BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday's prices for NYSE listed most active stocks:

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AT&TInc 2.04 644301 38.97 37.37 38.00—1.63 AXAEqH .60 65212 23.90 23.52 23.75+.16 AbbVie 4.72f 74698 90.41 88.91 89.02+.29 Alibaba 129149 186.71 183.87 185.25+.64 AlpAlerMLP 1.35e 332205 7.87 7.69 7.71—.13 Altria 3.36f 102490 48.47 46.88 46.93—1.41 Ambev .05e 126119 4.20 4.12 4.20+.07 Amcorn 77083 10.20 10.01 10.14+.12 Annaly 1e 106451 9.23 9.15 9.18—.03 AnteroRes 1 100055 2.11 1.95 1.97—.06 Aphria 67731 4.44 3.76 4.31+.49 AuroraC 558397 2.45 2.14 2.34+.06 Avon 84720 4.36 4.22 4.34+.05 BcoBrad .06a 96379 7.83 7.75 7.82—.04 BcoSantSA .21e 61349 3.93 3.88 3.90+.02 BkofAm .72 331724 33.15 32.82 32.94—.02 BarrickGld 2.82e 94534 17.15 16.80 17.05+.16 Boeing 8.22 66646 374.83 361.61 367.00—2.46 BrMySq 1.64 392414 57.85 56.26 56.48—1.17 CBSB .72 65521 39.68 38.84 39.38+.04 CVSHealth 2 69239 75.47 74.46 75.35+.25 CabotO&G .40f 79664 17.27 16.85 16.90—.27 CalifRes 105524 8.37 5.79 6.20—2.28 CallonPet 181625 3.91 3.67 3.68—.26 CanopyGr 103380 15.58 13.81 15.32+1.10 CenterPnt 1.15 84672 25.36 24.80 25.34+.18 CntryLink 1 66621 15.24 14.94 15.08—.14 Chevron 4.76 86899 118.80 116.08 116.45—2.10 CgpVelLCrd 199311 11.27 10.61 10.75—.96 CgpVelICrd 308105 5.04 4.79 4.99+.37 Citigroup 2.04f 89447 75.24 74.47 74.82+.42 ClevCliffs .24 64271 7.58 7.30 7.45—.01 CocaCola 1.60 126243 53.31 52.87 53.08+.05 ConocoPhil 1.68f 65781 57.53 56.30 57.17+.47 DHTHldgs .20f 79471 7.15 6.90 7.01—.51 Danaher .68 72212 143.80 139.25 143.60+3.37 DenburyR 97697 1.04 1.00 1.01—.03 DevonE .36f 61293 21.89 21.21 21.49—.47 DxGBull 88914 29.10 27.61 28.33+.17 DirDGlBr 102944 7.59 7.20 7.39—.06 DxSPOGBl 206574 2.65 2.42 2.45—.25 Disney 1.76 102009 149.48 146.80 148.38+.73 DukeEngy 3.78 158969 87.46 86.52 87.03—1.62 EQTCorp .12 67634 9.63 8.94 8.95—.71 ElancoAn 68482 26.64 25.48 26.27+.73 EnCanag .07 209214 4.12 3.93 3.96—.21 EgyTrnsfr 1.22 296955 11.59 11.05 11.38+.05 EnLinkLLC 1.11e 61478 5.03 4.67 4.69—.29 EntProdPt 1.77f 90577 25.88 25.04 25.15—.63 ExxonMbl 3.48 118984 68.56 67.78 67.82—.70 FstHorizon .56 68274 16.39 16.22 16.25—.01 Fitbit 75494 6.76 6.67 6.70—.05 FordM .60a 311659 9.00 8.87 8.90—.05 FrptMcM .20 205374 11.29 11.00 11.28+.27 Gannettn .64 68252 9.74 9.65 9.67—.01 GenElec .04 468318 11.55 11.26 11.50+.06 GenMotors 1.52 105330 36.70 36.01 36.38—.24 Gerdau .02e 67773 3.61 3.52 3.61+.04 HPInc .70f 145748 20.18 19.93 20.11+.10 Hallibrtn .72 99561 20.07 19.58 19.90—.26 HeclaM .01e 93364 2.53 2.44 2.45 HPEnt .45e 90124 17.58 17.27 17.44+.16 HomeDp 5.44 149518 233.12 225.40 225.86—12.99 HostHotls .85a 67444 17.40 17.15 17.19—.03 ICICIBk .19e 130062 13.65 13.50 13.62—.01 iPtShFut 301846 17.66 17.22 17.57+.19 iShGold 88889 14.10 14.01 14.08 iShBrazil .67e 141647 42.25 41.82 42.00—.21 iShSilver 89231 16.06 15.87 16.02+.10 iShChinaLC .87e 275405 41.86 41.58 41.68+.42 iShEMkts .59e 408524 43.38 43.09 43.15+.09 iShCorUSTr .33 62508 26.13 26.07 