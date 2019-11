BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 121564 2.73 2.58 2.71+.16 AT&TInc 2.04 357714 39.50 38.86 38.89—.06 AbbVie 4.72f 89235 83.32 82.14 82.99+1.24 Alibaba 444478 182.40 178.02 179.69+3.23 AlpAlerMLP 1.35e 158299 8.78 8.68 8.75+.12 Altice .07e 70781 31.78 31.30 31.61+.20 Altria 3.36f 88084 45.69 45.11 45.60+.54 Ambev .05e 70882 4.40 4.35 4.36+.03 Annaly 1e 104944 9.16 9.04 9.06—.04 AnteroMid .45e 70824 7.23 6.72 7.20+.51 AnteroRes 1 156886 3.01 2.78 2.94+.27 Apache 1 72951 24.84 24.35 24.52+.71 AuroraC 80584 3.67 3.58 3.60+.02 Avon 69596 4.44 4.21 4.23—.12 BJsWholen 249656 27.40 26.46 27.01—.14 BPPLC 2.46f 109241 39.69 39.34 39.36+.66 BcoBrad .06a x108233 8.77 8.62 8.65—.05 BkofAm .72 541737 32.50 32.10 32.40+.60 BarrickGld 2.82e 124478 17.03 16.63 16.64—.37 BauschHl 102634 26.63 25.51 26.19+.27 BrMySq 1.64 129043 57.24 56.53 56.64—.52 CVSHealth 2 87504 68.41 67.48 68.04+.80 CabotO&G .40f 80788 19.01 18.60 18.75+.32 CalifRes 92361 9.97 8.73 9.61+1.22 CallonPet 285359 4.29 4.06 4.19+.23 Cemex .29t 70292 3.97 3.86 3.87+.01 CntryLink 1 151366 13.68 13.35 13.65+.33 CerdHCM 176975 50.21 48.91 49.78+.27 ChesEng 1094663 1.59 1.47 1.56+.12 Chevron 4.76 103295 121.87 117.02 121.57+5.36 CgpVelLCrd 179765 12.04 11.42 11.54+.32 CgpVelICrd 209119 4.78 4.53 4.73—.15 Citigroup 2.04f 125567 75.27 74.11 75.15+1.31 ClevCliffs .24 84867 7.76 7.52 7.60+.03 CocaCola 1.60 174669 54.00 52.97 53.14—.76 Cortevan 83161 26.42 25.65 25.74—.44 DenburyR 187309 1.12 1.04 1.05—.02 DevonE .36f 121525 22.65 21.51 22.57+1.40 DxGBull 92133 30.96 29.40 29.59—1.53 DirDGlBr 161653 7.28 6.94 7.25+.37 DxSPOGBl 206911 3.52 3.18 3.42+.42 EQTCorp .12 83717 11.29 10.84 11.11+.55 EnCanag .07 395679 4.48 4.20 4.47+.31 EgyTrnsfr 1.22 x139283 12.84 12.51 12.64+.04 ExxonMbl 3.48 157833 71.87 69.94 71.67+2.07 FiatChrys 140462 16.20 16.01 16.19+.45 FstHorizon .56 100777 16.96 16.44 16.84+.53 Fitbit 525677 7.17 7.02 7.04—.10 FordM .60a 466564 9.05 8.93 9.00+.11 FrptMcM .20 278549 10.99 10.62 10.80+.28 Gap .97 71918 17.65 17.17 17.54+.60 GenElec .04 968720 10.95 10.42 10.93+.55 GenMotors 1.52 77020 38.49 38.22 38.39+.42 Gerdau .02e 175841 3.62 3.55 3.55+.10 HPInc .64 121861 18.15 17.82 18.00+.22 Hallibrtn .72 161644 21.09 20.48 21.07+.98 HeclaM .01e 85496 2.40 2.23 2.32—.01 HPEnt .45e 104795 16.80 16.59 16.65+.15 iPtShFut 231284 19.06 18.55 18.90+.03 iShGold 160161 14.46 14.38 14.43—.03 iShBrazil .67e 161375 45.58 44.99 45.02—.07 iShHK .61e 77440 24.59 24.50 24.54+.23 iShSilver 129799 16.97 16.79 16.85—.07 iShChinaLC .87e 300718 42.71 42.45 42.51+.51 iShEMkts .59e 621648 43.82 43.58 43.65+.43 iShiBoxIG 3.87 102227 127.18 126.85 126.89—.60 iShCorUSTr .33 107972 26.13 26.09 26.10—.11 iSh20yrT 3.05 111343 139.14 138.53 138.71—1.85 iSEafe 1.66e 204243 68.53 68.23 68.37+.35 iShiBxHYB 5.09 147224 87.05 86.94 87.00+.18 iShR2K 1.77e 159038 159.70 158.47 158.95+.85 iShREst 2.76e 72409 94.18 93.31 93.46—.73 iShCorEafe 1.56e 89699 64.31 64.06 64.19+.34 Infosys 217393 