BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Wednesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 62983 2.79 2.69 2.78+.08 AMCEnt .80 57447 8.65 8.00 8.43+.53 AT&TInc 2.04 169662 37.82 37.40 37.66+.26 AVXCp .46 78901 20.78 20.15 20.51+5.47 Alibaba 325294 200.98 197.00 200.82+6.12 AlpAlerMLP 1.35e 230387 7.91 7.76 7.88—.02 Altria 3.36f 56526 49.81 49.37 49.75+.53 Ambev .05e 156235 4.23 4.15 4.23+.01 Amcorn 54736 10.31 10.10 10.30+.15 Annaly 1e 86257 9.30 9.22 9.28+.03 AnteroRes 1 62795 2.11 2.00 2.10+.11 AuroraC 359531 2.54 2.43 2.52+.13 BPPLC 2.46f 97609 38.18 37.68 37.76—.36 BcBilVArg .27e 243332 5.31 5.23 5.25+.03 BcoBrad .06a 134366 7.88 7.66 7.85+.08 BkofAm .72 320886 33.60 33.31 33.42+.07 BarrickGld 2.82e x65203 16.77 16.54 16.70—.11 BestBuy 2 60319 82.48 80.11 80.74—.83 Blackstone 2.07e 52831 54.36 53.05 54.24+.88 BoxInc 111239 18.80 17.33 18.62+1.92 BrMySq 1.64 258634 57.85 56.90 57.60+.87 CBSB .72 52979 40.75 40.32 40.40—.11 CVSHealth 2 78238 75.56 74.63 75.04+.10 CabotO&G .40f 112680 16.43 15.93 16.25+.24 CallonPet 86046 3.83 3.67 3.81+.10 CanopyGr 72927 18.85 18.06 18.81+.70 CntryLink 1 82650 14.56 14.27 14.55+.26 CgpVelLCrd 91767 12.60 11.95 12.32—.16 CgpVelICrd 203127 4.40 4.18 4.27+.06 Citigroup 2.04f 75915 76.13 75.50 75.72+.26 ClevCliffs .24 65316 8.26 7.95 8.10—.05 CocaCola 1.60 95395 54.10 53.60 53.95+.05 Coeur 57015 6.58 6.10 6.27—.33 ConocoPhil 1.68f 59981 60.48 59.27 60.34+.23 Cortevan x67299 26.22 25.68 26.05+.30 DRHorton .70 58931 55.80 55.16 55.30—.09 Danaher .68 84356 147.20 145.77 146.59+.61 Deere 3.04 75884 172.37 167.05 169.06—7.59 DellCn 131208 52.16 49.75 50.32—2.87 DicksSptg 1.10 54519 47.29 45.75 45.89—.88 DxGBull 74141 26.76 25.70 26.40—.36 DirDGlBr 125684 8.06 7.75 7.83+.10 Disney 1.76 61106 152.57 151.15 151.48—.16 Dupontrs 1.20 79362 65.73 64.22 65.61+.54 EQTCorp .12 69123 9.09 8.70 9.06+.25 EnCanag .07 124273 4.04 3.93 4.02+.05 EgyTrnsfr 1.22 218701 12.02 11.68 11.87—.09 EvolentH 152682 10.78 5.67 7.76—2.92 ExxonMbl 3.48 82221 69.09 68.41 68.70—.04 FirstEngy 1.56f 54153 47.83 47.33 47.79+.02 Fitbit 186273 7.08 6.87 7.07+.18 FordM .60a 373685 9.15 9.02 9.10+.09 FrptMcM .20 134614 11.75 11.48 11.61—.10 Gap .97 57873 17.15 16.71 16.91—.10 GenElec .04 452810 11.47 11.26 11.29—.06 GenMotors 1.52 58363 36.27 35.85 36.14+.23 Gerdau .02e 121465 4.09 3.97 4.06+.07 GlaxoSKln 2.89e 61742 45.53 45.20 45.45+.64 Guess .45 80270 20.39 17.77 19.53+.45 HPInc .70f 174989 20.44 19.72 19.79—.27 Hallibrtn .72 89157 21.52 20.75 21.41+.58 Hanesbds .60 60285 15.45 15.16 15.40+.35 HeclaM .01e 77247 2.39 2.28 2.39—.01 HPEnt .45e 83636 15.98 15.78 15.94—.03 HomeDp 5.44 66840 223.45 220.66 223.00+2.24 HostHotls .85a 77368 17.78 17.40 17.75+.27 ICICIBk .19e 70231 14.18 14.00 14.17+.20 iPtShFut 188871 16.22 16.10 16.21—.08 iShGold 94902 13.93 13.88 13.91—.07 iShBrazil .67e 178545 42.27 41.54 42.10 iShEMU .86e 56736 40.98 40.89 40.97—.03 iShSilver 144221 15.90 15.82 15.84—.15 iShChinaLC .87e 122986 42.12 41.94 42.07—.04 iShEMkts .59e 304021 43.24 43.01 43.22+.05 