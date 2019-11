BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AESCorp .55 72808 18.64 18.33 18.50—.10 AT&TInc 2.04 313492 37.70 37.03 37.60+.42 AbbVie 4.72f 93970 86.87 85.55 86.52—.68 Alibaba 102210 184.89 181.60 184.86+2.51 AlpAlerMLP 1.35e 386505 7.94 7.75 7.94+.20 Altria 3.36f 84993 48.90 48.10 48.82+.37 Ambev .05e 147425 4.29 4.20 4.28+.07 AEagleOut .55 63003 14.60 14.09 14.36—.09 Annaly 1e 103402 9.17 9.07 9.13—.08 AnteroMid .45e 106993 4.95 4.73 4.87+.07 AnteroRes 1 111121 2.08 1.86 2.04+.10 Aphria 108969 5.19 4.62 4.95+.43 AuroraC 1078826 3.25 2.70 3.12+.48 AvayaHl 63072 12.18 11.45 11.54+.06 Avon 82049 4.43 4.33 4.41+.09 BJsWholen 93396 24.60 22.37 23.84—2.09 BPPLC 2.46f 74379 38.67 38.38 38.59+.08 BcoBrad .06a 325462 7.91 7.78 7.89+.12 BcoSantSA .21e 82921 3.92 3.87 3.90+.03 BkofAm .72 427786 33.04 32.63 32.84+.15 BarrickGld 2.82e 106575 17.11 16.57 16.64—.35 BlackBerry 64257 5.38 5.23 5.34+.08 BrMySq 1.64 229299 57.46 56.46 56.85+.44 CabotO&G .40f 98990 16.46 15.96 16.05—.34 CallonPet 225949 3.76 3.51 3.71+.09 CanopyGr 382268 21.56 18.54 20.29+2.65 Cemigpf .08e 83588 2.97 2.85 2.94+.02 CenterPnt 1.15 93614 24.58 24.25 24.54+.09 CntryLink 1 69837 15.02 14.65 14.85—.02 CgpVelLCrd 136450 12.68 12.06 12.54+.86 CgpVelICrd 362472 4.41 4.17 4.22—.32 Citigroup 2.04f 85841 74.63 73.51 73.90—.01 ClevCliffs .24 62326 7.52 7.27 7.51+.15 CocaCola 1.60 78393 53.34 52.78 52.96—.26 ConAgra .85 59246 29.49 28.04 28.22—1.27 ConocoPhil 1.68f 105272 60.55 59.40 60.21+.85 Coty .50 105511 12.40 11.76 11.85—.10 Danaher .68 70238 143.28 141.05 143.18+.22 DenburyR 61561 1.04 1.00 1.01—.01 DevonE .36f 71079 22.89 21.91 22.77+.82 DxGBull 92770 28.67 27.01 27.07—1.53 DirDGlBr 104796 7.75 7.31 7.75+.41 DxSPOGBl 144941 2.61 2.44 2.58+.10 Disney 1.76 62345 147.47 146.26 146.90—.03 DukeEngy 3.78 73902 87.56 86.43 86.66—.47 EnCanag .07 146457 4.24 4.04 4.19+.13 EgyTrnsfr 1.22 232933 11.97 11.38 11.91+.55 ExxonMbl 3.48 136163 69.75 67.92 69.67+1.64 FordM .60a 331381 8.79 8.67 8.71—.02 FrptMcM .20 171567 11.04 10.85 11.01—.02 GSXTchn 127569 16.67 14.80 16.20+1.63 Gap .97 96252 16.42 15.85 16.22—.06 GenElec .04 401050 11.62 11.31 11.53+.14 GenMotors 1.52 143738 35.58 34.59 34.67—.61 Gerdau .02e 438393 3.90 3.65 3.89+.29 HPInc .70f 120252 19.90 19.53 19.65—.05 Hallibrtn .72 105162 21.20 20.55 21.13+.60 HeclaM .01e x69940 2.49 2.36 2.37—.09 HomeDp 5.44 76333 222.31 218.50 218.54—2.36 HostHotls .85a 64069 16.81 16.61 16.76—.09 ICICIBk .19e 59306 13.87 13.75 13.83+.14 iPtShFut 309308 18.14 17.59 17.79+.04 iShGold 135454 14.06 13.98 14.00—.08 iShBrazil .67e 214631 42.77 41.98 42.77+.81 iShSilver 81953 16.06 15.95 15.99—.05 iShChinaLC .87e 205773 41.39 41.11 41.39—.06 iShUSAgBd 2.65e 65228 112.89 112.72 112.81—.16 iShEMkts .59e 437541 42.89 42.68 42.87—.09 iShiBoxIG 3.87 84257 127.30 127.01 127.12—.30 iSh20yrT 3.05 59795 140.08 139.12 139.72—.88 iSEafe 1.66e 142934 67.90 67.62 67.79—.09 iShiBxHYB 5.09 189666 86.45 86.27 86.36+.02 iShR2K 1.77e 153526 158.89 157.23 