10.09 9.76 9.76+.24 iShJapan 82131 59.68 59.52 59.66+.40 iShCorEM .95e 205812 52.62 52.37 52.43+.47 ItauUnHs 147007 9.12 8.98 9.02—.04 JPMUlSh 69943 50.47 50.43 50.45—.01 JPMorgCh 3.20 91470 129.42 128.56 128.82+1.02 Keycorp .74f 132085 18.97 18.44 18.96+.67 KindMorg 1 122446 20.73 20.47 20.56+.06 Kinrossg 104904 4.85 4.76 4.78—.06 KosmosEn .18 138117 7.05 6.60 6.66+.34 Kroger .56f 89267 25.47 24.88 24.99 Macys 1.51 101660 16.06 15.71 15.85+.27 Mallinckdt 109166 3.94 3.46 3.85+.47 MarathnO .20 131311 12.59 12.29 12.52+.47 McDerI 193546 1.82 1.59 1.73+.06 McDnlds 5f 176064 190.75 187.55 188.66—5.28 Merck 2.20 84592 85.70 83.88 83.90—1.04 MorgStan 1.40 158316 49.00 47.88 48.83+1.50 Nabors .24 101535 2.12 1.96 2.05+.11 NYCmtyB .68 75497 11.100 11.70 11.97+.28 NewmtM .56 73012 39.59 38.81 38.89—.72 NikeB .88 81358 90.56 89.32 89.86+.68 NokiaCp .19e 244294 3.65 3.60 3.61—.05 OasisPet 162468 3.02 2.77 2.95+.25 OcciPet 3.16f 132737 44.62 42.95 44.23+1.94 Oceaneerg .60 204017 15.30 14.79 14.88+.23 Oracle .96 86433 55.75 55.26 55.45+.45 PG&ECp 2.12f 464597 7.83 6.60 7.27+.84 PetrbrsA 123321 15.40 14.91 15.03—.20 Petrobras 330837 16.63 16.23 16.39—.05 Pfizer 1.44 166276 38.74 38.03 38.03—.36 Pinterestn 218811 21.10 20.23 20.58—.28 ProctGam 2.98 103399 123.92 118.64 119.07—4.80 QEPRes .08 84459 3.78 3.57 3.73+.21 RangeRs .08 158387 4.82 4.40 4.68+.43 RegionsFn .62 103279 17.00 16.66 16.99+.44 SMEnergy .10 72256 9.75 8.61 9.63+1.25 S&P500ETF 4.13e 601732 308.00 306.96 307.37+1.23 SpdAgBd 90108 29.50 29.43 29.48—.06 SpdrOGEx .73e 410382 23.15 22.34 22.91+1.06 Schlmbrg 2 141538 36.46 34.78 36.24+1.80 Schwab .68 83778 43.32 42.10 43.22+1.44 SnapIncA 172832 15.38 15.15 15.35+.17 SwstnEngy 226394 2.35 2.18 2.30+.19 Sprint 133196 6.32 6.10 6.15—.15 SPHlthC 1.01e 98686 95.36 94.54 94.58—.29 SPCnSt 1.28e 170817 61.25 60.37 60.56—.59 SPEngy 2.04e 215122 61.39 59.95 61.21+1.93 SPDRFncl .46e 373168 29.42 29.29 29.37+.25 SPInds 1.12e 152940 81.18 80.66 81.15+.93 SPTech .78e 101811 85.37 84.93 85.11+.44 SPUtil 1.55e 213407 64.07 63.04 63.27—.82 TaiwSemi .73e 76581 53.79 53.12 53.49+1.39 TevaPhrm .73e 213880 8.93 8.45 8.80+.45 Transocn 244331 5.67 5.28 5.59+.45 Twilio 83906 96.75 91.64 92.01—5.05 Twitter 201299 30.15 29.61 30.05+.43 UberTchn 312767 31.75 30.12 31.08—.29 UndrArm 434523 18.51 16.83 17.14—4.00 UnArCwi 186147 16.57 15.36 15.44—3.47 USOilFd 243094 11.99 11.78 11.81+.12 USSteel .20 172903 13.60 13.03 13.30+.09 Valaris 83472 5.35 4.68 5.32+.77 ValeSA .29e 140291 12.42 12.29 12.33+.19 VanEGold .06e 566192 27.96 27.49 27.52—.49 VEckOilSvc .47e 155120 12.33 11.91 12.30+.59 VanEJrGld 97086 39.44 38.71 38.78—.62 VangEmg 1.10e 104880 42.100 42.77 42.81+.31 Vereit .56f 85851 9.82 9.71 9.80—.02 VerizonCm 2.46f 99670 60.61 59.55 59.87—.50 Vipshop 79965 12.15 11.41 11.66+.24 WPXEngy 98757 10.79 10.38 10.57+.40 WellsFargo 2.04 175097 52.80 52.24 52.72+.54 WstnUnion .80 131757 26.94 26.37 26.61+.13 WhitngPet 99253 7.78 7.02 7.62+.83 WmsCos 1.52 111910 23.55 22.92 23.33+.44 Yamanag .02 119972 3.60 3.48 3.50—.10 Copyright © 2019 The Associated Press. 