .86e 27922 41.18 40.100 41.00+.28 iShHK .61e 30789 24.59 24.50 24.54+.23 iShSilver 86253 16.97 16.79 16.84—.08 iShChinaLC .87e 165700 42.71 42.47 42.48+.48 iShEMkts .59e 338250 43.82 43.62 43.63+.41 iShiBoxIG 3.87 30899 127.18 126.94 126.94—.55 iSh20yrT 3.05 32260 139.14 138.53 138.70—1.86 iSEafe 1.66e 74934 68.53 68.32 68.35+.33 iShiBxHYB 5.09 36679 87.05 86.94 87.02+.20 iShR2K 1.77e 66854 159.70 158.47 158.78+.68 Infosys 122540 10.09 9.78 9.83+.31 iShJapan 40857 59.67 59.55 59.61+.35 iShCorEM .95e 53206 52.62 52.41 52.41+.45 ItauUnHs 55817 9.12 9.02 9.05—.02 JPMorgCh 3.20 37683 129.42 128.61 128.83+1.03 KeyEngy 37542 .50 .39 .46—.02 Keycorp .74f 41543 18.84 18.44 18.82+.53 KindMorg 1 49678 20.73 20.51 20.66+.16 Kinrossg 44193 4.85 4.76 4.79—.05 KosmosEn .18 66302 7.05 6.63 6.67+.35 Kroger .56f 31348 25.47 24.97 25.35+.36 Macys 1.51 47635 16.06 15.71 15.88+.30 Mallinckdt 66370 3.94 3.46 3.78+.40 MarathnO .20 44334 12.53 12.29 12.49+.44 McDerI 68611 1.80 1.63 1.79+.12 McDnlds 5f 97975 190.75 188.00 188.08—5.86 MorgStan 1.40 63089 48.59 47.88 48.51+1.18 Nabors .24 39568 2.09 1.96 2.06+.12 NYCmtyB .68 30060 11.87 11.70 11.84+.15 NxTierOil 28337 4.78 4.33 4.76+.33 NikeB .88 33571 90.56 89.58 89.75+.57 NobleCorp .08 30799 1.50 1.36 1.47+.14 NokiaCp .19e 130168 3.65 3.60 3.61—.05 OasisPet 67042 2.95 2.77 2.95+.25 OcciPet 3.16f 59426 44.56 42.95 44.24+1.95 Oracle .96 33262 55.75 55.26 55.50+.50 PG&ECp 2.12f 122803 7.02 6.60 6.92+.49 PetrbrsA 48071 15.40 15.01 15.20—.03 Petrobras 133967 16.63 16.29 16.52+.08 Pfizer 1.44 63649 38.74 38.20 38.31—.08 Pinterestn 116593 20.87 20.23 20.72—.14 ProctGam 2.98 34457 123.92 120.63 120.68—3.19 ProShSP 32725 25.28 25.22 25.28—.11 PrUShSP 27620 27.53 27.41 27.52—.23 QEPRes .08 30371 3.78 3.57 3.72+.20 RangeRs .08 60897 4.76 4.40 4.75+.50 RegionsFn .62 38258 16.96 16.66 16.92+.37 RiteAidrs 28861 11.43 10.02 11.04+1.12 S&P500ETF 4.13e 185679 308.00 307.32 307.40+1.26 SpdrShTHiY 1.58 32492 26.84 26.82 26.84+.07 SpdrOGEx .73e 173424 23.15 22.34 23.12+1.27 Salesforce 29607 161.25 156.69 157.18—2.56 Schlmbrg 2 53261 36.35 34.78 36.33+1.89 SlackTcn 38444 22.26 21.61 22.22+.28 SnapIncA 77694 15.35 15.15 15.25+.07 SwstnEngy 108742 2.35 2.18 2.32+.21 Sprint 57865 6.32 6.15 6.16—.15 Square 29925 63.83 62.54 62.78+.18 SPCnSt 1.28e 41595 61.25 60.84 60.84—.31 SPEngy 2.04e 92906 61.39 59.95 61.37+2.09 SPDRFncl .46e 145297 29.42 29.29 29.35+.23 SPInds 1.12e 37955 81.03 80.66 80.95+.73 SPTech .78e 32082 85.37 84.98 85.01+.34 SPUtil 1.55e 62212 64.07 63.54 63.55—.54 TaiwSemi .73e 36773 53.79 53.30 53.49+1.39 TevaPhrm .73e 114365 8.89 8.45 8.82+.47 Transocn 111507 5.60 5.28 5.57+.43 Twilio 44408 96.75 92.34 93.21—3.85 Twitter 80543 30.11 29.61 29.77+.15 UberTchn 111841 31.75 30.12 30.65—.72 UndrArm 233398 18.51 17.65 17.72—3.42 UnArCwi 98529 16.57 15.88 16.10—2.81 USNGas 31665 22.38 22.04 22.19+.84 USOilFd 125934 11.99 11.87 11.95+.26 USSteel .20 89361 13.60 13.03 13.16—.05 Valaris 39979 5.35 4.68 5.21+.66 ValeSA .29e 50028 12.42 12.29 12.38+.24 VanEGold .06e 154383 27.96 27.49 27.59—.42 VnEkRus .01e 33195 25.04 24.91 24.99+.24 VEckOilSvc .47e 72348 12.27 11.91 12.26+.55 VanEJrGld 28179 39.44 38.71 38.88—.52 VangEmg 1.10e 53169 42.100 42.80 42.81+.31 VerizonCm 2.46f 43814 60.61 59.55 59.89—.48 Vipshop 47945 12.15 11.41 11.51+.09 WPXEngy 28842 10.74 10.38 10.73+.56 WellsFargo 2.04 61270 52.68 52.24 52.42+.24 WstnUnion .80 31606 26.93 26.37 26.83+.35 WhitngPet 50855 7.72 7.02 7.70+.91 WmsCos 1.52 33144 23.55 22.92 23.45+.56 Yamanag .02 62158 3.60 3.49 3.52—.09 ————————— Copyright © 2019 The 