26.12+.05 iSh20yrT 3.05 78879 139.24 138.37 139.16+1.15 iSEafe 1.66e 186582 68.63 68.22 68.31—.09 iShiBxHYB 5.09 201757 86.75 86.52 86.52—.31 iShR2K 1.77e 151482 159.70 158.31 159.11+.59 iShCorEafe 1.56e 77371 64.45 64.06 64.18—.04 Infosys 130200 9.94 9.81 9.83—.03 Intelsat 358028 6.90 5.55 6.09—1.94 iShCorEM .95e 73006 52.11 51.76 51.84+.06 ItauUnHs 148036 8.34 8.22 8.30—.11 JPMorgCh 3.20 81127 131.25 130.18 130.58—.04 JaggedPk 62849 7.09 6.75 6.80—.26 Keycorp .74f 89925 19.12 18.84 19.11+.14 KindMorg 1 108062 20.17 19.98 20.01—.13 Kinrossg 102797 4.34 4.23 4.27 Kohls 2.68 270715 50.27 47.01 47.02—11.38 LBrands 1.20 76180 17.68 16.90 17.18—.69 Lowes 2.20 71466 115.12 112.88 113.40—1.62 Macys 1.51 482324 15.95 15.00 15.04—1.84 MarathnO .20 x96473 11.74 11.39 11.46—.27 Medtrnic 2.16 75332 112.56 109.49 111.07—.18 Merck 2.44f 92475 84.95 83.97 84.65+.52 MorgStan 1.40 69534 49.60 49.21 49.33+.30 Myovant 724954 17.17 10.37 12.92+6.86 NokiaCp .19e 299967 3.47 3.41 3.43—.02 OasisPet 180441 2.59 2.39 2.48—.14 OcciPet 3.16 125197 39.14 37.94 38.14—1.16 Oracle .96 71697 56.95 56.26 56.27+.08 PG&ECp 2.12f 116417 7.09 6.75 6.84—.25 PPDAI .19p 95473 2.89 2.18 2.20—.67 ParsleyEn .12 72596 15.74 15.01 15.03—.70 PartyCity 68194 1.78 1.62 1.69—.07 Penney 64231 1.10 1.01 1.07+.01 Petrobras 194307 15.09 14.82 14.85—.25 Pfizer 1.44 251179 37.68 37.32 37.66+.44 Pinterestn 68538 20.05 19.36 19.68+.18 QEPRes .08 77673 3.20 2.97 3.07—.15 Qudian 96802 5.97 5.57 5.62—.30 RangeRs .08 79149 3.76 3.59 3.63—.15 S&P500ETF 4.13e 674139 312.69 311.22 311.93—.09 SpdrBiot .44e 74948 87.67 85.63 87.21+2.18 SpdrOGEx .73e 322215 21.14 20.52 20.59—.69 Schlmbrg 2 101739 34.68 34.04 34.31—.38 ServcNow 98691 279.90 272.53 277.74+11.43 SlackTcn 161275 22.35 20.64 21.18—1.93 SnapIncA 248086 15.26 14.39 15.16+.47 SwstnEngy 141203 1.96 1.87 1.90—.07 Sprint 82254 5.90 5.72 5.74—.12 Square 68796 66.50 65.14 66.37+.63 SPHlthC 1.01e 98808 97.93 97.22 97.79+.66 SPCnSt 1.28e 84730 61.84 61.44 61.57—.08 SPEngy 2.04e 146247 59.21 58.40 58.47—.88 SPDRFncl .46e 305594 29.97 29.79 29.87+.06 SPInds 1.12e 91916 82.33 81.75 81.93—.07 SPTech .78e 70436 87.93 87.35 87.67+.17 SPUtil 1.55e 179718 63.17 62.49 62.82—.16 TJX .92 114388 61.69 59.81 60.64+1.09 Target 2.64 x73323 111.10 109.35 110.85—.45 TevaPhrm .73e 310322 10.79 10.20 10.29—.05 Transocn 115819 4.80 4.59 4.66—.16 Twitter 99467 29.67 29.18 29.44—.05 UberTchn 319830 27.22 26.61 27.05+.30 USOilFd 288222 11.74 11.52 11.57—.33 USSteel .20 92786 13.46 12.74 12.83—.45 VICIPr 1.19e 64051 24.54 24.27 24.48—.08 ValeSA .29e 147648 11.48 11.31 11.46+.16 VanEGold .06e 332570 27.50 27.03 27.23+.03 VEckOilSvc .47e 81564 11.38 11.14 11.25—.15 VanEJrGld 97359 38.14 37.37 37.44—.25 VangEmg 1.10e 97784 42.62 42.36 42.42+.15 Vereit .55 68927 9.75 9.62 9.67+.03 VerizonCm 2.46f 104419 59.75 59.28 59.50+.06 Visa 1 85325 182.98 180.20 182.77+3.11 WPXEngy 65223 9.86 9.50 9.53—.37 WellsFargo 2.04 144340 54.33 53.87 54.03+.03 WhitngPet 101419 5.77 5.23 5.35—.49 WmsCos 1.52 179046 22.32 22.10 