iShiBoxIG 3.87 70947 128.28 127.98 128.23—.01 iSEafe 1.66e 169416 68.69 68.54 68.66+.18 iShiBxHYB 5.09 109752 87.15 86.95 87.13+.11 iShR2K 1.77e 131896 162.93 162.08 162.83+1.14 iShREst 2.76e 65401 93.69 92.95 93.46+.30 iShCorEafe 1.56e 56159 64.56 64.41 64.56+.20 Infosys 89854 9.79 9.65 9.78+.13 Intelsat 66310 6.68 6.26 6.35—.25 iShJapan 68955 60.01 59.91 60.00+.12 iShCorEM .95e 101899 51.95 51.69 51.93+.08 ItauUnH 282523 8.19 8.00 8.16+.05 JPMorgCh 3.20 64045 132.43 131.65 132.06+.39 Jianpu 69522 1.89 1.73 1.86+.09 JohnJn 3.80 55228 138.25 136.90 137.75+.58 Keycorp .74 60786 19.49 19.29 19.45+.16 KindMorg 1 118222 19.80 19.51 19.73+.03 Kinrossg 89281 4.29 4.20 4.24—.05 LloydBkg .47a 81061 3.15 3.11 3.13+.01 MPLXLP 2.67 59076 23.95 23.36 23.80+.05 Macys 1.51 168814 15.66 15.29 15.48+.11 Mallinckdt 78838 3.82 3.41 3.68+.21 MarathnO .20 99071 11.93 11.63 11.88+.05 MedProp 1.04 60080 20.82 20.58 20.82+.07 Merck 2.44f 56948 87.87 86.99 87.61+.27 MorgStan 1.40 85756 49.87 49.50 49.78+.37 NiSource .80 57002 26.57 26.37 26.53+.07 NokiaCp .19e 163770 3.48 3.41 3.46+.03 OcciPet 3.16 70360 38.88 38.31 38.75+.18 Oracle .96 56407 56.91 56.38 56.61+.10 PG&ECp 88392 7.62 7.33 7.55+.08 ParsleyEn .12 58488 15.33 14.96 15.18+.24 Penney 76241 1.20 1.11 1.11—.06 Petrobras 141824 14.88 14.64 14.80+.04 Pfizer 1.44 182171 38.71 38.33 38.63+.34 Pinterestn 56876 19.91 19.40 19.81+.29 PlainsAAP 1.44 66021 17.77 17.25 17.71+.30 Qudian 73715 5.01 4.82 4.97+.18 S&P500ETF 4.13e 439282 315.48 314.37 315.48+1.40 SpdrBiot .44e 77189 93.65 92.10 93.42+1.39 SpdrOGEx .73e 242073 20.96 20.60 20.85+.15 Schlmbrg 2 64176 36.94 36.13 36.77+.38 Schwab .68 116896 50.05 49.19 49.84+.60 SnapIncA 114668 15.53 15.23 15.35—.11 SwstnEngy 245808 1.99 1.88 1.95+.06 Sprint 91898 6.00 5.89 5.91—.05 SPHlthC 1.01e 62800 99.99 99.38 99.84+.51 SPCnSt 1.28e 53889 62.09 61.81 62.02+.15 SPEngy 2.04e 92152 59.61 59.00 59.49+.15 SPDRFncl .46e 310055 30.21 30.06 30.20+.12 SPInds 1.12e 91862 82.45 82.10 82.42—.08 SPTech .78e 93480 88.42 87.94 88.42+.49 SPUtil 1.55e 122038 63.18 62.80 63.11+.11 TevaPhrm .73e 206223 10.50 9.81 10.45+.58 Tiffany 2.32 61101 133.63 133.26 133.52+.30 Transocn 123934 5.05 4.80 5.02+.19 Twitter 141481 31.36 30.93 31.17+.21 UberTchn 208073 29.59 28.88 29.49—.04 UndrArm 97011 19.39 18.66 19.10+1.11 UnArCwi 74659 17.70 16.98 17.49+1.02 USOilFd 150764 12.22 12.02 12.14—.05 USSteel .20 72493 13.93 13.57 13.93+.25 ValeSA .29e 155725 11.93 11.72 11.87—.16 VanEGold .06e 371016 26.79 26.42 26.66—.12 VnEkRus .01e 53517 24.51 24.36 24.50+.05 VEckOilSvc .47e 69364 11.95 11.69 11.92+.25 VanEJrGld 101676 37.30 36.73 37.20—.20 VangEmg 1.10e 76884 42.57 42.34 42.57+.13 VeevaSys 67893 168.65 147.84 153.32—5.91 Vereit .55 112436 9.83 9.63 9.78+.08 VerizonCm 2.46f 87400 60.27 59.99 60.10+.21 Vipshop 82894 13.25 12.60 13.08+.41 Visa 1 114521 184.54 182.26 184.37+1.82 WellsFargo 2.04 163218 54.40 54.01 54.34+.53 WstnUnion .80 54277 27.53 27.07 27.28—.09 WmsCos 1.52 89208 22.92 22.38 22.71—.16 Yamanag .02 116179 3.56 3.48 3.50—.09 