157.73—.78 iShREst 2.76e 97316 93.14 91.99 91.99—1.28 iShCorEafe 1.56e 74294 63.77 63.51 63.70—.06 Intelsat 182847 7.30 6.30 7.07—.05 InvitHm .52 300283 30.12 29.11 29.32—.74 iShCorEM .95e 83168 51.53 51.29 51.52—.06 ItauUnHs 186908 8.43 8.27 8.41+.13 JPMorgCh 3.20 75685 130.72 129.39 129.93+.30 JohnJn 3.80 62654 136.85 135.00 136.44+.50 Keycorp .74f 71591 19.19 18.89 19.10+.02 KindMorg 1 113422 20.20 20.04 20.16+.10 Kinrossg 144311 4.43 4.28 4.30—.09 LBrands 1.20 x276799 18.02 15.82 17.17+1.58 Macys 1.51 422232 15.22 14.30 14.67—.35 MarathnO .20 109181 11.90 11.62 11.89+.20 McEwenM .01 78035 1.30 1.21 1.21—.08 Medtrnic 2.16 69281 112.27 109.67 110.49—1.30 Merck 2.44f 65823 85.77 84.27 85.46+.19 MorgStan 1.40 78458 49.34 48.73 48.84—.26 Nabors .24 67829 1.92 1.79 1.91+.10 NokiaCp .19e 204633 3.40 3.36 3.38+.03 Nordstrm 1.48a 92310 34.79 32.71 34.32+.37 OasisPet 117815 2.67 2.51 2.59+.04 OcciPet 3.16 92737 39.38 38.45 39.12+.64 Oracle .96 79755 56.59 56.12 56.23—.01 PG&ECp 2.12f 112679 7.47 6.98 7.01—.14 PartyCity 61057 1.75 1.52 1.71+.09 Penney 82930 1.14 1.05 1.08—.03 Petrobras 244669 15.21 14.81 15.20+.33 Pfizer 1.44 198691 37.94 37.04 37.74+.69 Pinterestn 58610 19.51 19.07 19.07—.33 ProctGam 2.98 70345 122.54 120.28 120.34—1.95 PureStrg 71834 20.14 19.54 19.85—.21 QEPRes .08 71038 3.27 3.09 3.18+.05 Qudian 281037 4.83 4.07 4.10—.49 RangeRs .08 127130 3.56 3.37 3.44—.07 RegionsFn .62 64628 16.55 16.29 16.49+.08 RoyDShllA 3.76 65535 58.75 58.33 58.67+.23 S&P500ETF 4.13e 542446 311.01 309.39 310.27—.50 SpdrOGEx .73e 246323 21.06 20.59 21.00+.30 Schlmbrg 2 111575 36.92 36.04 36.62+.48 Schwab .68 427567 50.97 47.50 48.03+3.28 SlackTcn 68175 22.05 20.94 21.00—.70 SnapIncA 214019 15.63 15.06 15.08—.23 SwstnEngy 204316 1.87 1.78 1.85+.02 Sprint 100771 5.76 5.57 5.63 Square 78595 67.67 66.28 67.42+.25 SPHlthC 1.01e 88017 97.98 97.05 97.91+.25 SPCnSt 1.28e 76095 61.75 61.26 61.40—.31 SPEngy 2.04e 149593 60.08 59.07 60.03+.97 SPDRFncl .46e 371380 29.84 29.60 29.70—.03 SPInds 1.12e 60947 81.51 81.00 81.25—.03 SPTech .78e 93776 87.07 86.52 86.70—.44 SPUtil 1.55e 142080 63.25 62.77 62.98—.22 TJX .92 69242 59.87 58.100 59.12—.20 TaiwSemi .73e 60363 53.51 52.94 52.98—.52 Target 2.64 107949 127.97 125.71 127.65+1.22 TevaPhrm .73e 133068 10.50 10.19 10.25—.17 Transocn 198314 4.59 4.17 4.59+.13 Twitter 242437 30.49 29.15 29.79+.62 UberTchn 545987 29.60 28.50 29.46+1.43 USBancrp 1.68f 58788 59.71 59.08 59.49+.38 USOilFd 269404 12.25 12.04 12.20+.30 USSteel .20 74951 13.10 12.56 12.88+.10 Valaris 71728 3.74 3.42 3.66+.14 ValeSA .29e 144992 11.51 11.27 11.47+.21 VanEGold .06e 677874 27.36 26.81 26.82—.52 VEckOilSvc .47e 71934 11.67 11.37 11.66+.23 VanEJrGld 150327 37.83 36.73 36.79—1.00 VangEmg 1.10e 151224 42.31 42.09 42.31+.05 Vereit .55 124593 9.79 9.66 9.66—.11 VerizonCm 2.46f 80553 59.69 59.27 59.61+.13 WPXEngy 58983 9.96 9.71 9.88+.15 WellsFargo 2.04 161832 53.93 53.34 53.56+.02 WstnUnion .80 59176 27.07 26.87 27.03+.06 WhitngPet 70856 5.39 5.15 5.33+.03 WmsCos 1.52 149292 22.83 22.30 22.79+.41 Yamanag .02 106997 3.59 3.48 3.49—.06 