BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 50864 2.84…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 50864 2.84 2.72 2.76—.02 AT&TInc 2.04 181725 37.96 37.36 37.38—.28 Alibaba 185931 200.43 198.35 200.00—.82 AlpAlerMLP 1.35e 108472 7.89 7.80 7.83—.05 Ambev .05e 98064 4.29 4.19 4.21—.02 Annaly 1e 47658 9.35 9.25 9.33+.05 AnteroRes 1 38384 2.10 1.99 1.99—.11 Apache 1 31981 23.16 22.25 22.28—.94 AuroraC 133295 2.62 2.45 2.50—.02 BPPLC 2.46f 65014 37.43 37.22 37.42—.34 BcBilVArg .27e 77558 5.27 5.22 5.23—.02 BcoBrad .06a 159571 7.90 7.81 7.85 BcoSantSA .21e 44411 3.88 3.86 3.87—.06 BkofAm .72 195033 33.52 33.24 33.32—.10 BkNYMel 1.24f 32903 49.10 48.64 48.97+.01 BarrickGld 2.82e 55158 16.86 16.64 16.80+.10 BrMySq 1.64 112923 57.37 56.85 56.94—.66 CVSHealth 2 44636 75.40 74.43 75.27+.23 CabotO&G .40f 39713 16.16 15.85 15.94—.31 CallonPet 87587 3.80 3.63 3.65—.16 CanopyGr 42126 19.21 18.34 18.59—.22 Cemex .29t 46990 3.81 3.69 3.73—.06 CntryLink 1 x51593 14.57 14.30 14.49+.19 Chevron 4.76 32710 117.82 116.88 117.13—.94 CgpVelLCrd 169077 11.70 10.53 10.73—1.59 CgpVelICrd 381977 4.90 4.48 4.82+.55 Citigroup 2.04f 62468 75.80 74.99 75.12—.60 ClevCliffs .24 36859 8.19 7.99 7.99—.11 CocaCola 1.60 x72223 53.73 53.22 53.40—.15 Coeur 37627 6.60 6.28 6.56+.29 Cortevan 82331 26.08 25.55 26.02—.03 DellCn 32351 50.46 48.44 48.49—1.83 DxGBull 67840 27.85 26.46 27.66+1.26 DirDGlBr 97817 7.82 7.41 7.46—.37 Disney 1.76 62849 152.47 151.01 151.58+.10 EQTCorp .12 34208 8.94 8.67 8.73—.33 EnCanag .07 79799 3.99 3.90 3.94—.08 EgyTrnsfr 1.22 52102 11.97 11.77 11.81—.06 ExxonMbl 3.48 79808 68.53 68.00 68.13—.57 Fitbit 37882 7.04 6.93 6.96—.11 FordM .60a 130961 9.10 9.03 9.06—.04 FrptMcM .20 111418 11.50 11.27 11.38—.23 Gap .97 34011 16.93 16.57 16.61—.30 GenElec .04 227392 11.36 11.22 11.27—.02 GenMotors 1.52 39270 36.13 35.86 36.00—.14 Gerdau .02e 49020 4.02 3.95 3.97—.09 GlaxoSKln 2.89e 34915 45.57 45.29 45.48+.03 HPInc .70f 105517 20.18 19.74 20.08+.29 Hallibrtn .72 64374 21.18 20.86 20.99—.42 HeclaM .01e 65992 2.53 2.38 2.47+.08 HPEnt .45e 48056 16.04 15.81 15.83—.11 HostHotls .85a 34484 17.71 17.47 17.49—.26 ICICIBk .19e 34447 14.20 14.06 14.09—.08 iPtShFut 172789 16.54 16.28 16.54+.33 iShGold 88006 14.02 13.90 13.98+.07 iShBrazil .67e 129966 42.78 42.37 42.47+.37 iShEMU .86e 32697 40.91 40.77 40.79—.18 iShSilver 63717 15.93 15.76 15.92+.08 iShChinaLC .87e 262823 41.03 40.85 40.94—1.13 iShUSAgBd 2.65e 40589 113.02 112.85 112.86—.14 iShEMkts .59e 354766 42.72 42.54 42.54—.68 iShiBoxIG 3.87 52608 128.26 127.84 127.97—.26 iSSPGlbEn 1.01e 39794 30.79 30.61 30.68—.27 iSh20yrT 3.05 62510 140.68 139.78 140.42—.30 iSEafe 1.66e 115871 68.34 68.14 68.18—.48 iShiBxHYB 5.09 115195 87.11 86.93 86.94—.19 iShR2K 1.77e 99881 162.80 161.67 161.77—1.06 iShREst 2.76e 53845 93.97 93.17 93.20—.26 iShCorEafe 1.56e 46839 64.24 63.82 63.82—.74 Infosys 46694 9.84 9.73 9.83+.05 Intelsat 43461 6.33 6.05 6.08—.27 InvitHm .52 84673 30.64 30.35 30.53+.18 iShJapan 37087 59.49 59.37 59.43—.57 iShCorEM .95e 74350 51.36 51.15 