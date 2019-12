BC-150-actives-f The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 74404 2.77 2.55 2.71+.15 AT&TInc 2.04 324505 37.90 37.18 37.26—.49 AbbVie 4.72f 95219 87.88 86.06 87.76+1.71 Alibaba 191161 190.72 187.88 190.45+3.67 AllyFincl .68 62937 32.41 31.53 32.32+.09 AlpAlerMLP 1.35e 217740 8.04 7.94 8.04+.07 Altria 3.36f 76851 49.42 48.84 49.26+.26 Ambev .05e 158715 4.34 4.27 4.30—.01 Annaly 1e 131920 9.27 9.12 9.25+.05 AnteroMid .45e 63149 5.09 4.80 5.00+.17 AnteroRes 1 78649 2.18 2.04 2.09—.08 AuroraC 366774 2.82 2.50 2.52—.18 BcoBrad .06a 105136 8.04 7.90 7.93—.07 BkofAm .72 502365 33.51 33.26 33.47+.29 BarrickGld 2.82e 86608 16.69 16.30 16.43—.06 BrMySq 1.64 232266 57.10 55.94 56.17—.28 CBSB .72 69027 40.24 39.09 40.09+.57 CVSHealth 2 88007 77.03 75.50 76.58+1.27 CabotO&G .40f 88917 16.81 16.08 16.69+.30 CallonPet 125615 3.80 3.62 3.76+.09 CanopyGr 103323 19.75 18.15 18.45+.04 CntryLink 1 117503 15.04 14.83 14.91—.06 Chevron 4.76 73899 119.22 117.98 118.38—.25 CgpVelLCrd 109405 12.35 11.82 12.23—.01 CgpVelICrd 180400 4.45 4.26 4.31+.01 Citigroup 2.04f 114977 75.85 74.87 75.68+.81 ClevCliffs .24 111970 8.30 7.88 8.25+.31 CocaCola 1.60 109633 53.39 52.77 53.22+.19 ConocoPhil 1.68f 77192 61.16 59.21 61.05+1.15 Cortevan 61444 26.11 25.65 25.93+.39 DeltaAir 1.61 68222 56.69 55.69 56.35+.24 DenburyR 113446 1.02 .95 1.02 DevonE .36f 71932 22.89 22.49 22.74—.03 DxGBull 92980 26.54 25.08 25.15—1.59 DirDGlBr 171416 8.30 7.87 8.28+.51 Disney 1.76 113149 150.21 147.70 149.69+1.40 DukeEngy 3.78 62542 87.67 86.73 87.60+.46 EQTCorp .12 67009 9.13 8.64 9.09+.03 EnCanag .07 142868 4.14 3.96 4.12+.03 EgyTrnsfr 1.22 187840 12.33 11.97 12.30+.37 ExxonMbl 3.48 106699 69.44 68.71 68.91—.46 FordM .60a 305512 9.01 8.87 9.00+.11 FrptMcM .20 285475 11.86 11.37 11.66+.31 GenElec .04 567027 11.84 11.57 11.58+.03 GenMotors 1.52 122059 35.89 35.35 35.81+.48 Gerdau .02e 167235 4.08 3.93 3.93—.02 HPInc .70f 128984 20.23 19.92 20.15+.21 Hallibrtn .72 78047 21.36 20.75 21.34+.35 HeclaM .01e 64749 2.42 2.33 2.35+.02 HPEnt .45e 113328 17.46 17.01 17.45+.33 HomeDp 5.44 85647 218.53 216.88 218.40+.37 ICICIBk .19e 82522 13.80 13.74 13.80+.12 iPtShFut 281991 16.90 16.46 16.53—.75 iShGold 113409 13.96 13.90 13.91—.07 iShBrazil .67e 197926 43.12 42.66 42.71—.45 iShHK .61e 92946 24.14 23.96 24.07+.49 iShSilver 96041 15.89 15.77 15.78—.12 iShChinaLC .87e 265498 42.06 41.72 42.01+.69 iShEMkts .59e 570447 43.34 43.10 43.30+.43 iShiBoxIG 3.87 68086 127.98 127.63 127.91+.44 iSEafe 1.66e 193290 68.52 68.28 68.52+.54 iShiBxHYB 5.09 177571 86.94 86.71 86.92+.23 iShR2K 1.77e 244213 161.83 158.89 161.58+3.36 iShREst 2.76e 63550 92.51 91.85 92.05+.36 iShCrSPS 93861 82.22 80.44 82.04+2.00 iShCorEafe 1.56e 86606 64.35 64.10 64.35+.52 Infosys 166008 9.88 9.65 9.87+.27 Intelsat 91518 7.10 6.37 6.45—.66 InvitHm .52 141057 30.21 29.59 30.13+.49 iShJapan 68733 59.98 59.81 59.98+.41 iShCorEM .95e 113355 52.06 51.79 52.02+.49 ItauUnH 202180 8.45 8.25 8.33—.15 JPMorgCh 3.20 100680 132.07 130.87 