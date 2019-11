BC-150-actives-f The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AESCorp .55 79642 18.44 18.15 18.41+.26 AKSteel 60088 2.64 2.52 2.53—.11 AT&TInc 2.33f 274543 39.08 38.69 38.95—.21 AXAEqH .60 85116 23.51 23.05 23.50+.40 Alibaba 127101 184.50 181.32 182.80+.32 AlpAlerMLP 1.35e 241098 8.01 7.92 7.93—.21 Altria 3.36f 64131 47.12 46.59 46.63—.20 Ambev .05e 225701 4.20 4.13 4.15 Annaly 1e 73243 9.12 9.05 9.11+.04 AnteroMid .45e 79828 5.74 5.34 5.38—.25 AnteroRes 1 146171 2.39 2.17 2.22—.15 Aphria 61894 4.45 4.08 4.41—.05 AuroraC 292945 3.43 3.11 3.29—.26 Avon 102076 4.55 4.41 4.43—.05 BcoBrad .06a 124085 7.99 7.87 7.91—.05 BcoSantSA .21e 70728 3.91 3.86 3.90 BkofAm .72 355511 32.86 32.49 32.70—.09 BarrickGld 2.82e 83057 16.85 16.61 16.66 BrMySq 1.64 109308 58.85 57.92 58.51—.28 CBSB .72 57888 38.17 36.97 37.63+.78 CallonPet 543201 4.60 4.15 4.19—.27 CanopyGr 243034 16.62 15.19 15.84—2.66 CenterPnt 1.15 145216 28.28 26.59 26.69—1.40 CntryLink 1 82937 15.03 14.73 14.89 CgpVelLCrd 76776 12.24 11.60 11.76—.18 CgpVelICrd 230984 4.68 4.43 4.61+.06 Citigroup 2.04f 94467 74.01 73.33 73.84—.07 ClevCliffs .24 82431 7.32 7.05 7.10—.18 CocaCola 1.60 86602 52.67 52.35 52.63+.22 Cortevan 72770 26.86 25.71 26.38+.66 DRHorton .70 87723 55.07 53.88 54.26—.07 DXCTch .84 65281 35.89 34.44 35.83+1.23 DenburyR 74140 1.10 1.05 1.06—.01 DevonE .36f 58183 22.11 21.64 21.84+.22 DxGBull 91165 27.83 26.85 27.59+.64 DirDGlBr 107785 7.84 7.56 7.63—.19 DxSPOGBl 122072 3.06 2.83 2.88—.08 Disney 1.76 283784 150.63 146.28 147.15—1.57 ElancoAn 61557 26.36 25.25 25.29—.71 EnCanag .07 128834 4.50 4.32 4.34—.08 EgyTrnsfr 1.22 274648 11.30 10.90 11.18+.02 ErosIntl 57212 2.10 1.75 1.91—.09 ExxonMbl 3.48 112763 68.97 68.18 68.50—.30 Farfetch 88995 8.00 7.43 7.48—.56 Fitbit 129364 6.87 6.76 6.80—.06 FordM .60a 265106 8.91 8.78 8.79—.02 FrptMcM .20 143639 10.94 10.68 10.81—.03 GenElec .04 307896 11.35 11.18 11.29 GenMotors 1.52 130189 37.45 36.69 36.80—.39 Gerdau .02e 70114 3.66 3.54 3.63+.01 GrubHub 59823 38.60 36.32 38.50+1.87 HPInc .70f 152314 20.14 19.73 20.13+.60 Hallibrtn .72 62475 20.92 20.28 20.33—.29 HeclaM .01e 76734 2.49 2.37 2.40—.03 HPEnt .45e 110105 17.20 16.98 17.03—.20 HostHotls .85a 56574 17.07 16.80 17.06+.21 ICICIBk .19e 68598 13.74 13.57 13.59+.14 iPtShFut 223354 18.69 18.18 18.18—.30 iShGold 118849 14.10 14.00 14.06+.06 iShBrazil .67e 219830 42.64 42.15 42.48+.08 iShHK .61e 61312 23.39 23.25 23.35—.18 iShSilver 91361 15.97 15.77 15.90+.07 iShSPTUS 100043 69.97 69.66 69.97+.09 iShChinaLC .87e 258618 41.08 40.82 41.04—.11 iShEMkts .59e 487374 42.85 42.57 42.79+.03 iShiBoxIG 3.87 101636 126.91 126.64 126.83+.66 iShCorUSTr .33 78468 26.09 26.04 26.05+.09 iShUSAQlt 1.04e 55642 96.76 96.25 96.72+.20 iShUSASize 1.26e 80924 94.15 93.64 93.94+.20 iSh20yrT 3.05 102129 138.44 137.67 137.91+1.41 iSEafe 1.66e 178708 67.93 67.66 67.89—.19 iShiBxHYB 5.09 149733 86.80 86.65 86.68—.05 iShR2K 1.77e 130428 158.91 157.79 158.10—.05 