51.17—.76 ItauUnH 68747 8.20 8.13 8.14—.02 JPMorgCh 3.20 57120 132.41 131.45 131.76—.30 JPMorCpfJ 2.16 44247 25.48 25.24 25.24 JohnJn 3.80 32788 138.27 136.94 137.49—.26 Keycorp .74 38089 19.54 19.37 19.39—.06 KindMorg 1 71961 19.72 19.50 19.61—.12 Kinrossg 69043 4.36 4.21 4.33+.09 Kohls 2.68 32996 48.04 46.95 47.01—1.31 Kroger .56f 37030 27.55 27.02 27.34+.11 LBrands 1.20 46049 19.40 19.02 19.14—.14 Macys 1.51 74817 15.50 15.26 15.32—.16 Mallinckdt 52434 3.92 3.63 3.77+.09 MarathnO .20 73954 11.76 11.51 11.65—.23 MarathPt 2.12 35451 61.49 60.39 60.64—.83 McEwenM .01 37008 1.16 1.12 1.13—.01 Merck 2.44f 46567 87.77 87.03 87.18—.43 MitsuUFJ 43978 5.34 5.29 5.31—.03 MorgStan 1.40 41384 49.72 49.37 49.48—.30 Myovant 40374 19.40 17.45 17.81+.57 NokiaCp .19e 70599 3.51 3.47 3.50+.04 OasisPet 45175 2.48 2.33 2.34—.14 OcciPet 3.16 46640 39.07 38.50 38.57—.18 Oracle .96 64793 56.49 56.09 56.14—.47 PG&ECp 76484 7.60 7.18 7.46—.09 PetrbrsA 49592 13.85 13.67 13.72—.02 Petrobras 90715 14.88 14.64 14.73—.07 Pfizer 1.44 92920 38.88 38.51 38.52—.11 PrUCrude 36909 17.87 16.67 16.88—1.58 ProShSP 40834 24.78 24.69 24.75+.08 Qudian 42738 4.100 4.79 4.96—.01 RangeRs .08 53032 3.58 3.45 3.49—.15 RegionsFn .62 33482 16.79 16.63 16.64—.10 SpdrGold 45164 138.13 137.08 137.86+.85 S&P500ETF 4.13e 365927 315.13 314.06 314.31—1.17 SpdrBiot .44e 35557 93.98 93.08 93.65+.23 SpdAgBd 36246 29.57 29.52 29.55—.01 SpdrOGEx .73e 187885 20.72 20.32 20.36—.49 Schlmbrg 2 54453 36.48 35.92 36.20—.57 Schwab .68 48676 50.02 49.34 49.50—.34 SibanyeG .14r 32571 7.100 7.73 7.96+.53 SnapIncA 63111 15.36 15.19 15.25—.10 SwstnEngy 120565 1.93 1.77 1.82—.13 Sprint 46644 5.95 5.88 5.92+.01 SPMatls .98e 35336 60.23 59.84 60.04—.22 SPEngy 2.04e 78302 59.21 58.67 58.89—.60 SPDRFncl .46e 194441 30.24 30.09 30.15—.05 SPInds 1.12e 56454 82.32 81.90 82.04—.38 SPTech .78e 56800 88.33 88.01 88.16—.26 SPUtil 1.55e 51214 63.47 62.99 63.05—.06 TaiwSemi .73e 33917 53.16 52.80 53.09—.80 TeekOffsh .04m 51878 1.55 1.54 1.55+.02 TevaPhrm .73e 78971 10.60 10.34 10.42—.03 Transocn 59991 5.02 4.89 4.98—.04 Twitter 78145 31.14 30.78 30.91—.26 UberTchn 81151 29.85 29.25 29.60+.11 UndrArm 32660 19.20 18.77 18.89—.21 USBancrp 1.68f 33948 60.30 59.92 60.03—.16 USNGas 76839 18.25 17.76 17.83—1.37 USOilFd 267623 11.94 11.54 11.62—.52 USSteel .20 243120 13.75 12.52 13.12—.81 ValeSA .29e 74505 11.86 11.74 11.76—.11 VanEGold .06e 443631 27.16 26.69 27.08+.42 VnEkRus .01e 33351 24.39 24.23 24.26—.24 VEckOilSvc .47e 43244 11.81 11.59 11.69—.23 VanEJrGld 117615 38.17 37.20 38.15+.95 VangREIT 3.08e 35310 93.85 93.03 93.07—.43 VangEmg 1.10e 115905 42.18 42.03 42.06—.51 VangFTSE 1.10e 33774 43.07 42.95 42.97—.33 Vereit .55 35874 9.86 9.75 9.76—.02 VerizonCm 2.46f 67914 60.53 60.16 60.24+.14 Vipshop 41706 13.06 12.57 12.78—.30 WellsFargo 2.04 105086 54.75 54.07 54.46+.12 WstnUnion .80 39302 27.26 26.85 26.88—.40 WhitngPet 68796 5.05 4.57 4.58—.56 WmsCos 1.52 48290 22.78 22.52 22.72+.01 Yamanag .02 94158 3.62 3.51 3.58+.08 Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.