131.49+.70 JohnJn 3.80 x61118 137.65 136.24 137.18+.06 Keycorp .74 93022 19.50 19.25 19.42+.16 KindMorg 1 141920 20.09 19.90 19.96 Kinrossg 98564 4.29 4.19 4.19—.06 KirklLak .12e 94879 42.64 39.11 39.44—8.18 KosmosEn .18 87124 6.99 6.83 6.86—.09 LBrands 1.20 125963 19.25 17.79 19.17+1.16 Macys 1.51 208610 15.71 15.13 15.56+.13 Mallinckdt 88831 3.78 3.26 3.61+.37 MarathnO .20 182627 12.22 11.96 12.11—.09 MarathPt 2.12 68558 63.06 62.11 62.43+.07 McEwenM .01 73108 1.23 1.12 1.12—.11 MedProp 1.04 61082 20.16 19.76 19.98+.28 Merck 2.44f 86081 86.59 85.34 85.70+.25 MorgStan 1.40 84609 49.98 49.32 49.96+.71 NewmtM .56 61329 38.20 37.69 37.76—.33 NiSource .80 101476 26.58 26.33 26.55+.19 NokiaCp .19e 205242 3.51 3.44 3.47+.04 OasisPet 97620 2.61 2.47 2.53+.01 OcciPet 3.16 102632 40.57 39.70 39.93+.35 Oracle .96 79776 56.68 56.28 56.56+.17 PG&ECp 131124 7.67 7.36 7.40+.09 Penney 88230 1.17 1.09 1.15+.05 Petrobras 110568 15.28 15.09 15.22—.03 Pfizer 1.44 299734 38.88 38.45 38.68+.35 PhilipMor 4.68f 80153 82.77 81.55 82.37—.01 Pinterestn 88698 19.29 18.64 18.95+.30 PureStrg 77444 17.16 16.40 17.01+.15 QEPRes .08 74780 3.36 3.19 3.32+.03 Qudian 145396 4.98 4.66 4.76+.22 RangeRs .08 105173 3.91 3.69 3.88+.04 RegionsFn .62 72507 16.84 16.63 16.84+.17 SpdrGold 63143 137.62 136.99 137.08—.66 S&P500ETF 4.13e 485386 313.37 311.98 313.37+2.41 SpdrBiot .44e 91513 92.05 89.40 91.89+3.75 SpdrMCpV 64057 53.53 53.01 53.40+.56 SpdrOGEx .73e 201678 21.25 20.84 21.23+.18 Schlmbrg 2 87095 37.20 36.03 37.08+.47 Schwab .68 374338 49.49 47.39 49.31+1.11 SeaLtd 66032 38.05 37.12 37.35+.08 SlackTcn 73418 22.62 21.25 22.50+1.33 SnapIncA 256598 15.90 15.49 15.50+.24 SouthnCo 2.48f 63837 63.29 62.04 62.18—.71 SwstnEngy 214353 1.96 1.89 1.95 Sprint 298076 5.97 5.66 5.94+.20 Square 95973 69.53 68.09 68.25+.50 SPHlthC 1.01e 117256 99.43 98.51 99.41+1.15 SPCnSt 1.28e 103965 61.53 61.07 61.37+.07 SPEngy 2.04e 123358 59.99 59.53 59.89+.06 SPDRFncl .46e 500566 30.15 29.95 30.11+.19 SPInds 1.12e 91900 82.42 81.76 82.26+.59 SPTech .78e 73693 87.85 86.95 87.85+1.26 SPUtil 1.55e 203987 63.24 62.65 62.79—.21 Target 2.64 83637 127.49 125.08 125.19—1.83 TevaPhrm .73e 270186 10.99 10.55 10.72+.49 Tiffany 2.32 200650 133.50 132.61 133.25+7.74 Transocn 150750 5.04 4.64 5.03+.29 Twitter 140250 30.57 30.05 30.54+.51 UberTchn 374723 29.60 28.38 29.11—.45 USBancrp 1.68f 84733 60.51 59.66 59.82—.23 USOilFd 187935 12.14 11.97 12.11 USSteel .20 114902 13.99 13.42 13.79+.33 Valaris 80910 4.47 3.98 4.41+.47 ValeSA .29e 186668 12.14 11.98 12.03+.14 VanEGold .06e 585512 26.68 26.18 26.20—.56 VEckOilSvc .47e 101437 12.00 11.57 12.00+.29 VanEJrGld 99156 36.90 36.27 36.29—.37 VangEmg 1.10e 84337 42.65 42.41 42.61+.38 VangFTSE 1.10e 68745 43.17 43.02 43.15+.33 Vereit .55 84269 9.73 9.62 9.63—.01 VerizonCm 2.46f 106923 59.85 59.22 59.38—.37 WPXEngy 79740 10.28 9.80 10.24+.36 WellsFargo 2.04 155585 54.53 54.04 54.21—.07 WstnUnion .80 67005 27.55 27.16 27.38+.38 WhitngPet 61772 5.46 5.21 5.43+.09 WmsCos 1.52 86033 23.16 22.85 23.09—.01 Yamanag .02 93858 3.51 3.41 3.43—.04 Copyright © 2019 The Associated Press. 