iSUSAMinV .87e 127361 63.96 63.69 63.94+.15 iShCorEafe 1.56e 78939 63.76 63.51 63.74—.13 Infosys 63391 9.89 9.76 9.87+.16 Intelsat 286016 14.06 11.20 12.13—2.30 IntlGmeT .80 136109 16.25 13.73 15.93+3.03 iShJapan 61971 59.45 59.21 59.44—.26 iShCorEM .95e 129921 51.49 51.18 51.42+.06 ItauUnHs 127615 8.52 8.40 8.44—.02 JPMorgCh 3.20 84421 128.84 127.59 128.60+.12 Kadmon 120995 4.35 3.49 3.92+.36 Keycorp .74f 68610 18.89 18.68 18.87—.01 KindMorg 1 158532 20.51 20.12 20.22—.13 Kinrossg 160605 4.32 4.20 4.27 Macys 1.51 174384 16.60 16.09 16.24+.17 MarathnO .20 94652 12.15 11.83 11.89+.02 Merck 2.20 75488 85.18 83.70 84.55—.27 MorgStan 1.40 58273 48.72 48.21 48.61+.22 NewResid 2 110187 15.94 15.13 15.24—.81 NikeB .88 60350 91.96 90.72 91.27—.02 NobleEngy .48 71563 21.89 21.11 21.51+.44 NokiaCp .19e 371445 3.40 3.33 3.37—.10 OasisPet 164430 2.92 2.71 2.76—.10 OcciPet 3.16 87415 38.68 37.60 37.76—.36 Oracle .96 90553 56.33 55.64 56.09—.12 PG&ECp 2.12f 129448 7.04 6.38 6.70—.22 PartyCity 114383 1.94 1.73 1.85+.17 Penney 89163 1.16 1.08 1.10+.01 Petrobras 190774 15.51 15.07 15.12—.28 Pfizer 1.44 238977 36.76 36.32 36.55—.05 Pinterestn 63015 20.16 19.58 19.60—.60 QIAGEN 102982 37.57 36.46 37.28+1.83 RangeRs .08 100267 4.31 3.97 4.04—.17 RegionsFn .62 80752 16.47 16.26 16.44+.03 S&P500ETF 4.13e 511590 309.64 308.09 309.55+.45 SpdrOGEx .73e 285302 22.15 21.57 21.69—.21 Schlmbrg 2 140678 35.36 34.50 34.71—.32 SeaLtd 120392 36.92 35.34 36.92+1.74 SlackTcn 76399 21.72 20.90 21.69+.39 SnapIncA 163302 14.59 14.21 14.37—.10 SwstnEngy 251216 2.21 2.08 2.11—.03 Sprint 106681 6.01 5.82 5.87—.19 Square 74036 63.00 61.35 62.99+1.48 SPHlthC 1.01e 64842 95.57 94.85 95.43+.01 SPCnSt 1.28e 84421 61.62 61.06 61.31—.02 SPEngy 2.04e 81166 60.09 59.34 59.62—.16 SPDRFncl .46e 460906 29.67 29.47 29.67+.06 SPInds 1.12e 73550 81.88 81.28 81.71+.26 SPTech .78e 60910 86.61 86.06 86.54—.10 SPUtil 1.55e 168360 62.97 62.45 62.65+.22 Target 2.64 59679 111.25 109.56 111.11+2.53 TeekayTnk .21 68496 2.27 2.05 2.24+.22 TevaPhrm .73e 182186 9.86 9.32 9.37—.41 Transocn 130247 4.99 4.69 4.71—.14 Twitter 136571 29.37 28.73 28.89—.19 UberTchn 279920 26.86 25.67 25.99—.72 USOilFd 203756 12.06 11.85 11.91—.05 USSteel .20 129780 13.54 12.73 12.91—.51 Valaris 138108 4.57 3.99 4.10—.25 ValeSA .29e 129147 11.35 11.18 11.20—.02 VanEGold .06e 346212 27.07 26.74 27.00+.25 VEckOilSvc .47e 78120 11.72 11.44 11.46—.09 VanEJrGld 109552 37.64 37.01 37.64+.58 VangREIT 3.08e 57361 92.16 91.50 92.14+.71 VangEmg 1.10e 93115 42.09 41.82 42.00—.02 VangEur 1.71e 110509 56.11 55.88 56.09—.04 VangFTSE 1.10e 74329 42.86 42.68 42.86—.03 Vereit .55 124443 9.49 9.39 9.46+.03 VerizonCm 2.46f 95300 59.34 58.84 59.34—.07 Vipshop 71528 12.07 11.47 12.05+.65 Visa 1 x98032 179.77 178.06 179.75+.64 VistraEnn .50 105558 26.53 25.84 26.34+.34 WPXEngy 78602 10.40 9.95 10.05—.24 WalMart 2.12f 225010 125.38 119.51 120.65—.33 WellsFargo 2.04 164869 53.56 53.10 53.49+.20 WhitngPet 68209 6.78 6.29 6.33—.25 WmsCos 1.52 88265 22.32 21.90 21.95—.09 Yamanag .02 282040 3.49 3.36 3.47+.06 