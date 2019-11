BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 78635 2.88 2.71 2.80+.03 AT&TInc 2.33f 186267 39.43 39.09 39.38—.04 AXAEqH .60 620143 23.45 21.99 23.18+.84 AbbVie 4.72f 113634 85.46 82.09 85.21+3.20 Alibaba 197111 188.28 185.15 187.16+.50 AlpAlerMLP 1.35e 282347 8.39 8.27 8.36—.02 Ambev .05e 220560 4.22 4.10 4.12—.14 Amcorn 82979 10.06 9.72 9.77—.01 Annaly 1e 82343 9.13 9.07 9.12+.04 AnteroRes 1 64411 2.89 2.72 2.86 Aphria 67915 5.10 4.73 5.07+.25 ArborRT 1.20f 70065 15.77 14.55 15.42—.11 AuroraC 190580 3.82 3.56 3.81+.23 Avon 78866 4.79 4.59 4.64—.12 BPPLC 2.46f 69733 39.26 38.84 39.19—.13 BcoBrad .06a 151787 8.37 8.15 8.20—.35 BcoSantSA .21e 78058 4.14 4.08 4.12—.06 BkofAm .72 387216 33.27 32.93 33.26+.03 BarrickGld 2.82e 143157 16.53 16.13 16.37+.01 BlockHR 1.04 73589 24.97 23.70 24.42—.72 BrMySq 1.64 115798 58.06 57.29 58.02+.44 CVSHealth 2 92446 72.98 71.57 72.47+.69 CallonPet 195819 4.56 4.16 4.54+.22 CanopyGr 109035 21.68 18.89 21.46+2.38 Cemigpf .08e 72967 3.20 3.12 3.12—.07 Centenes 66996 55.11 53.18 55.06+1.97 CntryLink 1 171063 15.02 14.47 14.79—.09 CgpVelLCrd 148761 12.06 11.01 12.02+.30 CgpVelICrd 278243 4.91 4.50 4.52—.11 Citigroup 2.04f 79270 76.12 75.06 76.12+.31 ClevCliffs .24 115113 7.63 7.11 7.57+.21 CocaCola 1.60 71412 52.60 52.09 52.21—.08 Coeur 70421 6.14 5.70 5.94+.06 DenburyR 125616 1.12 1.03 1.12+.05 DxGBull 101475 26.42 25.13 25.49—.69 DirDGlBr 113910 8.40 8.00 8.28+.24 DxSPOGBl 106278 3.39 3.08 3.36+.06 Disney 1.76 241662 140.25 136.74 137.96+5.00 DukeEngy 3.78 61460 91.78 89.22 89.95—2.63 EQTCorp .12 63640 11.65 10.88 11.59+.53 EnCanag .07 214141 4.86 4.53 4.84+.17 EgyTrnsfr 1.22 193069 12.22 11.87 12.22+.11 EnLinkLLC 1.11e 67210 5.91 5.35 5.70—.25 ExxonMbl 3.48 x121059 71.80 70.66 70.77—1.37 Fitbit 139279 7.08 6.94 7.08+.10 FordM .60a 294745 9.04 8.82 9.04+.15 FrptMcM .20 243037 11.52 11.03 11.52+.25 Gap .97 264500 17.72 16.52 16.68—1.38 GenElec .04 624656 11.55 11.14 11.52+.23 GenMotors 1.52 59129 38.67 37.82 38.67+.18 Gerdau .02e 126763 3.72 3.57 3.61—.08 GoldFLtd .01e 93094 5.20 5.04 5.07—.06 HPInc .64 215105 19.55 18.96 19.52+.13 Hallibrtn .72 96033 21.30 20.45 21.28+.32 HeclaM .01e 78490 2.35 2.16 2.31+.08 HPEnt .45e 59016 17.44 17.05 17.43+.25 HostHotls .85a 83285 17.20 16.77 17.17+.22 IAMGldg 1.52f 67990 3.45 3.34 3.35—.05 ICICIBk .19e 61560 13.70 13.54 13.58+.30 iPtShFut 276176 19.28 18.63 18.64—.40 iShGold 149671 14.04 13.94 13.95—.08 iShBrazil .67e 409720 43.94 42.91 43.02—1.51 iShSilver 201501 15.88 15.70 15.70—.30 iShChinaLC .87e 338265 42.88 42.59 42.74—.31 iShEMkts .59e 686649 43.83 43.59 43.68—.40 iShiBoxIG 3.87 62622 126.17 125.71 125.71—.17 iSh20yrT 3.05 102199 135.95 134.78 134.91—.57 iSEafe 1.66e 102988 68.38 68.03 68.38—.04 iShiBxHYB 5.09 117656 86.88 86.64 86.85+.08 iShR2K 1.77e 117483 159.27 157.95 159.08+.43 iShChina .61e 70803 61.28 60.88 61.13—.31 iShREst 2.76e 60385 91.71 90.95 91.16—.17 iShCorEafe 1.56e 59289 64.16 63.85 64.15—.10 Infosys 325837 9.97 9.66 9.68—.34 iShJapan 71078 59.94 59.56 59.93—.03 iShCorEM .95e 68143 52.61 52.34 52.44—.48 ItauUnHs 186102 8.79 8.61 8.68—.24 JPMorgCh 3.20 92932 130.40 129.25 130.38+.38 Keycorp .74f 64387 19.41 19.16 19.36+.06 KindMorg 1 119200 20.12 19.88 20.03—.01 Kinrossg 133229 4.29 4.10 4.17—.07 KosmosEn .18 73834 7.54 7.15 7.33 Kroger .56f 66136 27.13 26.78 27.02+.16 Macys 1.51 148998 16.17 15.60 15.88—.34 MarathnO .20 155672 12.55 11.99 12.53—.03 MedProp 1.04f 176489 19.99 19.41 19.95+.53 Merck 2.20 63478 83.71 82.71 83.59+.71 MetLife 1.76 64461 49.34 48.49 49.32+.28 MorgStan 1.40 79664 49.15 48.29 49.15+.49 NRGEgy .12 65541 39.83 38.39 38.44—1.60 Nabors .24 61849 2.15 2.01 2.15+.04 NewmtM .56 87399 36.69 36.07 36.61—.32 Nielsenplc 1.40 63173 20.40 19.53 20.35+.44 NobleEngy .48 81964 21.50 20.10 21.43+.87 NokiaCp .19e 208307 3.58 3.52 3.57 OasisPet 132601 3.14 2.91 3.10+.09 OcciPet 3.16 136103 40.20 38.30 40.10+1.07 Oracle .96 58693 56.49 55.77 56.49+.51 PG&ECp 2.12f 153268 6.58 6.08 6.48+.46 PPLCorp 1.65 70325 33.73 33.09 33.72+.47 ParsleyEn .12 71367 17.13 16.72 17.10—.15 PartyCity 166681 2.38 2.06 2.34+.34 PetrbrsA 81456 14.82 14.35 14.36—.68 Petrobras 240484 16.15 15.74 15.82—.51 Pfizer 1.44 252626 37.16 36.83 37.05+.14 Pinterestn 86705 20.20 19.86 20.06+.07 QEPRes .08 77243 3.75 3.52 3.71+.08 Qudian 66318 7.68 7.14 7.47+.49 RangeRs .08 86895 4.73 4.38 4.67+.16 RegionsFn .62 66906 16.95 16.77 16.88—.03 SpdrGold 103473 138.33 137.39 137.39—.88 S&P500ETF 4.13e 489492 309.00 307.03 308.94+.76 SpdrOGEx .73e 214239 22.90 22.18 22.84+.15 SallyBty 63480 20.73 19.83 19.90—.10 Schlmbrg 2 83821 36.51 35.02 36.34+.26 SibanyeG .14r 66397 7.29 6.95 7.04—.14 SlackTcn 94097 20.50 19.69 20.50+.16 SnapIncA 142285 14.52 14.09 14.19+.03 SwstnEngy 185341 2.32 2.22 2.28—.02 Sprint 101313 6.17 6.06 6.11—.08 Square 116282 63.45 61.33 62.45—1.96 SPHlthC 1.01e 77568 95.15 94.27 95.13+.69 SPCnSt 1.28e 75742 60.95 60.56 60.76—.04 SPEngy 2.04e 103897 60.77 60.00 60.69—.25 SPDRFncl .46e 538080 29.85 29.64 29.84—.01 SPInds 1.12e 63233 81.76 81.23 81.76+.11 SPTech .78e 62865 86.12 85.08 86.12+.48 SPUtil 1.55e 159714 62.09 61.48 61.75—.26 TaiwSemi .73e 65582 53.53 52.53 52.83—.84 Teradata 123945 26.21 23.71 25.41—5.71 TevaPhrm .73e 344807 9.32 8.45 9.30+.83 Transocn 137733 5.40 5.23 5.39—.02 Twitter 106165 29.43 29.05 29.21+.16 UberTchn 452420 27.62 26.92 27.01—.37 USOilFd 240620 12.00 11.64 11.99+.11 USSteel .20 91752 13.68 13.22 13.57+.01 ValeSA .29e 182639 11.92 11.71 11.77—.44 VanEGold .06e 423341 26.58 26.14 26.23—.26 VEckOilSvc .47e 78495 12.10 11.72 12.10+.08 VanEJrGld 181000 36.91 36.11 36.33—.47 VangREIT 3.08e 73410 91.70 90.91 91.09—.22 VangEmg 1.10e 91678 42.98 42.75 42.85—.39 VangFTSE 1.10e 60638 43.08 42.87 43.06—.09 Vereit .55 100592 9.41 9.30 9.39+.03 VerizonCm 2.46f 176433 60.16 58.96 59.35—1.18 WPXEngy 72684 10.74 10.31 10.67+.05 WellsFargo 2.04 147200 54.23 53.56 54.10+.10 WhitngPet 74052 7.30 6.77 7.21—.06 WmsCos 1.52 152152 22.22 21.91 22.09—.04 Yamanag .02 277759 3.34 3.22 3.27 Copyright © 2019 The Associated Press. 